Nach tödlichen Schüssen bei Kusel: Prozess gegen mutmaßliche Wilderer beginnt

Von: Sandra Kathe

Weil er seine Wilderei verdecken wollte, soll ein 39-Jähriger in Kusel eine Polizistin und ihren Kollegen ermordet haben. Nun beginnt der Prozess gegen ihn.

Kaiserslautern – Etwas mehr als vier Monate nach den tödlichen Schüssen auf eine 24-jährige Polizistin und ihren 29-jährigen Kollegen hat in der Westpfalz der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter sowie seinen Komplizen begonnen. Im Mordprozess geht es neben der Frage um Motive und den genauen Tathergang auch um die Schuldfähigkeit des Angeklagten Andreas S., die psychiatrische Gutachten im Vorfeld des Prozesses ohne Einschränkung festgestellt haben.

Durch die Tat vom 31. Januar 2022 soll der 39-Jährige laut Anklageschrift versucht haben, seine Verstrickung in Jagdwilderei zu verschleiern. Der Angeklagte und sein Komplize waren den beiden Einsatzkräften der Polizei auf eine Streifenfahrt bei Kusel in der Pfalz aufgefallen, nachdem sie deren geparkten Kastenwagen am Straßenrand und die Ladefläche „voller Wildtiere“ gesehen hatten. Beim Versuch, die beiden zu kontrollieren, soll Andreas S. mit einer Flinte erst der Polizeianwärterin „aus kurzer Entfernung in den Kopf“ geschossen, und danach ihren Kollegen mit einem Jagdgewehr ermordet haben.

Mord an Polizeistreife in Rheinland-Pfalz: Anklage wegen Mordes und Jagdwilderei

Als dem Angeklagten wohl kurze Zeit später auffiel, dass die Frau noch lebte und schwer verletzt auf die Straße gestürzt war, soll er laut Anklageschrift einen zweiten Schuss aus der Flinte abgegeben und die 24-Jährige getötet haben. Danach flüchteten er und sein 33-jähriger Komplize vom Tatort, wurden jedoch wenige Stunden nach der Tat im nahe gelegenen Saarland festgenommen.

Bei zahlreichen Gedenkveranstaltungen wurde seit der Bluttat den Opfern gedacht. Nun beginnt in Kaiserslautern der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter und seinen Komplizen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Dem Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem zwei Morde vor, „aus Habgier und um eine Straftat zu verdecken“. Der 33-Jährige wird unter anderem der versuchten Strafvereitelung beschuldigt, weil er beim Spurenverwischen geholfen habe. Zudem werden beide der gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Jagdwilderei beschuldigt.

Getötete Polizeikräfte bei Kusel: Prozess in Kaiserslautern mit vier Terminen

Die Gerichtsverhandlung gegen die mutmaßlichen Täter wurde am Dienstag (22. Juni) um 9 Uhr eröffnet. Bis zum 9. September sind bei dem Prozess in Kaiserslautern 14 Termine angesetzt, mehrere Sachverständige und eine Vielzahl von Zeugen sind geladen, um die Tat aufzuklären, die bundesweit für Entsetzen gesorgt hat. (ska mit dpa/AFP)