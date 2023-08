„Als wäre mein Auto in ein Gebäude gekracht“ — Zwei Kroatien-Erdbeben innerhalb weniger Stunden

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

In Kroatien kam es innerhalb weniger Stunden zu zwei neuen Erdbeben. Anwohner berichten von den Erschütterungen.

Hrastovica — Innerhalb weniger Stunden haben zwei Erdbeben Kroatien erschüttert. Am Donnerstagabend (3. August) meldete der Seismologische Dienst Kroatien ein mittelschweres Erdbeben in dem Dorf Hrastovica, etwa vier Kilometer südlich der Stadt Petrinja. Das Beben erreichte eine Stärke von 3,0. Die Intensität erreichte auf der EMS-Skala die Stufe vier von zwölf. Zuvor kam es in der naheliegenden Stadt Sisak zu einem leichteren Beben.

Zwei Erdbeben an einem Tag in Kroatien: „Das Haus bebte“

Erneut kam es in Kroatien zu Erdbeben. Gleich zwei erschütterten die Region Banovina. Zunächst bebte die Erde um 15.20 Uhr (Ortszeit) in der Nähe der Stadt Sisak, wie das European-Mediterranean Seismological Centre informierte (EMSC). Dabei erreichte das Beben die Stärke 2,4. Um 20.37 Uhr bebte dann die Erde unweit von Petrinja, das nur 15 Kilometer von Sisak entfernt liegt. „Es hat geschüttelt, ein starker Schlag. Die Möbel haben sehr stark gewackelt“, schilderte ein Bürger aus Petrinja das Erdbeben dem Portal dnevnik.hr.

„Eine starke Explosion, Donner, das Haus bebte stark“, beschrieb ein anderer Zeuge aus Petrinja das Beben. Es sei ein schreckliches Geräusch gewesen, die Erschütterung soll die Wände des Hauses knarren gelassen haben. Das Beben in Sisak empfand ein Bürger als einen Knall. „Es war, als wäre mein Auto in ein Gebäude gekracht“, sagte er dnevnik.hr.

Erneute Erdbeben in Kroatien: Spürbare Erschütterungen trotz leichter Beben

Trotz der Schilderungen mancher Bürger handelte es sich aus seismografischer Sicht um leichte Erdbeben. Stärken von 2,0 bis 3,0 Magnituden sind zwar messbar, in der Regel nicht spürbar, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) informiert. Eine Stärke von 3,0 bis 4,0 auf der Richterskala können laut DRK gespürt werden. Zum Vergleich: Das schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar 2023 hatte eine Stärke von 7,8.

Zwei Erdbeben erschütterten die kroatische Region Banovina. Die Abbildung zeigt das Beben in der Nähe von Petrinja mit einer Stärke von 3,0. © Sreenshot Twitter/@LastQuake

Die Erdbeben-Katastrophe macht auch den Balkan-Staaten Angst, denn auch diese Länder sind regelmäßig von leichten bis mittleren Erdbeben betroffen. Durch die Intensitätsstufe vier konnte das Beben vom Donnerstag von Personen wahrgenommen werden, wie GeoSphere Austria beschreibt. (vk)