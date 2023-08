Kritik an Schiff-Routen am Wattenmeer: „Das ist nicht umsonst ein Unesco-Weltnaturerbe“

Von: Andreas Sieler

Die „Fremantle Highway“an ihrem Ankerplatz, der wieder etwas näher am Wattenmeer liegt. © dpa

Der Greenpeace-Experte Manfred Santen hat sich die brennende „Fremantle Highway“ aus der Nähe angeschaut. Ein Gespräch über das Unglück in der Nordsee, mangelnde Transparenz und darüber, warum Schiffe mit gefährlichen Gütern so nah am Wattenmeer verkehren.

Herr Santen, Sie waren auf dem Meer bei der noch brennenden „Fremantle Highway“. Wie nahe sind Sie rangekommen?

Die Sicherheitszone beträgt zwei nautische Meilen, also 3,7 Kilometer. Als wir näher rangefahren waren, konnten wir den Geruch der Wolke gut wahrnehmen. Das ist nicht gesund, wenn Autoreifen und Kunststoffe in diesen Mengen verbrennen. Es entstehen Schadstoffe, darunter sogenannte Ewigkeits-Chemikalien – PFAS –, die freigesetzt werden. Es ist ein Sammelsurium an Schadstoffen, die da in die Luft und im schlimmsten Fall auch ins Wasser gelangen können.

Was haben Sie da gemacht?

Wir haben es uns erst einmal angeschaut, um uns selbst ein Bild über das Ausmaß zu machen. Das tun wir in diesen Fällen regelmäßig, etwa 2019 bei der „MSC Zoe“, die in der Nordsee ein paar Hundert Container verloren hatte. Vergangene Woche war das Risiko, dass der Frachter sinken oder bersten könnte, noch höher. Als wir draußen waren, haben wir mitbekommen, dass sich das Wetter ändert. Der Wind wurde stärker, die Wellen höher. Das ist für einen Frachter, der eh schon instabil ist, ein Risiko. Deswegen war die Entscheidung der Bergungsfachleute, ihn da wegzuziehen, gut. Jetzt liegt er etwas windgeschützter vor Schiermonnikoog und ist raus aus der Schifffahrtsroute. Aber er ist noch nicht sicher.

Sie haben auch Luftmessungen vorgenommen?

Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir etwas finden. Die Proben sind im Labor; es dauert ein paar Tage, bis wir Ergebnisse haben. In zwei Seemeilen Entfernung nimmt die Nase zwar einige Gerüche wahr, aber ob das messtechnisch zu erfassen ist, werden wir sehen. Wir haben auch Wasserproben genommen, aber da hatten wir optisch keine Auffälligkeiten. Wir waren zu weit weg.

Was schätzen Sie: In welcher Größenordnung sind Schadstoffe in die Luft geraten?

Das kann ich nicht sagen. Dafür müssten wir wissen, wie viele Fahrzeuge tatsächlich verbrannt sind. Für Brandschäden solcher „Großbrände mit extremer Gefahrstoffbelastung“ sind umfangreiche Untersuchungen vorgeschrieben, um das Ausmaß der Kontamination beurteilen zu können. Die müssen erfolgen, wenn das Schiff in einen Hafen kommt. Wichtig ist, dass das Becken des Hafens, in dem das Schiff landen wird, zum Fluss und zum Meer hin abgeschottet werden kann, zum Beispiel mit Ölsperren, noch besser mit Schleusentoren.

Wo wäre denn der nächste solche Hafen?

Mir scheint, dass Eemshaven dafür geeignet sein könnte, ein niederländischer Industriehafen weiter östlich. Die Behörden sagen noch nichts dazu. Wilhelmshaven und Bremerhaven sind ebenfalls im Gespräch.

Sollte das Schiff doch noch auseinanderbrechen – welche Folgen hätte das für das Wattenmeer?

