König Charles III. in Deutschland: „Seltsam“ - Linke kritisiert geplante Rede im Bundestag

Von: Kai Hartwig

Teilen

König Charles III. stattet Deutschland einen Besuch ab. Er beginnt seinen drei Tage dauernden Staatsbesuch in Berlin.

Update vom 30. März, 06.39 Uhr: Linken-Chef Martin Schirdewan hat Kritik an der geplanten Rede des britischen Königs Charles III. im Bundestag geübt. „Es ist nicht angemessen, dass sich das höchste demokratische Gremium vor einem Monarchen verneigt“, sagte Schirdewan der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich finde es auch seltsam, dass sich der Bundestag in Zeiten von Inflation und rasant steigender Armut von jemandem ins Stammbuch schreiben lässt, der buchstäblich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde.“ Charles ist auf Staatsbesuch in Deutschland und soll die Rede am Donnerstagmittag im Bundestag halten.

König Charles III. soll am Donnerstag im Bundestag eine Rede halten. © Jens Büttner/DPA

Update vom 29. März, 22.33 Uhr: Während des Staatsbanketts überreichte Frank-Walter Steinmeier seinem Gast König Charles III. ein besonderes Geschenk: ein Foto. Dieses zeigt den Thronfolger von Queen Elizabeth II. bei seinem ersten Deutschland-Besuch im Jahr 1962. Mit erst 13 Jahren begleitete er damals seinen Vater, Prinz Philip. Steinmeier überreichte Charles das Foto als „Zeichen der langjährigen Verbundenheit zu unserem Land.“

König Charles III. in Deutschland: Merkel beim Staatsbankett – Weidehuhn als Hauptspeise

Update vom 29. März, 20.30 Uhr: Die Gäste sind mittlerweile im Schloss Bellevue eingetroffen. Mit dabei sind die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, der aktuelle Finanzminister der Bundesregierung, Christian Lindner, sowie Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Auch König Charles III. und Camilla sind bereits angekommen.

Den Gästen beim Staatsbankett wird ein Vier-Gänge-Menü serviert. Als Vorspeise erhalten die knapp 130 Gäste gebeizten Karpfen sowie Erfurter Brunnenkresse. Dem folgen Kraftbrühe vom Heckrind, Weidehuhn und Baumpilz. Zum Nachtisch gibt es Backpflaume, ostfriesischen Schwarztee sowie Sandgebäck – das berichtet die dpa.

Update vom 29. März, 18.42 Uhr: Im Schloss Bellevue soll um 19.35 die Begrüßung zum Staatsbankett stattfinden. Im Garten des Schlosses pflanzten König Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zuvor noch einen Baum. Die Manna-Esche soll als Zeichen für den Klimaschutz stehen.

König Charles III. zu Besuch in Deutschland: Gespräch mit Steinmeier

Update vom 29. März, 16.26 Uhr: Inzwischen hat Camilla nach einem Tee mit Deutschlands First Lady Budenbender das Schloss Bellevue in ihrer Limousine verlassen. Ihr Gatte Charles wird sich nun mit Bundespräsident Steinmeier zu Gesprächen zurückziehen.

Update vom 29. März, 16.11 Uhr: Steinmeier spricht auch davon, trotz des Brexits gemeinsame Anstrengungen für Klimaschutz und die Energiewende zu betreiben. Damit spricht er Themen an, die dem britischen König Charles III. besonders am Herzen liegen.

Update vom 29. März, 16.09 Uhr: Im Beisein einiger Mitglieder der Bundesregierung, darunter Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck, hält der Bundespräsident eine kurze Ansprache. Steinmeier spricht zunächst auf Deutsch, anschließend auch in englischer Sprache. Er dankt Charles und Camilla für ihren Besuch. Und dem Monarchen dafür, seine „überhaupt allererste Auslandsreise als neuer König“ nach Deutschland gemacht zu haben. „Das ist eine großartige persönliche Geste“, sagt Steinmeier. Es sei „zugleich ein wichtiges Zeichen für die deutsch-britischen Beziehungen“, so der Bundespräsident.

