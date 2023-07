Er rauchte und nahm Antibiotikum – grüne und behaarte Zunge jagt 64-jährigem Mann Schreck ein

Nach der Einnahme von Antibiotika hat ein Mann plötzlich eine grün verfärbte und stark behaarte Zunge. Eine Nebenwirkung vom Rauchen?

Frankfurt/Columbus – Beim Blick in den Spiegel dürfte der 64-jährige Mann aus dem Bundesstaat Ohio (USA) wohl den Schock seines Lebens bekommen haben: Seine Zunge hatte sich grün verfärbt und war an der Oberseite komplett von Haaren bedeckt.

Laut des Berichts im The New England Journal of Medicine war der Erscheinung die Einnahme von Antibiotika vorausgegangen, die der Raucher zur Behandlung einer Zahnfleischentzündung verschrieben bekommen hatte. Wichtig bei diesem und anderen Medikamenten ist, dass man sie im Sommer richtig lagert und vor Hitze schützt.

Die Diagnose lautet „haarige Zunge“

Den bizarren Anblick erklären Ärzt:innen durch einen anormalen Belag aus Hautzellen. Auf der Zungenoberseite des Menschen sitzen fadenförmige Erhebungen, im Fachjargon Papillae filiformes genannt, die sich in seltenen Fällen verändern und vergrößern können. Es handelt sich dabei also um keine chronische Erkrankung.

Schlechte Mundhygiene kann zu einer verfärbten und behaarten Zunge führen. © The New England Journal of Medicine

Schuld sind Ablagerungen aus Bakterien, Pilzen und anderen Erregern, die sich dort angesammelt haben. Antibiotika können die Entstehung ebenfalls begünstigen, weil sich durch die Einnahme das Milieu im Mundraum verändert. So kann es also tatsächlich passieren, dass Betroffenen Haare auf der Zunge wachsen und der Muskel selbst sich pink, weiß, braun oder eben grün verfärbt. Weitere Symptome treten in der Regel nicht auf, gelegentlich klagen Patient:innen aber über Brennen oder Geschmacksverlust.

Grüne, haarige Zunge: Das sind die Ursachen für das Phänomen

Auslöser für die extreme Veränderung der Zunge ist also nicht unmittelbar die Kombination aus Rauchen und Antibiotika, sondern eine allgemein sehr schlechte Mundhygiene, die im Fall des Amerikaners durch die Zigaretten noch verstärkt wurde.

Betroffen sind vor allem Erwachsene über 40, wobei die Veränderung häufiger bei Männern als bei Frauen auftritt. Ein weiterer Auslöser kann Dehydration sein, die bei Hitze auch Auswirkungen auf die Augen hat.

Wie lässt sich Zungenbelag behandeln?

Die Therapie besteht normalerweise daraus, dass die Betroffenen viermal täglich ihre Zunge mit einer weichen Zahnbürste abbürsten. Raucher:innen sollten ihr Laster dringend aufgeben, und zwar nicht nur im Auto mit Kindern, wo es jetzt verboten werden soll.

Mit dem Zungenschaber lassen sich Bakterien und Co. zuverlässig entfernen. © Imago/AndreyPopov

Zur Vermeidung und Vorbeugung hilft außerdem konsequente Zahnpflege und penible Mundhygiene. Konkret heißt das, dass der Griff zu Zahnbürste und Zahnpaste, Zahnseide, Mundspülung und eventuell Zungenschaber zur täglichen Routine werden sollte.