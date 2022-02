Charlène von Monaco: Alberts Ex-Geliebte schießt gegen die Fürstin

Öffentlicher Angriff

Eine Ex-Geliebte von Albert von Monaco packt erstmals intime Details aus. Für den Landesfürsten findet sie nur lobende Worte, für Charlène hagelt es hingegen Kritik.

Monaco – In einer Klinik fernab des Fürstentums konzentriert sich Charlène von Monaco aktuell voll und ganz auf ihre Genesung, angesichts der neuesten Schlagzeilen dürfte ihr das jedoch nicht leichtfallen. Die Ex-Geliebten ihres Ehemannes Fürst Albert II. (63) wirbeln ordentlich Staub auf.

Nur wenige Tage nachdem Nicole Coste (50), Alberts ehemalige Lebensgefährtin und Mutter seines unehelichen Sohns Alexandra (18), plötzlich bei Feierlichkeiten in Monaco auftauchte, sucht eine weitere Ex-Freundin des Landesfürsten das Rampenlicht. Simona Tagli (57) lernte Albert 1998 bei einem Tennisturnier in Rom kennen, drei Jahre lang waren das damalige Playmate und der monegassische Thronfolger ein Paar. An die gemeinsame Zeit erinnert sich Simona auch heute noch gerne zurück, im Gespräch mit Bild gibt sie einen Einblick in ihr Liebesleben. „Albert mochte vor allem meine Weiblichkeit, meinen Sex-Appeal. In der Intimität war der Fürst sehr leidenschaftlich“, so die 57-Jährige.

Simona Tagli ging kurz darauf sogar noch einen Schritt weiter und griff in einem Interview mit RTL Fürstin Charlène an. Die Italienerin prangerte das Verhalten der zweifachen Mutter an und zeigte kein Verständnis für Charlènes monatelangen Südafrika-Aufenthalt: „Mich hat es sehr irritiert, dass sie vergangenes Jahr in Südafrika blieb und ihre Kinder nicht sah. Sie durfte ja aus gesundheitlichen Gründen kein Flugzeug nehmen – also, ich als Mutter, wäre geschwommen oder hätte für meine Kinder ein Schiff genommen".