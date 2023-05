„Letzte Generation“ kündigt neue Strategie an: Zahlreiche Städte ab Mittwoch betroffen

Nach Razzia

Nach der Razzia scheint sich die „Letzte Generation“ neu zu sortieren. Die Klimaaktivisten wollen sich jetzt in ganz Deutschland bemerkbar machen.

München – Die Razzia hat die „Letzte Generation“ hart getroffen. Aber die Klimagruppe scheint sich schnell neu sortiert zu haben und ändert ihren Plan. Bundesweite Protestmärsche sollen ab jetzt jeden Mittwoch stattfinden.

Klimaaktivisten ziehen sich aus Berlin zurück: „Letzte Generation“ ändert nach Razzia ihre Strategie

Dafür rückt Berlin aus dem Fokus. „Wir kehren in die über 60 Orte zurück, aus denen wir kommen, um dort neue Menschen an die Hand zu nehmen und in den Widerstand zu bringen“, erklärt die Gruppe auf ihrer neuen Website. Im Frühjahr hat die „Letzte Generation“ regionale Teams aufgebaut. „Sie stärken unsere Strategie.“

Am Tag der Razzia fanden bereits Solidaritätsproteste statt, besonders groß in Berlin. Die „Letzte Generation“ rief noch am Tag der Hausdurchsuchungen auf, verstärkt an Demonstrationen teilzunehmen. „Eine besonders gute Einstiegsmöglichkeit sind Protestmärsche! Wir wollen in immer mehr Städten mittwochnachmittags einen Protestmarsch starten“, schreibt dei Gruppe.

Die „Letzte Generation“ hofft, ab jetzt jede Woche jeweils über 100 Menschen in mehreren deutschen Städten auf die Straße zu bekommen und spricht von starkem Zuwachs. Sitzblockaden und Klebe-Protest dürften weniger werden.

„Letzte Generation“ kündigt Mittwochs-Demos an: Protestmärsche heute in 15 deutschen Städten

Am Dienstag (30. Mai) fanden Protestmärsche in Düsseldorf und Hannover statt. Am Mittwoch (31. Mai) sollen Aktionen in 15 Städten folgen. Der Überblick:

31.05.2023 16.00 Uhr Mainz Christuskirche, Kaisterstraße 31.05.2023 15.00 Uhr Leipzig Augustusplatz 31.05.2023 16.00 Uhr Stuttgart Geno-Haus, U Stadtbibliothek 31.05.2023 16.00 Uhr Köln Ebertplatz 31.05.2023 16.00 Uhr Mannheim Neckarwiese, Höhe Alter 31.05.2023 16.00 Uhr Heilbronn Bollwerksturm 31.05.2023 16.00 Uhr Freiburg Europaplatz 31.05.2023 16.00 Uhr Bonn Hofgarten 31.05.2023 16.30 Uhr Hamburg Karolinenplatz 31.05.2023 16.45 Uhr Braunschweig Schlossplatz - Bohlweg 31.05.2023 17.00 Uhr Oldenburg Marktplatz Lambertikirche 31.05.2023 17.00 Uhr Berlin Frankfurter Tor 31.05.2023 17.00 Uhr Darmstadt Friedensplatz 31.05.2023 18.00 Uhr Kassel Hauptbahnhof 31.05.2023 18.00 Uhr Würzburg Alter Kranen

Außerdem findet am Mittwoch in Frankfurt eine Solidaritätskundgebung gegen die Kriminalisierung der „Letzten Generation“ statt. Die Gruppe „Attac“ ruft um 16 Uhr zur Demo an der Alten Oper auf.

Regelmäßige Märsche beschreiben die „Letzte Generation“ allerdings nur als Zwischenziel. Am 5. Juni soll eine Kampagne gegen Superreiche starten, am 14. August die Aktion „100 für Bayern“.

