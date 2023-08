Ursache für Übergewicht: Forschende finden Hinweis in DNA – hauptsächlich Frauen betroffen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Übergewicht kann sowohl von genetischen, als auch von sozioökonomischen Faktoren beeinflusst werden. In einer Studie wurde eine neue Erkenntnis zum Ursprung von Adipositas gemacht.

Kassel – Übergewicht ist in Deutschland schon fast eine „Volkskrankheit“, ganze 60 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen haben zu viel Gewicht auf der Waage. Dabei kann es schwere Folgen nach sich ziehen. Sowohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen als auch Diabetes können durch Adipositas ausgelöst werden. Nun haben Forschende der Berliner Charité in einer Studie eine neue Ursache für Fettleibigkeit entdeckt. Und diese hat genetische Ursprünge.

Forschende finden mögliche Ursache von Übergewicht in DNA: Gen POMC als Auslöser

So ist das Gen Proopiomelanocortin oder kurz POMC, welches für das Sättigungsgefühl verantwortlich ist, ein Auslöser für Übergewicht. Denn haften an diesem Gen besonders viele Methylgruppen, steigt das Risiko für Fettleibigkeit bei Frauen um 44 Prozent an.

Was sind Methylgruppen? Methylgruppen sind kleine chemische Einheiten. Mit ihnen markiert der Körper die Buchstaben des DNA-Codes. Dadurch werden Gene an- oder abgeschaltet, oder die DNA-Buchstabenfolge geändert.

In der Studie wurde die Formatierung des Gens bei 1100 Menschen analysiert. Bei Frauen mit einem Body-Mass-Index über 35 wurden mehr Methylgruppen am POMC Gen entdeckt, als bei normal gewichtigen Frauen. Dennoch wirken sich sozioökonomische Faktoren weitaus stärker auf das Gewicht aus. Sie erhöhen das Risiko für Fettleibigkeit um das zwei- bis dreifache.

Forschende finden mögliche Ursache für Übergewicht: Gen wird früh in Embryonalentwicklung formatiert

Warum sich dieses Gen jedoch hauptsächlich auf Frauen auswirkt, ist bisher unklar. Sicher ist jedoch bereits, dass das Gen bereits sehr früh in der embryonalen Entwicklung formatiert. Bereits kurz nach dem Verschmelzen von Ei- und Samenzelle ist dies der Fall.

Vergangene Studien beweisen, dass die An- oder Abwesenheit von bestimmten Nährstoffen, welche als Lieferanten für Methylgruppen dienen, sich darauf auswirken könnten. Ein Beispiel für diese Nährstoffe ist Folsäure.

Forschende finden Gen als Auslöser für Übergewicht – medikamentöse Behandlung getestet

Auch medikamentöse Behandlung des Phänomens wurde bereits versucht. So hat man an fünf Patient:innen einen Wirkstoff getestet, der bei der Entstehung des Hungergefühls eingreift. Innerhalb von drei Monaten hatten die Probanden im Schnitt sieben Kilogramm verloren und sie hatten weniger Hunger.

„Weitere große kontrollierte Studien müssen zeigen, ob und wie wirksam und sicher die Behandlung mit dem Wirkstoff auch über einen längeren Zeitraum wäre. Insgesamt könnte ein solches Medikament jedoch nur Teil einer umfassenden Behandlungsstrategie sein“, erklärt Professor Kühnen, Studienleiter und Direktor der Klinik für pädiatrische Endokrinologie der Charité zur Behandlung von Übergewicht durch dieses Medikament. Ein anderes Medikament zur Gewichtsabnahme kommt bald auch in Deutschland auf den Markt. Schon übergewichtige Jugendliche sollen dieses Mittel erhalten können.