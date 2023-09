Alarmierende Studien-Ergebnisse: Immer mehr jüngere Menschen erkranken an Krebs

Von: Alina Schröder

Krebs zählt zu den tödlichsten Krankheit auf der Welt, auch unter 50-Jährige bekommen zunehmend die Diagnose. Das liegt vor allem an bestimmten Risikofaktoren.

Kassel – Jedes Jahr bekommen rund 500.000 Menschen die Schockdiagnose Krebs. Während einige die Krankheit mit Behandlungen und Therapien bekämpfen können, sind im Jahr 2021 230.242 Menschen an der Tumorerkrankung gestorben, wie der Krebsinformationsdienst mitteilt. Zwar gehe seit einigen Jahren die Krebssterblichkeit zurück, was unter anderem an der gestiegenen Lebenserwartung liegt. Doch eine Studie kommt nun zu einem alarmierenden Ergebnis: Krebs trifft auch immer mehr jüngere Menschen.

Aktuelle Studie zeigt: Zahl der Krebs-Diagnosen bei unter 50-Jährigen steigt

Je älter und schwächer der Körper, desto anfälliger ist er für Krankheiten. Das ist bereits bekannt und gilt auch für Krebs, wie die Deutsche Krebsgesellschaft bestätigt. Aus diesem Grund beginnen einige Krebsvorsorgeuntersuchungen auch erst ab einem Alter von 50 Jahren, wie etwa für Darm- oder Brustkrebs. Doch wie eine internationale Erhebung der Zhejiang University School of Medicine in China, der Harvard University in den USA und der University of Edinburgh in Großbritannien zeigt, ist die Vorstellung von Krebs als Alterskrankheit längst überholt.

Veröffentlicht wurde die Langzeitstudie in dem Fachmagazin BMJ. Insgesamt wurden 29 Krebsarten bei unter 50-Jährigen aus 204 verschiedenen Ländern in dem Zeitraum von 1990 und 2019 ausgewertet. Die Erkenntnisse sind eindeutig: In der Altersgruppe stieg die Inzidenz für Krebs im Frühstadium um 79,1 Prozent. Prostatakrebs verzeichnete mit 2,3 Prozent den stärksten Anstieg bei jüngeren Patientinnen und Patienten. Unter den früh einsetzenden Arten, bei denen zudem die höchsten Krebs-Sterblichkeitsraten lagen, sind folgende:

Brustkrebs

Luftröhrenkrebs

Bronchialkrebs

Lungenkrebs

Magenkrebs

Darmkrebs

Krebs trifft zunehmend Jüngere: Forschungsteam fordert „mehr Prävention und Früherkennungsmaßnahmen“

Besonders betroffen sind laut den Ergebnissen unter 50-Jährige in westlichen Industrieländern. In Nordamerika, Westeuropa und Australien wurde der deutlichste Anstieg registriert, aber auch in Osteuropa und Zentralasien mehren sich die Krebsfälle. Die Ergebnisse seien laut den Studienautorinnen und -autoren unter anderem ein Signal, dass die altersbedingten Vorsorgemaßnahmen überdacht beziehungsweise heruntergesetzt werden müssten. „Wir brauchen dringend mehr Prävention und Früherkennungsmaßnahmen für solche früh einsetzenden Krebsfälle“, schreiben die Forscherinnen und Forscher. Darüber hinaus sollten Krebstherapien für Jüngere angepasst werden.

Warum die Krebsrate auch bei jüngeren Menschen stetig zunimmt, liege jedoch auf der Hand. Neben genetischen Faktoren sind eine ungesunde Ernährung, wie rotes Fleisch sowie hohe Mengen an Salz, Alkohol- und Tabakkonsum „die Hauptrisikofaktoren für die häufigsten Krebserkrankungen im Jahr 2019“, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der an der Studie beteiligten Universitäten. Besonders alkoholische Getränke steigern das Krebsrisiko erheblich. Übergewicht und hohe Blutzuckerwerte begünstigen das Erkrankungsrisiko ebenfalls.

Wie das Forschungsteam informiert, könnte das Krebsrisiko bereits durch einen gesunden Lebensstil und einer ausgewogenen Ernährung gemindert werden. Auf bestimmte Lebensmittel sollte dabei verzichtet werden. (asc)