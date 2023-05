Harald Lesch nach Razzia bei „Letzter Generation“: „Ihr seid keine Kriminellen“

Von: Felina Wellner

Die Ahndung der „Letzten Generation“ hat durch die bundesweite Razzia ein neues Level erreicht. Harald Lesch und weitere Stimmen solidarisieren sich mit den Aktivist:innen.

Frankfurt – Aufgrund des Vorwurfes, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, hat die Generalstaatsanwaltschaft München eine bundesweite Razzia gegen die „Letzte Generation“ angeordnet. Am Morgen des 24. Mai stürmten Polizist:innen Wohnungen von Aktivist:innen in sieben Bundesländern, darunter drei in der hessischen Rhön. Der Vorwurf: Mitglieder hätten eine kriminelle Vereinigung gegründet – finanziert durch Spendengelder in Millionenhöhe. Das harte Durchgreifen polarisiert in der Öffentlichkeit.

Nach bundesweiter Razzia – Harald Lesch solidarisch mit „Letzter Generation“

Auf der Suche nach Mitgliederlisten und Spendengeldern stürmten Beamte die Wohnung der bekannten Klima-Aktivistin Carla Hinrichs und 14 weitere. Auch die Homepage wurde beschlagnahmt und zunächst mit einem Infotext über den Tatvorwurf versehen. Ein derartiges Vorgehen „kennen wir nur vom FBI“, kritisiert Strafrechtler Matthias Jahn von der Frankfurter Goethe-Universität im ZDF.

Unterstützer der Klimaaktivist:innen von „Letzte Generation“ demonstrieren in Berlin gegen die Einstufung als kriminelle Vereinigung durch die Behörden. © Sven Käuler/TNN/dpa

Auf das harte Durchgreifen der Staatsanwaltschaft und Polizei reagierte die „Letzte Generation“ mit einer Protestwelle, beginnend in München, Berlin und Leipzig. „Wir wachsen und wir werden unseren Protest weiter ausweiten“, sagte Aktivist Raphael Thelen im ARD-Morgenmagazin. Auch Harald Lesch bekennt öffentlich Flagge und nahm an einer Kundgebung auf dem Marienplatz in München teil – das geht aus einem viral gegangenem Tweet hervor.

Ihr seid keine Mafia, ihr seid keine Kriminellen, ihr seid besorgt wie wir alle.

In dem Tweet spricht der bekannte Astrophysiker und Wissenschafts­journalist mit einem Aktivisten: „Ich muss euch unterstützen nach dieser Scheiße.“ Auf Nachfrage führt Lesch aus, dass mit den Razzien „eine rote Linie überschritten“ worden sei. Auch wenn man nicht bei allen Aktionen zustimmen müsse, gehe es eindeutig zu weit, „mit gezogener Waffe vor dem Bett von Leuten zu stehen“.

Razzia bei „Letzte Generation“: Amnesty International und UN bekennen sich zu Klima-Aktivist:innen

Nicht nur Einzelstimmen, auch die weltweit größte Menschenrechtsorganisation verurteilt die bundesweite Razzia. Nach dem harten Durchgreifen gegen die Aktivist:innen der „Letzten Generation“ meldet sich Amnesty Deutschland via Twitter zu Wort: „Die Ermittlungen ermöglichen schwere Eingriffe in die Grundrechte.“ Weiterhin beziehen sich die Tweets der Organisation auf die „unzulässige Vorverurteilung“ einer kriminellen Vereinigung – das sei mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Auch die Vereinten Nationen reagierten auf die Ermittlungen: „Klimaaktivisten müssen geschützt werden, wir brauchen sie mehr denn je.“

„Letzte Generation“: Ist die bundesweite Razzia gerechtfertigt? In der Politik gehen Meinungen auseinander

CDU-Politiker Peter Beuth hingegen fühlt sich durch das harte Durchgreifen von Polizei und Justiz bestätigt und stellt gegenüber der FAZ heraus: „Wir haben es nicht mit harmlosen Aktivisten zu tun.“ Laut hessischem Innenminister handele es sich um eine Gruppierung, „die klar arbeitsteilig und bundesweit organisiert agiert, um verabredet und gezielt Straftaten zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger zu begehen“. Andere Politiker finden allerdings ähnlich kritische Worte wie Harald Lesch.

Grünen-Politiker Helge Limburg kritisierte gegenüber dem RND die Pauschalannahme einer kriminellen Vereinigung. Denn: Auch der regelmäßig erhobene Tatvorwurf einer Nötigung müsse im Einzellfall abgewogen werden. Der Bundestagsabgeordnete fügt hinzu: „Allein das vorbereitete, offenkundig rechtswidrige Statement des Landeskriminalamts auf der Homepage der ‚Letzten Generation‘ rückt die ganze Aktion in ein zweifelhaftes Licht.“ (Felina Wellner)