König Charles III. (2.v.r) und Königin Camilla (2.v.l) tragen sich in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue in das Gästebuch ein. © Bernd von Jutrczenka/dpa

König Charles III. und Camilla besuchen Deutschland: Kanzler Scholz bei Staatsbankett nicht mit dabei

Update vom 29. März, 15.47 Uhr: Am Abend wird zu Ehren des britischen Königspaars ein Staatsbankett auf Schloss Bellevue ausgerichtet. Zu den Gästen zählen auch deutsche Adelige, die mit dem Monarchen verwandt sind. Aber auch Stars aus dem Showbusiness werden zugegen sein. ARD-Adelsexpertin Leontine von Schmettow erklärt, dass auch Motsi Mabuse beim Bankett zu Gast ist. Die Jurorin der RTL-Show „Let‘s Dance“ soll demnach auf ausdrücklichen Wunsch von Charles III. eingeladen worden sein – der König sei auch ein begeisterter Tänzer, so von Schmettow. Auch Campino, Sänger der Band „Die Toten Hosen“, ist einer der Bankett-Gäste. Fehlen wird dagegen aus Termingründen Bundeskanzler Olaf Scholz.

Update vom 29. März, 15.40 Uhr: Nun geht es in den Limousinen weiter zum Schloss Bellevue. Dort posieren die Steinmeiers erneut mit Charles und Camilla für die Fotografen. Anschließend geht es hinter verschlossenen Türen weiter.

König Charles III. und Camilla in Deutschland: Königspaar nimmt ein Bad in der Menge und schüttelt Hände

Update vom 29. März, 15.31 Uhr: Nun schütteln Charles und Camilla viele Hände. Das britische Königspaar ist sichtlich bemüht, sich nahbar zu zeigen. Nach Einschätzung der ARD-Experten versuchen die Royals auch aufgrund der Vorwürfe von Prinz Harry und dessen Frau Meghan, das Image des Königshauses bei Anlässen wie Staatsbesuchen zu ändern. Harry hatte in seinem Enthüllungsbuch wie seine Ehefrau geschildert, dass die britische Monarchie wenig volksnah sei. Eine Passantin schildert der ARD-Reporterin derweil, dass sie Charles Blumen überreicht habe. „Nett, sehr nett“ sei der König gewesen. Er wirkte auf sie allerdings gesundheitlich angeschlagen.

König Charles III. und Bundespräsident Steinmeier sprechen mit Passanten. © Wolfgang Rattay/afp

Update vom 29. März, 15.20 Uhr: Nun begeben sich Charles III. und Steinmeier gemeinsam mit ihren Ehefrauen zu den wartenden Menschen. Unter diesen sind auch eine Schulklasse sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der britischen Botschaft. Laut der TV-Experten der ARD wurde der König im Vorfeld darauf vorbereitet, wer dort auf ihn wartet. So kann der Monarch auch passende Gesprächsthemen mit den Menschen finden.

König Charles III. und Camilla in Deutschland: Nationalhymnen am Brandenburger Tor

Update vom 29. März, 15.15 Uhr: Das britische Königspaar wird mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor empfangen. Erst erklingt die Nationalhymne „God Save The King“ des Vereinigten Königreichs. Anschließend ertönt die deutsche Nationalhymne.

König Charles III. von Großbritannien (2.v.r) und Königsgemahlin Camilla (l) werden am Brandenburger Tor von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender begrüßt. © Kay Nietfeld/dpa

Update vom 29. März, 15.11 Uhr: Nun rollt die Limousine von König Charles III. an. Gemeinsam mit Ehefrau Camilla steigt er aus dem Wagen aus, Jubel der Menge brandet auf. Steinmeier und seine Gattin begrüßen Charles und Camilla herzlich.

Update vom 29. März, 15.09 Uhr: Bundespräsident Steinmeier ist am Brandenburger Tor eingetroffen. Mit Ehefrau Elke Büdenbender wartet er dort auf Charles und Camilla.

Update vom 29. März, 15.01 Uhr: Die deutsche Luftwaffe hatte König Charles III. zuvor mit einer Geste geehrt. Beim Flug der Royal-Airforce-Maschine des britischen Monarchen über Deutschland wurde es von zwei Kampfjets flankiert. Sie begleiteten das königliche Flugzeug ab dem Zeitpunkt, zu dem Charles und Camilla mit ihrer Maschine deutschen Luftraum erreichten. Die britische Dailymail kommentiert das und spricht von einer „unglaublichen Militär-Eskorte durch deutsche Kampfjets“.

Ein deutscher Kampfjet flankiert die Maschine von König Charles III. beim Flug über Deutschland. © Adrian Dennis/AFP

Update vom 29. März, 14.39 Uhr: Der Empfang am Flughafen ist damit abgeschlossen. Jetzt geht es für Charles und Camilla im gepanzerten Bentley in Richtung Berliner Innenstadt und Brandenburger Tor.