Brand auf der „Fremantle Highway“ Vor einer Woche ist der Frachter „Fremantle Highway“, nachdem er Bremerhaven mit Ziel Singapur verlassen hatte, auf dem Meer in Brand geraten. Mittlerweile liegt das Schiff an einem Ankerplatz 16 Kilometer nördlich der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog. Laut dem Bergungsunternehmen soll es schnellstmöglich in einen Hafen geschleppt werden. Das Schiff sei stabil und das Feuer unter Kontrolle, sagte der Chef des Bergungsunternehmens dem niederländischen Magazin „Nieuwsuur“ am Dienstagabend. Unklar sei noch, ob das Feuer gelöscht und die Ladung komplett zerstört wurde. An Bord des Frachters befinden sich nach Angaben auf der Webseite des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr rund 3800 Fahrzeuge, 1600 Tonnen Schweröl und 200 Tonnen Marinediesel. Laut Presseberichten sind unter den Fahrzeugen 498 E-Autos – und nicht 25, wie es anfangs hieß. Über die Batterie eines E-Autos als Brandursache wird vielfach spekuliert. Bei einem Schadstoffaustritt in deutschen Gewässern würde das Havariekommando, eine Einrichtung von Bund und Küstenländern für das Unfallmanagement auf dem Meer, den Einsatz leiten. Daten über die Fracht oder Gefahrgut an Bord eines in Not geratenen Schiffes könne das Havariekommando einem Meldeportal des Bundes entnehmen, ebenso Kontaktdaten zu Agenten, die im Notfall umgehend aufgefordert würden, alle Daten zur Ladung zur Verfügung zu stellen, erklärte ein Sprecher des Havariekommandos auf FR-Anfrage. Wann niederländischen Behörden die tatsächliche Anzahl der E-Autos auf der „Fremantle Highway“ bekannt war und ob diese an die Rettungsteams übermittelt wurde, ist dem Havariekommando demnach nicht bekannt. Über den Transport von E-Autos verweist das Bundesverkehrsministerium auf Vorschriften des Gefahrgutrechts. „Sofern Elektrofahrzeuge als Ladung befördert werden, müssen die eingebauten Lithium-Batterien einem geprüften Typ entsprechen.“ Zu den bestehenden Routen nahe am Wattenmeer verweist das Ministerium auf Regelungen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO. Bei schlechtem Wetter würden große Schiffe seit Ende 2019 Warnmeldungen mit einer Empfehlung erhalten, auf eine nördlichere Route auszuweichen. Die IMO hat Sicherheitsvorkehrungen für den Transport von Elektrofahrzeugen auf Schiffen nach eigenen Angaben „ganz oben auf der Tagesordnung“. Es gebe geltende Vorschriften, die aber noch erweitert würden, teilte eine Sprecherin der Organisation der Deutschen Presse-Agentur mit. ansi

Im schlimmsten Fall wäre das auch für das niedersächsische Wattenmeer eine starke Bedrohung, weil die Schadstoffe mit Ebbe und Flut und Strömungen sich in alle Richtungen ausbreiten würden. Das ist ja ein Unesco-Weltnaturerbe, und das ist es nicht umsonst, sondern weil dort Tausende Pflanzen- und Tierarten, darunter Millionen von Vögeln, ihren Lebensraum oder Rastplatz haben. Das wäre ernsthaft bedroht. Wenn Schadstoffe, Öl und Treibstoffe mit Ebbe und Flut hin und her schwappen, sich bei Ebbe auf den Meeresboden legen, hätte das einen großen Einfluss auf alles, was im Watt lebt: Wattwurm, Schnecken, Krustentiere, Krabben und so weiter. Die wiederum sind Nahrungsgrundlage für Seevögel und Fische.

Stichwort Unesco-Weltnaturerbe: Wie kann es sein, dass Gefahrgüter durch eine solche Region transportiert werden?

Die Schifffahrtsrouten liegen nördlich des Wattenmeeres, aber aus unserer Sicht in nicht ausreichend großer Entfernung. Wir haben auf dieser Route verschiedene Havarien erlebt und jedes Mal wieder gefordert, dass diese Frachter, die ein so hohes Potenzial von Umweltschädigung haben, weiter nördlich fahren. Diese Forderung hat sich bislang nicht durchgesetzt.

Warum?

