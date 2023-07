Polizei-Einsatz beendet: Trotz Gelächter – Löwen-Suche sei „absolut angemessen“ gewesen

Großeinsatz

Alle Autoren schließen Christoph Gschoßmann

Karolin Schäfer

Martina Lippl

Hannes Niemeyer

Eine „Löwin“ in Berlin und Brandenburg? Experten vermuten ein Wildschwein. Trotz Spott vonseiten der Bevölkerung sei das Vorgehen gerechtfertigt gewesen.

Suche nach „ Löwin“ : Die Polizei meldet eine neue Sichtung

nach „ : Die Polizei meldet eine neue Sichtung Nur ein Wildschwein: Bürgermeister erklärt Gefahrenlage für beendet

Frei laufende Raubkatze: Zeugen filmten die mutmaßliche Löwin auf der Jagd

Update vom 23. Juli, 10.30 Uhr: Nach der großangelegten Suche nach einer vermeintlichen Löwin werden noch immer Haar- und Kotproben des gesuchten Tieres ausgewertet. Inzwischen ist jedoch klar, dass es sich bei dem Tier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um einen Löwen, sondern um zwei Wildschweine handelt. Neben Hohn und Spott kassiert die Polizei für ihr Vorgehen scharfe Kritik – vor allem aufgrund der hohen Kosten, die die Steuerzahler zu tragen hätten. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat den Großeinsatz dagegen verteidigt.

„Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität“, erklärte der Politiker. „Nach den ersten Hinweisen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass wir es mit einem Raubtier zu tun haben - und es wäre auch nicht das erste gefährliche Tier gewesen, das in unserer Region ausgerissen ist.“ Die Maßnahmen seien daher „absolut angemessen“ gewesen, findet Stübgen.

Polizei-Einsatz beendet: Verblüffende Wende bei Löwen-Suche in Berlin sorgt für Gelächter

Update vom 22. Juli, 16.02 Uhr: „Ergebnisse sind leider erst am Montag zu erwarten“, sagt Stadtsprecherin Martina Bellack der Nachrichtenagentur dpa. Die Analyse der Kot- und Haarproben, die bei der Suche nach der angeblichen Löwin gefunden wurden, ist wohl erst nach dem Wochenende beendet. Die Stadt Berlin hatte früher auf Klarheit gehofft, wie Bellack durscheinen lässt. „Die Laboranalyse der an der ersten Sichtungsstelle gesicherten Haar- und Kotproben ist leider noch nicht abgeschlossen, wie am heutigen Vormittag vom zuständigen Veterinäramt zu erfahren war.“

Bislang gehen die Behörden mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich der vermeintlichen Raubkatze doch „nur“ um ein oder zwei Wildschweine gehandelt hat. Experten kamen bei der Analyse der Videobilder auf diesen Schluss. Sicherheit können die Haar- und Kotproben geben.

Update vom 21. Juli, 20.53 Uhr: Über 30 Stunden hielt eine vermeintlich ausgerissene Löwin die Polizei in Berlin in Aufruhr. Nun die Entwarnung: bei dem vermuteten Raubtier handelt es sich wohl um ein Wildschwein. So das Fazit von Experten, die das kurze und unscharfe Video, das am Donnerstagmorgen (20. Juli) den Großeinsatz in Berlin ausgelöst hatte, analysierten.

Nach der neuesten Erkenntnis wurde nicht nur Kritik an dem Vorgehen der Polizei laut, es hagelte auch Hohn und Spott vonseiten der Bevölkerung.

+ Die Suche nach der mutmaßlich ausgebrochenen Löwin in Berlin wird nach über 30 Stunden abgebrochen. © Fotomontage: dpa/Screenshot/Twitter

Ärger von Polizei-Gewerkschaft: Berliner-Löwenjagd die „teuerste Safari, die es in Deutschlands Wälder je gegeben hat“

Update vom 21. Juli, 14.45 Uhr: Der riesige Einsatz der Polizei zur „Löwensuche“ in Berlin: Er kostet den Steuerzahler wohl einiges. Bis zu 220 Polizisten waren im Einsatz, dazu Drohnen, Hubschrauber und ein Panzerfahrzeug. Am Ende suchten sie nur ein Wildschwein. Die Frage stellt sich, warum die Verantwortlichen das Videomaterial nicht viel früher so eindeutig analysiert hatten, wie es bis Freitagmittag der Fall war.

