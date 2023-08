„Wie viel Blödheit passt auf ein Plakat?“ BaWü sucht Lehrer, die können Werbe-Kampagne nicht fassen

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Das Kultusministerium Baden-Württemberg will Quereinsteiger für den Lehrerberuf anwerben. Die Kampagne wird von den Verbänden jedoch stark kritisiert.

Stuttgart — „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen?“ Fluggäste, die am Stuttgarter Flughafen ankommen, werden diese Frage mit Sicherheit schon gelesen haben. Seit dem 1. August machen Werbeplakate des baden-württembergischen Kultusministeriums mit genau diesem Satz Werbung für den Beruf als Lehrer. Die Bundesländer buhlen um jeden einzelnen Lehrer. Die Lehrerverbände sind über die Kampagne erbost, da diese dem Beruf des Lehrers nicht gerecht werde. Das Ministerium verteidigt die Werbung und meldetet bereits Erfolge.

BaWü floppt mit Werbekampagne bei Lehren: „In Grund und Boden schämen“

Ein Lila-farbendes „HURRAAA“ auf einem gelben Hintergrund springt Gästen am Stuttgarter Flughafen ins Gesicht. „Mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer*in“, lautet die vollständige Kampagne. Hip und cool soll es wohl sein, was auch der Abdruck des Bundeslandes Baden-Württemberg in einer Ecke mit der Beschriftung „The Länd“ andeuten lässt. Ein zweites Plakat wirbt mit den Sätzen: „In deinem Job hast du schon alles gesehen? JUHUUU! Dann lerne jeden Tag was Neues und werde Lehrer*in“. Doch mit der Werbekampagne bringt das Kultusministerium viele Lehrer gegen sich auf.

Ein Werbeplakat für den Beruf des Lehrers hängt am Flughafen in Stuttgart. © Christoph Schmidt/dpa

„Als Lehrer ist man ja seitens einer kleinen Minderheit von Schülern schon einiges an Dummdreistigkeit gewohnt, aber was das Kultusministerium in Stuttgart in dicken Lettern auf seine Lehrer-Werbeplakate schreibt, toppt jede Schülerbemerkung locker“, schrieb der Philologenverband Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung am Mittwoch (2. August). „Die Lehrkräfte, die trotz massiver Belastungen allwöchentlich mit Nacht- und Sonntagsarbeit ihr Bestes gaben, fühlen sich durch diese Kampagne nach Strich und Faden verhöhnt“, hieß es in der Meldung weiter.

BaWü wirbt für den Lehrerberuf: „Niveaulose Geringschätzung“

„Man wusste vor dieser Kampagne nicht, wie viel Blödheit auf ein einziges Plakat passt“, teilte die Landesvorsitzende des Realschullehrerverbandes, Karin Broszat, am Dienstag mit. „Deutlicher und niveauloser kann man die Geringschätzung des Lehrerberufs in Baden-Württemberg nicht ausdrücken. Die Verantwortlichen sollten sich in Grund und Boden schämen“, ergänzte sie. Mit der Werbung werde suggeriert, dass es den Lehrkräften nur um die Ferien gehe.

Entspannte sechs Wochen im Sommer freihaben, wer möchte das nicht? Doch die Lebensrealität von vielen Lehrern sieht oft anders aus. Für 4.000 bis 5.000 Referendare bedeuten die Sommerferien nämlich vor allem eins: Leben am Existenzminimum, denn diese erhalten sechs Wochen lang kein Geld. „Obwohl die meisten ab 11. September 2023 wieder eine Stelle haben werden und nicht einmal die Erlaubnis haben, ihre neue Schule zu betreten, um gemeinsam mit den anderen Lehrkräften das neue Schuljahr vorzubereiten“, sagte Monika Stein, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg am 27. Juli in Stuttgart.

Lehrerverbände kritisieren BaWü-Werbekampagne — Ministerium meldet Erfolge

Seit diesem Jahr stehen allen befristeten beschäftigten Lehrern in Baden-Württemberg, die vor dem 31. Dezember 2022 eingestellt wurden, bezahlte Sommerferien zu. Wie tagesschau.de berichtete, sind Referendare nur in den Bundesländern Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein durchgehend beschäftigt. Das Kultusministerium verteidigt jedoch die Kampagne, die sich an Personen richte, die noch nicht als Lehrer arbeiten. Quereinsteiger für den Lehrerberuf werden in vielen Bundesländern gesucht.

Laut Angaben des Ministeriums scheint die Kampagne trotz der Kritik erfolgreich zu sein. „Bereits nach der ersten Woche hatten wir über die Landingpage der Kampagne 8.000 Weiterleitungen auf unsere Webseite zur Lehrkräfteeinstellung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Die Kritik wies der Sprecher zurück: „Wir wissen um die enormen Leistungen und den täglichen Einsatz unserer Lehrkräfte. Auf die Idee, dass Lehrkräfte faul seien, kommt hier überhaupt niemand.“ Man wolle einfach mehr Lehrkräfte gewinnen und sei sich da auch mit den Verbänden einig. „Und dafür ist die Kampagne ein Mittel“, so der Sprecher. (vk mit dpa)