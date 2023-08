„Letzte Generation“: Autofahrer gehen auf Aktivisten los – und ziehen Rollstuhlfahrer von der Straße

Von: Felix Herz

Teilen

Bei einem Protest der „Letzten Generation“ hat sich die Wut der Autofahrer unter anderem gegen einen Rollstuhlfahrer und einen Kameramann gerichtet.

Regensburg – Seit Monaten protestieren Aktivisten der „Letzten Generation“ mit Sitzblockaden im Straßenverkehr. Damit wollen sie die Regierung unter Druck setzen, zielgerichteter auf den Klimawandel und dessen Folgen zu reagieren, und die vormals abgemachten Ziele einzuhalten. Zuletzt wurden die Aktivisten immer öfter von Autofahrern auch körperlich angegangen, teils entlud sich der Frust bereits in strafbaren Handlungen. Bei einer solchen Blockade in Regensburg am Montag, 21. August, ist es erneut zu unschönen Szenen gekommen.

„Letzte Generation“ blockiert Straße in Regensburg – Autofahrer flippen aus

Es sind Szenen, die sich zuletzt immer häufiger auf den Straßen Deutschlands abspielen. Aktivisten der Klima-Gruppierung „Letzte Generation“ blockieren Straßen, worauf dann gefrustete Autofahrer selbst Hand anlegen und die Protestierenden zur Seite ziehen. Die Linie der Polizei ist hier, dass allein sie selbst hier aktiv werden darf – was, bis die Beamten einschreiten, für die Autofahrer meist ärgerliche Wartezeit bedeutet. So geschehen bei einer Blockade am Montag in Regensburg, als sich zwei Aktivisten auf die Straße begaben.

Mitten im Weg war auch Matthias Schimmrich, der sich laut X-Beitrag der „Letzten Generation“ wegen einer fortschreitenden Autoimmunerkrankung im Rollstuhl befindet. Diesen zogen, das zeigt das Video, zwei Autofahrer anschließend unsanft von der Straße. Zweimal, da er sich zwischendrin wieder in den Weg stellte, das zeigen die Szenen des Videos, das die „Letzte Generation“ auf X hochgeladen hatte. Zuvor hatten die beiden Autofahrer auch das Transparent, das die Aktivisten hochhielten, weggerissen.

Einer der Autofahrer schlug dem Mitglied der „Letzten Generation“, das die Szene filmte, das Handy aus der Hand. Ein Nutzer kommentierte dies auf X mit dem Wort „Lieblingsmoment“. Ein anderer X-User schrieb: „Das freut euch, noch mehr Aufregung. Darum geht es ja“. Die „Letzte Generation“ gab indessen bekannt, dass der Rollstuhlfahrer in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Auch Blockade vor BMW-Werk in Regensburg – „Letzte Generation“ macht Ankündigung wahr

Am Samstag, 19. August, hatte die „Letzte Generation“ Ministerpräsident Markus Söder bei einem PR-Event aufgehalten – und in der begleitenden Pressemitteilung angekündigt, zunächst in Regensburg für Blockaden zu sorgen und anschließend München zur Protesthochburg zu machen. Dafür nannten sie sogar ein konkretes Datum. Den ersten Teil der Ankündigung machten die Aktivisten zumindest wahr – denn auch am Dienstag, 22. August, sorgten sie für eine Blockade in Regensburg.

Am frühen Dienstagmorgen, 22. August, blockierten Aktivisten der „Letzten Generation“ auch das BMW-Werk bei Regensburg. © „Letzte Generation“

Am frühen Morgen blockierten sie die Zufahrten zum BMW-Werk in Regensburg. Rund 40 Menschen waren an den Blockaden an drei Straßen in Regensburg beteiligt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. „Unternehmen wie BMW wissen seit Jahrzehnten, welche Zerstörung die massiven CO₂-Emissionen ihrer Produkte anrichten und schlagen daraus trotzdem weiter fröhlich Profite. Unsere Regierung greift ebenfalls nicht ein, obwohl es ihre Pflicht wäre, unsere Grundrechte auf Freiheit und Leben zu schützen“, erklärt dazu ein anwesender Neurobiologie-Student aus Berlin laut Pressemitteilung.

Von den zwölf Aktivisten, die am Montag Straßen blockierten, wurden fünf kurz nach der Ingewahrsamnahme durch die Polizei wieder freigelassen. Die restlichen sieben mussten die Nacht allerdings in Arrestzellen verbringen – der zuständige Richter hatte die nur in Bayern mögliche Präventivhaft angeordnet, um ankündigte Straftaten zu verhindern. Die Aktivisten sollten laut einer Polizeisprecherin im Laufe des Dienstags wieder entlassen werden. (fhz)