Für König Charles III. und Gattin Camilla ging es nach der Landung per Limousine in die Berliner Innenstadt. © Britta Pedersen/dpa

Camillas Outfit ein Zeichen? König Charles III. in Deutschland

Update vom 29. März, 14.20 Uhr: Nach Ansicht der Royals-Expertin des Senders ist auch das Outfit von Camilla ein Zeichen. Die Gattin von Charles III. zeigt sich in Berlin ganz in Blau. Das interpretiert die Expertin als ein Zeichen für die pro europäische Haltung des britischen Königshauses – trotz des Brexits.

König Charles III. von Großbritannien und Königsgemahlin Camilla kommen am Flughafen an. © Jens Büttner/dpa

Generell wird Charles als proeuropäischer König gehandelt. Auch, dass er für seine erste Auslandsreise Frankreich und Deutschland – und etwa nicht ein Land des Commonwealth – auswählte, wurde als Zeichen dafür gewertet.

Update vom 29. März, 14.13 Uhr: „Das ist britischer Humor“, kommentieren die TV-Moderatoren von ntv die Musik-Auswahl bei dem Staatsempfang. Als Charles und Camilla aus dem Flugzeug steigen, ertönt von der Musik-Kapelle der Themensong der berühmten britischen „James Bond“-Filme.

König Charles III. und Ehefrau Camilla sind in Berlin gelandet. © Britta Pedersen/dpa

Update vom 29. März, 14.07 Uhr: König Charles III. ist in Deutschland gelandet. Am Berliner BER rollte man den roten Teppich vor der Maschine des britischen Monarchen und seiner Ehefrau Camilla aus. Die Bundespolizei empfing sie mit 21 Schuss Salut.

Das königliche Paar kam am Mittwochnachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg an. In der Innenstadt wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender die beiden später mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor empfangen. Dort warten bereits zahlreiche Schaulustige auf Charles II. und Camilla.

Das Wachbataillon übt am Flughafen BER vor der Ankunft des britischen Königs. © dpa | Britta Pedersen

König Charles III. in Berlin: Zahlreiche Menschen warten an Absperrung – Details zum Dinner bekannt

Erstmeldung vom 29. März: Berlin – Am Mittwoch (29. März) erwartet die Hauptstadt hohen Besuch. In Berlin trifft König Charles III. in Begleitung seiner Frau Camilla zum dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland ein. Rund 900 Berliner Polizisten sichern die Visite des britischen Monarchen ab. Dabei versammelten sich bereits viele Stunden vor der Ankunft von Königs Charles III. und seiner Gemahlin Camilla zahlreiche Royals-Fans rund um das Brandenburger Tor. Sie wollen einen Blick auf das Oberhaupt des britischen Königshauses erhaschen.

Staatsbesuch von König Charles III. in Berlin: Tausende Menschen warten am Brandenburger Tor

Laut eigenen Aussagen warteten die ersten von ihnen schon weit vor 7 Uhr an den Absperrungen am Pariser Platz. Dort standen am Mittag hunderte neugierige Menschen in einer langen Schlange an den Einlasskontrollen. Manche von ihnen waren mit britischen Fahnen oder Fähnchen ausgerüstet. Insgesamt 1500 Zuschauer sollen nach Polizeiangaben in den abgesperrten Bereich eingelassen werden.

Staatsbankett mit Bundespräsident Steinmeier: Am Abend ist das Königspaar auf Schloss Bellevue

Laut offiziellem Protokoll sollen Charles III. und seine Gemahlin Camilla gegen 15.00 Uhr vor dem Brandenburger Tor mit militärischen Ehren empfangen werden. Am Mittwochabend veranstaltet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Bellevue zu Ehren des britischen Königs ein Staatsbankett. Dabei soll auch vegetarisches Essen gereicht werden. Charles III. hatte bereits 2021 in einem BBC-Interview erklärt, dass er sich zwei Tage pro Woche vegetarisch und einen Tag wöchentlich vegan ernähre.

König Charles III. startet am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschlands Hauptstadt Berlin. Dort erwarten ihn bereits viele Menschen. © Kirsty Wigglesworth/Sabina Crisan/dpa

Auf dem Speiseplan stehen als Vorspeise auf Schloss Bellevue am Abend aber auch auf Wunsch gebeizter Karpfen mit Erfurter Brunnenkresse und Kraftbrühe vom Heckenrind. Alternativ gibt es eine vegetarische Variante. Zum Hauptgang können die Gäste zwischen Weidehuhn mit Pilzen sowie Spinattörtchen mit Wurzelwerk und Pilzen wählen. Begleitet werden die Hauptgerichte von deutschen Weinen und regionalen Schaumweinen, auf Champagner wird dagegen verzichtet. Zum Dessert gibt es Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck, dazu Likörwein von der Ahr. (kh)