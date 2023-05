Krönung Charles III.: Prinzessin Kates Outfit wirft Fragen auf

Von: Annemarie Göbbel

Zur Krönung von Charles III. trägt Kate Middleton, die Prinzessin von Wales, ein Kleid von Alexander McQueen, Schmuck von Prinzessin Diana und keine Tiara. Was es damit auf sich hat.

London – Die Prinzessin von Wales (41) strahlte in einem schillernden elfenbeinfarbenen Kleid von Alexander McQueen, als sie heute an der Seite von Prinz William (40), gefolgt von ihren Kindern Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), die Westminster Abbey zur Krönung König Charles III. (74) betrat. Auf ausdrücklichen Wunsch des Monarchen und seiner Ehefrau Camilla (75) trugen alle Royals formelle Kleidung in Form des Umhangs des Königlich Viktorianischen Ordens.

Die Prinzessin von Wales tauscht ihre Diademe gegen eine Blumenkrone

Darunter verbarg sich ein schillerndes Kleid von Alexander McQueen aus elfenbeinfarbenem Krepp unter ihrer rot-blauen Robe, die mit Stickereien mit Rosen-, Distel-, Narzissen- und Kleeblattmotiven verziert war, welche die vier Nationen des Vereinigten Königreichs darstellen. Die gleichen Blumen zierten auch das Hochzeitskleid der Thronfolgergattin im Jahr 2011, das ebenfalls von Designerin Sarah Burton (49) entworfen worden war.

Es folgte eine eigenmächtige Abwandlung der Prinzessin, die in keinem Protokoll verankert ist, denn anstelle eines Diadems trug die dreifache Mutter ein wunderschönes Jess Collett Milliner Headpiece mit einer dreidimensionalen Blattstickerei aus Silberbarren, Kristall und Silberfäden. Damit setzte Kate ein kühnes Statement zu der Mediendiskussion im Vorfeld der Krönung, bei der es hieß, dass das Tragen von Tiaras und Krönchen verboten werden könnte.

Prinzessin Kates Outfit war auf den ersten Blick hinreißend, auf den zweiten war es voller suptiler Anspielungen (Fotomontage). © Andrew Milligan/dpa

Beim Schmuck bewies die Prinzessin von Wales Feingefühl und entschied sich für ein Paar bedeutungsvolle Perlen- und Diamantohrringe, die früher Prinzessin Diana (36, † 1997) gehörten. Beim Mittagessen im Buckingham Palace Tags zuvor trug sie die Perlenohrringe von Queen Elizabeth II. (96, † 2022), die sie bereits beim Staatsbegräbnis der Königin im vergangenen September getragen hatte. Am Abend zeigte sich die Schwiegertochter des Königs wiederum mit wunderschönen Saphir- und Diamant-Ohrringen der Königinmutter.

Tochter Charlotte sah aus wie eine kleine Miniaturausgabe ihrer roylalen Mutter. Sie hielt Louis an der Hand als sie, ebenfalls im Designercape von Alexander McQueen, einem ihrer Mutter gleichenden Kopfschmuck aus derselben Linie und süßen Schuhen von Papouelli den Gang entlangschritt. Alle Informationen, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibts hier im Live-Ticker. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, vogue.co.uk, Instagram