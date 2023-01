Wirkung von UV-Nageltrockner auf Zellen in Studie untersucht – Krebsgefahr im Nagelstudio

Krebsgefahr im Nagelstudio vermutet: UV-Geräte beschädigen menschliche Zellen

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Mit der Maniküre im Nagelstudio wollen sich viele etwas Gutes tun, doch es birgt auch ein Risiko. (Symbolbild) © Imago

Wer regelmäßig ins Nagelstudio geht, hat offenbar ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krebsarten. Eine Studie liefert nun neue Erkenntnisse.

Frankfurt – Wer für eine Maniküre gern ins Nagelstudio geht, rechnet sicher nicht damit, das eigene Krebsrisiko dadurch zu erhöhen. In einer Studie der University of California in San Diego wurden Geräte, die mit UV-Licht die Nägel trocknen, untersucht – mit deutlichem Ergebnis.

Den Kundinnen und Kunden werde signalisiert, dass die Geräte im Nagelstudio sicher seien. „Aber soweit wir wissen, hat bisher noch niemand diese Geräte und ihre Auswirkungen auf menschliche Zellen auf molekularer und zellulärer Ebene untersucht“, sagte Ludmil Alexandrov, Professor für Bioengineering sowie Zell- und Molekularmedizin an der UC San Diego in einer Pressemitteilung. Er arbeitete als Autor an der Studie.

Krebsgefahr im Nagelstudio: Studie untersucht Geräte zum Nageltrocknen mit UV-Licht

Alexandrov kam die Idee für die Studie beim Lesen eines Zeitschriften-Artikels über eine junge Frau. Sie nahm an Schönheitswettbewerben teil und litt unter einer seltenen Form von Hautkrebs an ihren Fingern.

„Ich fand das seltsam, also begannen wir nachzuforschen und bemerkten eine Reihe von Berichten in medizinischen Fachzeitschriften“, so Alexandrov.

In den Berichten sei beschrieben worden, dass bei Personen, die sich häufig Gelnägel machen lassen, immer wieder sehr seltene Krebsarten an den Fingern festgestellt werden. Die Ursache für die Entstehung der Krebs-Erkrankungen ist zwar unklar, deute aber auf einen Zusammenhang mit den Gel-Maniküren hin, erklärt der Forscher. „Und was wir gesehen haben, war, dass es keinerlei molekulares Verständnis dafür gab, was diese Geräte mit menschlichen Zellen anstellen.“

Wirkung von UV-Nageltrockner auf Zellen in Studie untersucht – Krebsgefahr im Nagelstudio

Um die Wirkung der UV-Nageltrockner auf die Zellen zu untersuchen, wurden die Zellen in zwei Gruppen geteilt:

Bestrahlung Gruppe 1 Bestrahlung Gruppe 2 An drei Tagen täglich für 20 Minuten 20 Minuten, nach einer Stunde Pause erneut 20 Minuten

In beiden Gruppen wurden Zelltod, Schädigungen und DNA-Mutationen beobachtet. „Wir haben mehrere Dinge gesehen: Erstens haben wir gesehen, dass die DNA geschädigt wird“, sagt Alexandrov. „Wir haben auch gesehen, dass ein Teil der DNA-Schäden im Laufe der Zeit nicht repariert wird und nach jeder Exposition mit einem UV-Nagellacktrockner zu Mutationen führt.“ Die Zellen seien extrem belastet, was Mutationen ebenfalls begünstigt. Die verursachten Muster der Zellveränderungen seien zudem auch bei Personen mit Hautkrebs beobachtet worden.

Gerät im Nagelstudio offenbar krebserregend: Langzeitstudie erforderlich

„Unsere experimentellen Ergebnisse und die bisherigen Erkenntnisse deuten stark darauf hin, dass die von UV-Nagellacktrocknern ausgehende Strahlung Handkrebs verursachen kann und dass UV-Nagellacktrockner, ähnlich wie Solarien, das Risiko von Hautkrebs im Frühstadium erhöhen können“, heißt es in der Studie. Im Vergleich zu anderen Produkten, die UV-Licht verwenden, macht für die Forschenden die regelmäßige Anwendung und der rein kosmetische Nutzen des Nageltrockners entscheidend.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Um die Auswirkung der UV-Geräte auf das Hautkrebsrisiko sicher bestätigen zu können, sind jedoch Langzeitstudien notwendig. Bis es belastbare Studien gibt, vergehen wahrscheinlich noch mehrere Jahre. Die Studie kommt jedoch zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die regelmäßige Verwendung dieser Geräte zum Nägel trocknen, schädlich für menschliche Zellen ist. Auch andere Faktoren, wie ein Mangel an Vitamin D, können sich auf Hautkrebs und das Sterblichkeitsrisiko auswirken. (kiba)