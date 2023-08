Adria-Erdbeben: Erschütterungen in Kroatien, Italien und Slowenien

Von: Richard Strobl

An der Grenze zwischen Kroatien und Slowenien hat es ein Erdbeben gegeben. Erschütterungen waren auch in Italien spürbar.

Rijeka– Ein moderates Erdbeben hat an der Grenze zwischen Kroatien und Slowenien für Erschütterungen gesorgt. Auch in Italien waren noch Vibrationen zu spüren.

Das Beben ereignete sich nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Samstagabend. Es erreichte demnach die Stärke 4,4 auf der Richterskala. Der slowenische Erdbebendienst ARSO berichtet dagegen nach Angaben von erdbebennews.de von einer Magnitude von 4.0. Dies entspricht einem „moderaten Beben“ mit möglichen „kleinen Schäden“.

Ein moderates Erdbeben in Slowenien war bis nach Kroatien und Italien spürbar. © Collage: IMAGO / Pixsell // Screenshot: twitter / erdbebennews.com

Erdbeben zwischen Kroatien und Slowenien: Auch in Italien und Österreich spürbar

Direkt am Epizentrum soll das Beben jedoch die Intensität 5 erreicht haben. Schäden an älteren Gebäuden sind dem Bericht nach möglich und müssen nun geprüft werden. Auch auf den kroatischen Inseln Krk und Cres war das Beben noch spürbar.

Das Epizentrum lag acht Kilometer östlich von Jelsane in Slowenien, berichtet die APA unter Verweis auf die Zivilschutzbehörde von Friaul Venetien in Italien. Damit liegt das Zentrum des Bebens knapp 43 Kilometer von der italienischen Grenze entfernt. Knapp 15 Kilometer entfernt von dem Zentrum des Bebens liegt die kroatische Küstenstadt Rijeka. Sie ist die drittgrößte Stadt Kroatiens nach Zagreb und Split.

Erdbeben in Slowenien: Erschütterungen in Italien und Kroatien - weitere Beben erwartet

Dennoch waren die Erschütterungen auch in Italien zu spüren. Nach Angaben italienischer Behörden war das Beben auch in Triest, Monfalcone, Grado und Görz „deutlich“ zu spüren. Über Verletzte oder Sachschäden gibt es allerdings im Friaul keine Berichte.

Nach Angaben von erdbebennews.de sind auch in den kommenden Tagen kleinere Nachbeben möglich. Auch diese könnten in der Küstenstadt Rijeka spürbar sein. Den Spezialisten nach sind in den vergangenen 30 Tagen insgesamt sechs Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 2.1 in Klana in der dortigen Region registriert. Im langjährigen Vergleich bedeutet das allerdings, dass es hier in diesem Jahr deutlich weniger Erdbebenaktivitäten gibt.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Erdbeben den Süden von Kroatien getroffen.