Ich würde sagen, es ist eine Kostenfrage. Wir hatten die Diskussion bei der „MSC Zoe“, da gab es auch kein schlagendes Argument, das dafür sprach, Schiffe auf der Route fahren zu lassen. Es gibt auch eine Schifffahrtsroute weiter nördlich. Würden die Schiffe dort fahren, wäre die Gefahr für das Wattenmeer geringer. Und man muss sich überlegen: Aus Bremerhaven werden im Jahr gut eine Million Fahrzeuge umgeschlagen. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf etwa 250 Autofrachter pro Jahr. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eine Havarie wieder vorkommen kann. Und wenn die „Fremantle Highway“ bereits etwa 50 Meilen weiter östlich in Brand geraten wäre – dort findet am Rand der Schifffahrtsroute aktuell eine Gasbohrung statt –, dann möchte man auch nicht wissen, was da hätte passieren können. Das Ausmaß eines solchen Unglücks könnte noch deutlich größer sein.

Anfangs war die Rede von 25 E-Autos an Bord, inzwischen sind wir bei 498. Wer weiß denn überhaupt, was da alles wo transportiert wird?

Die Reederei, der das Schiff gehört, und auch das Unternehmen, das es chartert. In Deutschland ist es leider so, dass diese Angaben nicht transparent sind. Für uns und die Öffentlichkeit sind sie nicht zugänglich. Das ist zum Beispiel in den USA anders. Dort kann man jederzeit schauen: Welcher Container ist wo, und was ist da drin. Dort könnte man auch sehen, wie viele E-Autos an Deck wären. Uns tagelang die Information vorzuenthalten, es sind nicht 25, sondern 500 E-Autos, das ist schon frech. Ich hoffe, dass man gegenüber den Bergungsteams und Behörden anders vorgeht. Wenn man den Rettungsteams die Information vorenthält, dass da 500 E-Autos sind statt 25, dann ist das fahrlässig. Die Diskussionen über fehlende Transparenz haben wir bei jeder Havarie aufs Neue.

Es wird als Erfolg vermittelt, dass das Schiff nun aus der Schifffahrtsroute geschleppt werden konnte. Ist die Kollisionsgefahr so groß, oder was hat es damit auf sich?

Ich denke, schon. Die niederländische Küstenwache hat sich dazu sehr sachlich geäußert; die haben gesagt, dass sie froh sind, das Schiff aus der Hauptverkehrszone rauszuhaben. Der Frachter lag im Verkehrstrennungsgebiet zwischen den beiden Schifffahrtsrouten, bei einer Autobahn wäre das der Grünstreifen zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen. Wenn das Schiff außer Kontrolle gerät, kann es auf eine der Schifffahrtsrouten abdriften, dann ist die Kollisionsgefahr größer. Andererseits liegt es jetzt dichter am Wattenmeer. Aber es gibt wenig Alternativen.

Die Weltschifffahrtsorganisation IMO will nun Regeln verschärfen; Umweltschutzorganisationen fordern, E-Autos anders zu deklarieren. Was muss aus Ihrer Sicht passieren?

Man fragt sich natürlich: Warum kommt die IMO erst jetzt darauf? Unsere Forderung lautet, die Transportmittel so auf den Stand der Technik zu bringen, dass die Transporte sicher sind. Man weiß ja, dass, wenn Akkus in Elektrogeräten oder Fahrzeugen in Brand geraten, es schwierig wird, sie zu löschen. Statistiken zeigen aber, dass E-Autos oder Verbrennerautos keinen großen Unterschied aufweisen in der Gefährlichkeit oder der Intensität der Brände. Wenn man da nun 3300 Verbrennerautos hat, deren Tanks mit Benzin gefüllt sind, ist das auch nicht besser, das sind auch Brandbeschleuniger. Nun sind Autotanks und Batterien von E-Autos eigentlich gut geschützt. Aber: Wie sehen auf diesem Frachter die Rampen aus – kann ein Auto aufsetzen oder anderweitig beschädigt worden sein? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass man technische Vorkehrungen treffen kann, den Transport so sicher wie möglich zu gestalten. Und das fordern wir von den Autoherstellern und Transportunternehmen.

Manfred Santen (65) arbeitet seit 2009 als Chemiker im Team Meeresschutz von Greenpeace Deutschland. © Gesche Jäger/Greenpeace