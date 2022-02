Charlène von Monaco: 10 Geheimnisse über die schöne Fürstin

Spannende Fakten

Von Eva-Maria Moosmüller schließen

Obwohl sie seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, gibt es noch immer spannende Geheimnisse über Fürstin Charlènes Leben, die selbst so mancher Royal-Fan bisher noch nicht kannte.

Monaco – Charlène (44) ist seit 2006 die Frau an der Seite von Fürst Albert II. (63). Auch wenn die Beziehung der beiden immer wieder kritisch beäugt und hinterfragt wird, hält ihre Ehe immerhin schon seit zehn Jahren. Spätestens seit die gebürtige Südafrikanerin in das monegassische Fürstenhaus eingeheiratet hat, führt sie ein Leben im Rampenlicht. Trotz ihrer Rolle in der Öffentlichkeit gibt es noch einige interessante Fakten über Charlène von Monaco, die weitestgehend unbekannt geblieben sind – bis jetzt!

24royal.de*verrät hier 10 spannenden Geheimnisse über Fürstin Charlène von Monaco.

Welche Royals gehören zu Charlènes engsten Vertrauten, welche Olympia-Bilanz kann die Ex-Schwimmerin eigentlich vorweisen und was hat es mit ihrer besonderen Beziehung zu Popstar Lady Gaga (35) auf sich? Auch wenn Charlène seit Jahren im Rampenlicht steht, so gibt es doch noch immer einige interessante Details über die Ehefrau von Fürst Albert zu enthüllen! *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.