Unverständnis zeigt auch der Vize-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz. Er sagte gegenüber der Bild, die Berliner Löwenjagd sei die „teuerste Safari, die es in Deutschlands Wäldern je gegeben hat“. Er spricht von mehreren 100.000 Euro und nennt das Vorgehen einen „Skandal.“ Die Schuld und Zuständigkeit liege hierbei beim Ordnungsamt. „Der Polizei blieb nichts anders übrig, als die Maßnahmen so zu treffen, denn sie musste davon ausgehen, dass es (das Tier, d. Red.) eine Bedrohung für Bevölkerung darstellt“, so Teggatz.

Bürgermeister rechtfertigt Einsatz der Polizei

Update vom 21. Juli, 13.26 Uhr: Auch eine Kotprobe und eine Haarprobe seien an das Leibnitz-Institut geschickt worden, die Ergebnisse gebe es morgen, so Gruber weiter. Alle Hinweise hätten ins Leere geführt. „Nach allem Menschlichem Ermessen“, sei es keine Löwin. Er würde seine Hand „aufs Feuer legen, ins Feuer nicht.“ Im Laufe des Nachmittags werde die Polizei in den Normalbetrieb übergehen. Das Video sei kein Fake gewesen, aber habe eben keine Löwin. Er sei überrascht gewesen, wie hell die Wildschweine waren, die er gesehen habe. Der Einsatz der Polizei sei gerechtfertigt gewesen.

Update vom 21. Juli, 13.19 Uhr: Gruber analysiert einen Screenshot aus dem Video. Eine Löwin mache „immer einen Katzenbuckel“, erklärt er. Außerdem habe eine Löwin einen längeren, muskulöseren Schwanz. Auch die Rückenform passe nicht zu einer Löwin. „Das alles lässt den Schluss zu, dass wir keine Gefährdung haben.“ Es handele sich nicht um eine Löwin oder ein Raubtier. Die Polizei bleibe aber weiterhin aufmerksam. Doch es gebe „keine akute Gefährdungslage“.

Wende bei „Löwen“-Suche: Wildschwein, keine Löwin in Berlin

Update vom 21. Juli, 13.10 Uhr: Michael Gruber, der Bürgermeister von Kleinmachnow, und der leitende Polizeibeamte stellen sich den Fragen der Presse. Ein Einsatz am Morgen nach einem ernst zu nehmenden Hinweis habe sich als Fehlalarm herausgestellt, lediglich zwei Wildschweine seien gefunden worden. Gegen Mittag sei die Suche in Kleinmachnow vorerst beendet worden. Eine Auswertung der Analyse des Videos soll der Presse vorgelegt werden. Die Analyse wurde mithilfe der Experten von Cybertracker durchgeführt. Zwei unabhängige Koryphäen auf dem Gebiet sollen anhand einiger Anhaltspunkte „mit ziemlicher Sicherheit“ festgestellt haben, dass es sich um ein Wildschwein handelt. Laut Polizei gebe es „keine Gefahrenlage mehr“.

Update vom 21. Juli, 13.03 Uhr: Die Pressekonferenz verzögert sich aktuell.

Update vom 21. Juli, 13.01 Uhr: Um 13 Uhr gibt die Polizei Kleinmachnow eine Pressekonferenz. Ein Sprecher der Polizei Brandenburg hat indes bestätigt, dass sich die Sichtung der Löwin am Panzerdenkmal nicht bestätigt hat.

Update vom 21. Juli, 12.23 Uhr: Wegen der Suche nach dem Raubtier verlegt die Brandenburger Gemeinde Kleinmachnow geplante Open-Air-Veranstaltungen vorsorglich nach innen. Solange die Gefahr einer freilaufenden Löwin besteht, finden der Kinosommer und ein Konzert am Wochenende nicht im Freien, sondern in einem Rathaus-Saal statt, wie die Gemeinde mitteilte. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Aktivitäten im Freien einzuschränken und etwa keine Spaziergänge im Wald zu unternehmen.

