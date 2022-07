Schüsse in Kopenhagen: Polizei bestätigt mehrere Tote in Einkaufszentrum

Von: Tanja Banner, Nail Akkoyun

Polizisten in Kopenhagen im Einsatz. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen fallen Schüsse, die Polizei meldet mehrere Opfer.

+++ 21.09 Uhr: Bei dem verhafteten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22 Jahre alten Dänen, sagte Chefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend in der dänischen Hauptstadt. Es gebemehrere Verletzte und mehrere Getötete, sagte Thomassen. Genauere Angaben machte er nicht. Die bisherigen Informationen seien mit Unsicherheit verbunden, es handle sich um eine Art Chaosphase. Die Polizei sei gegen 17.30 Uhr alarmiert worden und noch immer mit starken Kräften am Tatort im Einsatz. Eine Terrortat konnte Thomassen zunächst nicht ausschließen.

+++ 20.50 Uhr: Bei den Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind mehrere Menschen getötet worden. Das sagte

Polizeichefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt.

+++ 19.54 Uhr: Die Kopenhagener Oberbürgermeisterin Sophie H. Andersen hat sich entsetzt über die Schüsse in einem Einkaufszentrum der dänischen Hauptstadt gezeigt. Es sei „furchtbar“, twitterte Andersen am Sonntagabend. „Wir wissen noch nicht genau, wie viele Menschen verletzt oder tot sind, aber es ist sehr ernst.“ Die Stadt stehe in engem Kontakt mit der Polizei und sei bereit, zu helfen.

Kopenhagen: Schüsse in Einkaufszentrum, Polizei meldet Festnahme

+++ 19.41 Uhr: Ob die Lage in dem Einkaufszentrum in Kopenhagen nach der Verhaftung unter Kontrolle ist, ist unklar. Derzeit könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, betonte die Polizei. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zunächst unklar. Auf Bildern und Amateurvideos war zu sehen, wie Menschen in Panik von dem Gebäude wegrannten. Ein Augenzeuge sagte dem Sender DR, er habe drei oder vier sehr laute Knalle gehört, als er gerade mit seiner Familie in einem Geschäft war. Dann seien andere Menschen in den Laden gerannt und hätten von Schüssen berichtet, daraufhin sei er

mit seiner Familie durch einen Notausgang geflohen, sagte der Mann.

Update vom Sonntag, 3. Juli, 19.13 Uhr: Wie die Polizei Kopenhagen auf Twitter mitteilt, wurde eine Person nach den Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum festgenommen. Man verschaffe sich derzeit einen Überblick über die Situation, heißt es weiter.

Kopenhagen: Schüsse fallen im Einkaufszentrum

Erstmeldung: Kopenhagen – In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind Schüsse gefallen, der örtlichen Polizei zufolge soll es mehrere Opfer geben. Auf Twitter warnt die Polizei Menschen, sich von dem Einkaufszentrum Fields fernzuhalten. Man sei „in großer Zahl und massiv in Fields präsent“. (tab/nak mit dpa/afp)