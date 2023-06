Apotheker-Streik vor seinem Büro: Lauterbachs Reaktion sorgt für Empörung

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Apotheker-Streik in Deutschland: Der Instagram-Post von Gesundheitsminister Karl Lauterbach provozierte viele. © Instagram Lauterbach

Zahlreiche Apotheker streikten am Mittwoch bundesweit aus Wut über die Bundesregierung. Ein Statement von Karl Lauterbach dürfte nicht zur Beruhigung beigetragen haben.

München – Mehr Geld und weniger Bürokratie verlangen sie und protestierten einen Tag lang. Gut 85 Prozent der 18.000 Apotheken in Deutschland blieben deshalb laut Apothekerverband (ABDA) am Mittwoch in ganz Deutschland geschlossen. Lediglich 1200 Notfallapotheken versorgten Bedürftige.

Pro verschreibungspflichtigem Medikament wollen Apotheker künftig zwölf Euro kassieren statt bisher 8,35 Euro. Sollte Zusatzarbeit aufgrund von Lieferengpässen bei Medikamenten anfallen, wollen sie auch dies bezahlt bekommen.

Apotheker streiken vor Lauterbachs Büro - der reagiert via Posting

Zahlreiche Apothekerinnen und Apotheker marschierten dazu auch vor dem Büro von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, auf den sich der Ärger konzentrierte. Manche finden die „Situation unterirdisch“. Nach einem Post Lauterbachs ist aus Ärger bei vielen Wut geworden. Sie fühlen sich provoziert.

Lauterbach schrieb zu dem Foto, das die Demonstranten unter seinem Fenster zeigt: „Heute großer Apotheker-Streik vor meinem im Büro. Sie skandieren: „Wir sind viele, wir sind laut, weil er uns die Kohle klaut…““

Lauterbach ist eher dafür bekannt, in solchen Fällen kein Öl ins Feuer zu gießen. Sein Kommentar ist allerdings auch missverständlich zu verstehen - wie sich in der Kommentarspalte zeigt.

Wut nach Lauterbach-Post: „Unerhört, sich lustig zu machen“

„Das ist ziemlich unerhört sich hier lustig zu machen über Menschen, die eine sehr wertvolle Rolle in unserem Gesundheitssystem spielen! Ich hätte ihrerseits mehr Respekt erwartet“, heißt es da. Oder: „Unglaublich, ich kann das echt nicht glauben, was sie hier schreiben!“ Eine weitere Kommentatorin spricht von einem „absoluten Armutszeugnis“.

Lauterbach erhält jedoch auch Unterstützung in der Kommentarspalte: „Danke, Herr Professor Lauterbach, dass Sie auch vielleicht „unbequeme“ Themen posten. Sie laufen davor nicht weg und diskutieren mit, wenn es sein muss. Das gefällt mir.“

„Es entsteht der Eindruck, sie würden sich über die Menschen lustig machen“, meint eine weitere Person, wird jedoch gekontert: „Wo entsteht denn da dieser Eindruck? Er hat lediglich die Situation geschildert? Nicht ein wertendes, oder (ver)urteilendes Wort steht in seinem Post.“

Auf Anfrage, seinen Kommentar bei IPPEN.MEDIA aufzuklären, antwortete Lauterbach noch nicht.

Apotheken-Ärger für Lauterbach

Doch warum steht Lauterbach bei den Apothekern so am Pranger?

Die Präsidentin des Apothenverbands ABDA, Gabriele Overwiening, klagt bei Bild: „Für Gesundheitskioske will der Minister Hunderte Millionen von Euro ausgeben – aber er ist nicht bereit, in die Apotheken zu investieren, die ihm während der Pandemie und der Lieferengpass-Krise mehrfach den Karren aus dem Dreck gezogen haben.“ Der Verband erklärte weiter: „Die kürzlich beschlossene Honorarabsenkung für Apotheken ist nach zehn Jahren Stillstand bei der Apothekenvergütung ein Schlag ins Gesicht der Apothekenteams.“ Da äußert auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek Verständnis.

Tatsächlich hält die Bundesregierung die Forderungen für nicht finanzierbar. Lauterbach und Finanzminister Christian Lindner wollen zunächst vor allem die Krankenkassen entlasten, denen die vergangenen Pandemiejahre teuer zu stehen gekommen sind.



Zudem habe das Gesundheitsministerium bereits auf Rekordumsätze der Apotheken verwiesen. 2022 erwirtschafteten die Apotheken laut Verband über 2,4 Milliarden Euro mehr als noch 2021, nämlich 64,87 Milliarden Euro, heißt es bei Bild. Allerdings: Im Jahr 2022 sank die Zahl der Apotheken ABDA zufolge bundesweit auch um 393.