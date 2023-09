Klimaproteste in München: Polizei warnt vor zunehmender Gewalt

Von: Marcel Prigge

Die Aggression gegen Klima-Protestierende nimmt zu. Die Münchner Polizei nimmt diese Entwicklung wahr und richtet einen Appell an die Öffentlichkeit.

München – Die Klimademonstrationen der „Letzten Generation“ blockieren regelmäßig Straßen, was bei einigen Autofahrern für Unmut sorgt. Der Ärger in Teilen der Gesellschaft wächst jedoch mittlerweile so stark, dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Die Gewalt eskaliert. Nun äußert sich die Münchner Polizei mit einem Aufruf an alle Verkehrsteilnehmer.

Nach Attacken auf Klimaschützer: Münchner Polizei ruft zur Besonnenheit im Straßenverkehr auf

In einem Video der Polizeidirektion München fordern die Beamtinnen und Beamten mehr gegenseitige Rücksichtnahme. Ein Polizist ist neben einer Straße zu sehen, im Hintergrund fahren Autos vorbei. Er äußert Verständnis für den Frust und Ärger, der im Stau entsteht, insbesondere wenn dieser durch Aktivistinnen und Aktivisten verursacht wurde.

Unverständnis äußert er jedoch, wenn Klimaschützende beleidigt oder gar angegriffen werden: „Das können wir von der Polizei nicht akzeptieren. Dabei handelt es sich um Straftaten.“ Die Polizei setze alles daran, eine Blockade gemäß dem Versammlungsrecht aufzulösen. Der Polizist fügt hinzu: „Bitte behaltet die notwendige Gelassenheit in dem Stau und werdet nicht selbst zum Straftäter.“

Schlag ins Gesicht eines Klimaschützers in München: Autofahrerfrust nimmt zu

Dass nicht alle Verkehrsteilnehmende in einem Stau die von der Polizei geforderte Gelassenheit bewahren, zeigte sich zuletzt am Montag, dem 4. September. Ein Autofahrer verpasste einem Aktivisten in München eine saftige Ohrfeige. Die Polizei erhielt ein Video des Vorfalls und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Vorher hatten die Aktivisten München zur Protesthochburg erklärt und Blockaden angekündigt.

Die Gewalt gegenüber Klimaaktivisten steigt. Jetzt appelliert die Polizei München im Straßenverkehr Ruhe zu bewahren und selbst keine Straftaten zu begehen. (Montage) © Collage: Christoph Schmidt/dpa (links) und Polizei München

Seitdem gab es mehr als 60 Aktionen der Klimaschützenden. Wie die Polizei in einer Zwischenbilanz zur Protestwelle der „Letzten Generation“ mitteilte, haben die Beamten seit dem 24. August 33 Verbote für das Mitführen und Benutzen von Sekundenkleber ausgesprochen. Bis zum 12. September bleibt die von der Stadt München erlassene Allgemeinverfügung in Kraft, die Straßenblockaden als Form der Versammlung untersagt.