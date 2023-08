Läuft doch!

Von: Boris Halva

Hauch’s mir in die Ohren, Kleines. imago images © Imago

Lange ausgemustert und oft totgesagt – aber zum 60. Geburtstag dreht sich wieder alles um die Kassette.

Na klar, wenn es um die Kassette geht, dürfen Bandsalat-Wortspiele nicht fehlen. „Es lebe der Bandsalat“ war ein Text überschrieben anlässlich des runden Geburtstages dieses eckigen Wunderkästchens. Und auch der Bleistift, mit dem man den Bandsalat im besten Falle wieder einwickeln konnte, durfte auch nicht fehlen.

Naja, so kann’s gehen – da hat man den Menschen Tausende Stunden Hörgenuss ermöglicht, hat sich ihre Schnulzen aufs Magnetband pressen und sich mit Herzchen verzieren lassen, damit man als Love-Mixtape das Herz der Angebeteten erweiche. Und dann geht’s am Ende immer nur um den Salat.

Aber abgesehen davon, dass genau genommen nicht die Kassette für den Bandsalat verantwortlich war, sondern das Abspielgerät, konnte die Kassette ja nicht nur Bandsalat. Sie war der Käfer unter den Tonträgern: Sie lief und lief und lief, bis zum Ende der ersten Seite. Dann kam das Knack oder irgendein anderes Geräusch, und dann ging’s weiter. Immer weiter. Von A nach B, vor- und zurück, ob gespult oder nicht.

Lodewijk Ottens, genannt Lou, hatte sich das Ding ausgedacht. Der Ingenieur, der sein Leben lang bei Philips gearbeitet hat, wollte einen handlichen Tonträger, er wollte Musik für die Hosentasche. Seine Erfindung wurde am 28. August 1963 auf der Funk-Ausstellung in Berlin vorgestellt, inklusive Abspielgerät, und von da an ging’s für die Kassette erstmal nur nach oben weiter.

Milliarden dieser 10,16 mal 6,35 mal 1,27 Zentimeter messenden Tonträger wurden weltweit verkauft, und man sagt, sie revolutionierten das Erleben von Musik. Nicht nur, was das Hin- und Hertragen derselben angeht, sondern vor allem wurde aus dem Akt des Konsumierens ein Akt des Selbermachens, ein Akt der Selbstermächtigung, und ja, mitunter auch ein Akt der Urheberrechtverletzung, obschon man ein solches Band – angesichts vieler Stunden vor dem Radio mit dem Zeigefinger auf der Aufnahmetaste – nicht als Raubkopie, sondern als Schmerzensgeld bezeichnen müsste.

Wie ein klobiger Mittelfinger

Wie auch immer, mit der Einführung der Compact Disc (an deren Entwicklung Ottens auch mitgearbeitet hat) war der Niedergang der Kassette absehbar, zumindest wurde seit Anfang der Achtzigerjahre viel davon geredet. Heute wiederum heißt es, die CD habe keine Zukunft, wobei immer noch nicht ganz klar ist, was das für die Kassette bedeutet.

Eines ist sicher: Es gibt Menschen, die ihre Tapes nicht weggeworfen haben, nur weil es hieß, die seien out. Menschen, für die die Kassette ein Symbol für Durchhaltevermögen und Beständigkeit ist und ein Zeichen, ruhig darauf zu vertrauen, dass es genug Menschen gibt, die zu einem halten. Wer will, kann die Kassette auch als klobigen Mittelfinger ansehen, den man dem ganzen Hype ums Digitale entgegenrecken kann.

Lou Ottens ist im März 2021 gestorben, aber die Kassette ist noch da. Und zwar nicht mehr nur in Kisten im Keller: Sie erlebt derzeit, wenn man dem Rauschen im digitalen Medienwald glauben mag, ein Comeback. Stars wie Harry Styles, Billie Eilish und Taylor Swift bringen ihre neuen Alben auch auf Kassette raus.

Selbst wenn derzeit kassettenmäßig alle völlig von der Rolle sind: Smartphones mit Kassettenschlitz wird’s eher nicht geben. Außerdem hat heutzutage kaum jemand einen Bleistift dabei, wenn es mal wieder Bandsalat gibt… Für den, das sei hier nochmal betont, die Kassette nichts konnte!