Polizei intensiviert Suche in der Nähe des Polizeidenkmals

Update vom 21. Juli, 11.55 Uhr: Die Polizei intensiviert die Suche in der Nähe des Panzerdenkmals. Dieses ist nur 500 Meter vom ersten Sichtungsort entfernt. Indes ist eine Spur im Süden Berlins im Sande verlaufen. Hinweise auf Löwengebrüll bestätigten sich nach Angaben der Polizei in der Nacht nicht - der Lärm stellte sich stattdessen als Scherz von Jugendlichen mit einem Lautsprecher raus. „Das hilft weder der Gemeinde noch der Polizei“, sagte dazu ein Polizeisprecher.

Update vom 21. Juli, 11.33 Uhr: Neue Sichtung der Löwin: Das Tier soll am Panzerdenkmal von Kleinmachnow gesichtet worden sein, wie eine Reporterin von RTL berichtet. Die Polizei ist unterwegs. Laut der Journalistin sei die Stimmung dort „angespannt.“

+ Löwen-Alarm in Berlin und Brandenburg: Ein Gemeindejäger und Polizisten durchkämmen ein Waldstück. © Fabian Sommer/dpa

Löwen-Suche in Berlin: Fehlalarm – Polizei nennt Details über erste konkrete Spur

Erstmeldung vom 21. Juli, 11.30 Uhr: München/Kleinmachnow/Berlin – Wo ist die „Löwin von Berlin“? Und hat womöglich ein privater Löwen-Halter etwas mit der Sache zu tun? Die Polizei geht dieser Spur nun auch nach. Einige Beamten haben auf der Suche nach einer entlaufenen Raubkatze, mutmaßlich eine Löwin, an der Grenze von Berlin und Brandenburg einen privaten Tierhalter überprüft.

Das Tier, das diese Person halte, sei noch da, meinte der Sprecher der Polizeidirektion West, Daniel Keip, am Freitagmorgen (21. Juli). Mehr Angaben, etwa darüber, wo das Tier gehalten werde, wollte der Polizeisprecher nicht machen.

+ Ein Mann bereitet sich auf die Suche nach einer entlaufenen Löwin vor. © picture alliance/dpa/TNN | Sven Käuler

Dabei ist der überprüfte Halter nicht der einzige, der im Umkreis Löwen hält. Das Landesamt für Umwelt teilte mit, dass es im Tierbestandsverzeichnis 23 Löwen aus drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und einer privaten Haltung in Brandenburg erfasst habe. Der Polizei seien die entsprechenden Kontaktdaten bereits übermittelt worden.

Update vom 21. Juli, 10.10 Uhr: Die Suche nach dem entlaufenen Raubtier rund um die Gemeinde Kleinmachnow südwestlich von Berlin geht weiter. Bei einem Haar an einem Baum, das der Gemeindejäger am Donnerstag im RBB-Fernsehen zeigte, war unklar, woher es stammt. „Wir wissen noch nicht, was es ist“, sagte die Sprecherin. Auch Wildschweine scheuerten sich gerne an Bäumen. Es sei eine Laboranalyse notwendig. Wann ein Ergebnis zu erwarten sei, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Löwin in Kleinmachnow: Woher stammt das Raubtier?

Update vom 21. Juli, 7.24 Uhr: „Es kann nicht tagelang so weiter gehen“, klagt Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) im rbb. Er freut sich, dass professionelle Spurensucher die Polizei am Freitag unterstützen und hofft sehr, dass das Raubtier bald gefunden wird. Bei Tageslicht kommen auch wieder Drohnen zum Einsatz.

120 neue Einsatzkräfte und Spuren-Profis: Polizei stockt Löwen-Suchtrupp auf

Update vom 21. Juli, 6.01 Uhr: Die Meldung von Löwengebrüll aus der Nacht entpuppte sich laut rbb als Scherz von Anwohnenden. Trotzdem geht die Polizei davon aus, dass sich die Raubkatze im Gebiet aufhält.

