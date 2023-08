Klettern und kraulen

Von: Boris Halva

Alles so schön nass hier: Frank Feldhus in seinem Element. Mohssen Assanimoghaddam/dpa © dpa

Von Männern, die Türme erklimmen oder Inseln umschwimmen

Zu den Besonderheiten unserer Zeit gehört es, dass Menschen nicht immer gute Gründe haben müssen, um etwas zu tun. Mitunter scheint zu reichen, dass sie es tun, weil sie es können. So sind am frühen Freitagmorgen gegen 6 Uhr zwei junge Männer dabei beobachtet worden, wie sie auf den 108 Meter hohen Hauptturm des berühmten Mailänder Doms kletterten. Einigen Menschen, die unten umherflanierten, kam dieses Ereignis in der italienischen Metropole offensichtlich derart Spanisch vor, dass sie die Polizei alarmierten. Als die erste Streife anrückte, stiegen die beiden Klettermaxe „freiwillig hinab“, wie die Deutsche Presse-Agentur meldete, und wurden umgehend festgenommen. Offenbar nicht in erster Linie deshalb, weil es nicht erlaubt ist, die drittgrößte Kirche der Welt zu beklettern, sondern weil die beiden es angeblich „auf die Madonnina, die vergoldete Statue der in den Himmel auffahrenden Muttergottes auf dem Hauptturm, abgesehen“ hatten.

Berichten zufolge soll es sich um zwei Franzosen im Alter von 18 und 20 Jahren handeln, die Teil einer Gruppe von Parkour-Enthusiasten sind. Sie hatten demnach Handys und Kameras dabei, um ihre waghalsige Aktion zu filmen. Die Polizei werde nun die genauen Hintergründe des Aufstiegs prüfen, hieß es.

Etwas klarer als das Motiv der Mailänder Domspatzen ist die Motivation des Langstreckenschwimmers Frank Feldhus, der von Sonntag an alle sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln in nur zwei Tagen abschwimmen will. Dabei will der 63-Jährige von Inselufer zu Inselufer durch die Seegatten, also die Strömungsrinnen zwischen den Inseln, schwimmen – das entspricht zusammengerechnet einer Strecke von rund 30 Kilometern.

Mit der Aktion will der Schwimmer auf den Schutz der Ressource Trinkwasser aufmerksam machen und gegen eine Verschmutzung der Meere etwa durch Plastik kämpfen. Der Trinkwasserschutz und die zunehmende Umweltverschmutzung trieben ihn schon seit Jahren um, aber, so Feldhus: „Man muss immer erst etwas Verrücktes machen, bevor einem jemand zuhört.“ Im Großen und Ganzen hat er wohl recht.