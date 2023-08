Großer Diebstahl im British Museum: Knapp 2000 Stücke vermisst – Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Von: Sandra Sporer

Tausende Artefakte wurden aus dem British Museum gestohlen. Wie viele es genau sind, ist jedoch schwer zu sagen – denn nicht alle wurden katalogisiert.

London – Dass eine große Menge an Artefakten aus dem British Museum gestohlen wurde, wurde laut einer Pressemeldung der Agence France-Presse (AFP) Mitte August bekannt. Der Kuratoriumsvorsitzende des Museums, George Osborne, schätzt, dass etwa 2000 Stücke entwendet wurden, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die genaue Zahl der verschwundenen Artefakte wird sich jedoch wahrscheinlich nicht feststellen lassen, denn das Museum hat nicht alle Stücke in ihrem Besitz katalogisiert. In ein deutsches Museum wurde im vergangenen Jahr eingebrochen. Die Diebe stahlen einen Goldschatz aus einem Kelten-Museum.

Diebstahl im British Museum: Einige Stücke konnten bereits wieder sichergestellt werden

Bei den gestohlenen Stücken handelt es sich um Schmuck und Glaskunst, die aus dem 15. Jahrhundert vor Christus bis zum 19. Jahrhundert nach Christus stammen. Die Artefakte waren dem britischen Finanzminister zufolge nicht öffentlich ausgestellt, berichtet die AFP.

Einige der Stücke konnten bereits wieder sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und hat auch bereits einen Verdächtigen befragt. Festnahmen gab es bisher jedoch keine. Außerdem arbeiten Antiquitätenhändler mit dem Museum zusammen und sollen dabei helfen, einige der gestohlenen Gegenstände wiederzufinden.

Schon 2020 wurde das British Museum auf einen Diebstahl aufmerksam gemacht

Im Nachgang des Bekanntwerdens des Diebstahls trat Hartwig Fischer, der Direktor des British Museum, am Freitag zurück. Denn schon 2020 hatte Ittai Gradel, ein britisch-dänischer Antiquitätenhändler, das Museum auf einen mutmaßlichen Diebstahl hingewiesen. Mitarbeiter hatten damals festgestellt, dass fast eine ganze Edelsteinsammlung mit insgesamt 942 Edelsteinen fehlte, berichtet Gradel gegenüber dem Guardian.

Tausende Stücke sind aus dem British Museum entwendet worden. Nun steht das Museum in der Kritik, weil viele Artefakte nicht katalogisiert sind. © Tayfun Salci/IMAGO

Auf die Hinweise auf die Diebstähle hätte er „nicht so umfassend wie nötig“ reagiert, zitiert die AFP Museumsdirektor Hartwig Fischer. Dafür übernehme er die Verantwortung. Auch George Osborne ist sich bewusst, „es hätte mehr getan werden können“, um die Diebstähle zu verhindern. Das sagte er gegenüber der BBC und erklärte weiter: „Es hat dem Ruf des British Museum sicherlich geschadet, das ist offensichtlich, und deshalb entschuldige ich mich in seinem Namen.“

Nach Museums-Diebstahl: Unesco-Archäologe geht hart mit den Verantwortlichen ins Gericht

Die BBC sprach auch mit dem forensischen Archäologen Christos Tsirogiannis, der einer Unesco-Gruppe vorsteht, die sich mit illegalem Handel mit Altertümern beschäftigt. Er bezeichnete den Diebstahl im British Museum als den schlimmsten in der modernen Geschichte.

Für ihn ist die Katalogisierung der Artefakte die Hauptverantwortung des Museums. Er warf den Verantwortlichen vor, „eine bewusste Entscheidung getroffen zu haben, Geld in Hochglanzkataloge und Veranstaltungen zu stecken, ohne deren Objekte zu erfassen“. Er forderte das Museum zudem auf, eine Liste der entwendeten Stücke zu veröffentlichen, um Experten beim Auffinden der Artefakte zu helfen. (sp)