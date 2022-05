Leute der Woche: Volksnahe Royals

Von: Andreas Sieler

Herzogin Kate glänzt mit Insiderwissen. Aber viel wichtiger: Der Queen geht’s gut:

Was für eine Woche. Sind die Sorgenfalten der Menschen in Großbritannien doch erst am Dienstag wieder etwas gewachsen, als sich Monarchin Elizabeth II. zur Parlamentseröffnung von ihrem Sohnemann und Thronfolger Charles vertreten ließ. So bleibt die Gesundheit der Queen ein Dauerthema, doch einen Grund zum Aufatmen gab es dann bereits am gestrigen Freitag wieder: Alles halb so wild, die Queen ließ es sich nicht nehmen, bei der Royal Windsor Horse Show ihre Pferde persönlich unter die Lupe zu nehmen und freudestrahlend der Veranstaltung beizuwohnen.

Während die Pferdefreundin ihr Vergnügen hatte, glänzte in dieser Woche eine andere Palastangehörige mit tiefem Insiderwissen: So brütete ein schottischer Student der Uni Glasgow über der Kreuzworträtsel-Frage „Jährliche Zulage des Souveräns“ mit neun Buchstaben – gemeint waren dem Vernehmen nach die jährlichen Mittel des Königshauses für Gehälter und Staatsbesuche und so. Was ein Zufall, dass gerade Herzogin Kate (40) – auf Uni-Besuch – anwesend war. „Civil List“, gab diese gerne Auskunft. Man kann ja schließlich nicht alles wissen ... ansi/dpa