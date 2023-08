Wirrer Farben-Plan: „Legoland-Kreuzung“ macht Autofahrer verrückt

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Kreuzung in England sorgt für Aufsehen: Weil sie in leuchtenden Farben gestrichen wurde, sind Autofahrer mächtig verwirrt.

Kassel – Legoland, Swimmingpool, oder Hubschrauberlandeplatz? Seitdem eine Kreuzung in der englischen Küstenstadt Paington auffallend bunt gestrichen wurde, gibt es reichlich Verwirrung, wie unter anderem der britische Telegraph berichtet. Nicht nur wissen die Autofahrende nicht, was der neue Anstrich für den Verkehr bedeuten soll. Auch machen sich in den sozialen Medien viele über die Entscheidung der Behörden lustig.

Kreuzung in Paington in England: Verkehrsverbot wurde aufgehoben

Offiziell hatte der Stadtrat von Torbay erklärt, er habe eine Kreuzung an der Paignton Road gestrichen, um die Sicherheit für Fußgänger:innen zu erhöhen. Auf der Kreuzung selbst wurde ein leuchtendes Hellblau verwendet, für die Zufahrtsstraßen rot. Das an der „englischen Riviera“ liegende Paignton in der Grafschaft Devon ist Teil der verwaltungstechnisch selbständigen Unitary Authority Torbay.

Die Kreuzung sorgte in der Vergangenheit für Probleme und wurde erst kürzlich wieder für den Verkehr freigegeben. Die farbenfrohe Initiative ist die jüngste Änderung auf der Paignton Road, nachdem im September 2022 ein Verkehrsverbot verhängt wurde. Händler hatten allerdings gegen die Fußgängerzone auf der Kreuzung protestiert. In Deutschland gab es jüngst Verwirrung um Parkplatzschilder.

In Paington staunen Verkehrsteilnehmer über eine blau und rot gestrichene Kreuzung. © IMAGO/SWNS

Nun soll laut dem Stadtrat das Farbschema für „mehr Klarheit für Verkehrsteilnehmer und Fußgänger“ bei der Zufahrt zu einer Einbahnstraße schaffen. „Das Rot soll Autofahrer:innen daran erinnern, langsamer zu fahren und zu überlegen, ob ich hier durchfahren soll, bevor sie an der Kreuzung langsam abbiegen“, sagte ein Sprecher. Er fügte hinzu: „Das Blau dient dazu, die Beförderung für Fußgänger:innen besser zu definieren.“ An der Kreuzung gibt es keine Ampeln.

Spott für farbenfrohe Kreuzung in England: „Spielplatz“ oder „Legoland“?

Im Internet löste die Bemalung Spott aus. Ein Nutzer schrieb: „Es sieht aus, würde hier ein Kinderspielplatz gebaut.“ Viele schlugen vor, dass es sich um ein Wasserspiel wie ein Planschbecken oder einen Ententeich handeln könnte. Andere sagten, es sehe aus wie ein „Notlandeplatz für Hubschrauber“, ein „Achteck-Kampfring“ oder „Legoland“.

Ein anderer Benutzer hatte noch eine weitere Vermutung: Es solle sich um einen Versuch der Behörden handeln, die zahlreichen Schlaglöcher auf der Kreuzung zu kaschieren. Wohlfahrtsverbände kritisierten zudem, die Farben könnten Auswirkungen auf Menschen haben, die unter Sehbehinderung, Demenz, Lernbehinderungen oder Gleichgewichtsstörungen leiden.

Ärger im Verkehr gibt es auch hierzulande: Ein Berliner Verkehrspolizist soll einen Mann um viel Geld gebracht haben. Er wurde inzwischen festgenommen und suspendiert. (cgsc)