Drei Hunde-Auslaufgebiete liegen am Freitagmorgen wohl im Fokus der Polizei. Nach Informationen der Bild wird die Suche um 7 Uhr in Wannsee-Düppel fortgesetzt. 120 frische Einsatzkräfte sollen dafür jetzt abgestellt werden, außerdem verstärken professionelle Tierspurensucher die Beamten. Die Suchaktion wird intensiviert.

Update vom 21. Juli: 70 Beamte hielten über Nacht Ausschau nach der entlaufenen Löwin, zuvor waren am Abend 220 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Zwei Hubschrauber und Drohnen unterstützten. In ähnlicher Einsatzstärke geht die Suche am Freitagmorgen weiter. Am späten Donnerstagabend hatte die Berliner Polizei ihre Warnung erneuert: „Bitte meiden Sie die südlichen Waldgebiete Berlins über die Stadtgrenze hinaus.“

Auf Anraten von Stadtjäger:innen und Tiermediziner:innen habe man beschlossen, die Suche über Nacht zu unterbrechen und am Morgen wieder aufzunehmen. In der Zwischenzeit überwachten Beamte die Grenzen des Waldgebiets.

Woher die Löwin, sofern es wirklich eine ist, kommt, ist nach wie vor völlig unklar. Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen seien überprüft worden, sagte ein Sprecher der Welt. Nirgendwo werde eine Löwin vermisst. Videos zeigen das Tier, Anwohner haben „Löwengebrüll“ und mehrere Sichtungen gemeldet, außerdem spricht die Polizei von Spuren. Die Suche geht weiter.

Löwen-Alarm in Berlin: „Löwengebrüll“ nahe Stadtgrenze – Polizei mit Großaufgebot unterwegs

Update vom 20. Juli, 23:47 Uhr: Die Polizei Berlin hat ihre Suche nach der entflohenen Löwin im Wald in Nikolassee unterbrochen. Dies geschieht auf Empfehlung von Veterinärmedizinern und Stadtjägern, wie die Beamten selbst mitteilten. Sie würden aber in der Nacht vor Ort bleiben und die Eingangswege sichern.

Erst am Morgen werde die Suche nach der Löwin dann fortgesetzt. Die Bürger bleiben aber weiterhin dazu aufgerufen, die südlichen Waldgebiete Berlins auch über die Stadtgrenze hinaus zu meiden.

Update vom 20. Juli, 22.56 Uhr: Es gibt einen neuen Anhaltspunkt zu der entlaufenen Löwin bei Berlin. Im Bereich Zehlendorf nahe der Stadtgrenze soll es Hinweise zu Sichtungen und „Löwengebrüll“ gegeben haben, meldete die Polizei bei Twitter. Einsatzkräfte seien dem gemeinsam mit einem Veterinärmediziner und dem Stadtjäger nachgegangen. Die Hinweise konnten allerdings auch mithilfe einer Drohne nicht bestätigt werden, hieß es weiter.

Fachleute zweifeln immer wieder daran, dass es sich bei dem frei laufenden Wildtier um einen Löwen handelt. Auch für Veterinärmediziner Achim Gruber von der Freien Universität Berlin stehe der letzte Beweis noch aus. „Ich halte es für möglich, dass das eine Löwin ist, bin aber nicht davon überzeugt“, sagte Gruber am Donnerstagabend im RBB-Spezial.

Die kurze Handy-Aufnahme, die das Wildtier zeigen soll, sei unscharf und durch das Licht könnten Täuschungen entstehen. Er setze auf die Jagdhunde, die nach dem Tier suchten. Die Einsatzhunde seien sehr gut. Wenn diese keine Spuren fänden, sei dies „ein starkes Puzzlestück“ gegen die Hypothese, dass man es mit einer Löwin zu tun habe.

Löwen-Alarm bei Berlin: Suche geht weiter – Warnung „noch immer aktuell“

Update vom 20. Juli, 22.07 Uhr: Die Warnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Donnerstagmorgen „ist noch immer aktuell“, betonte die Polizei Berlin bei Twitter. Darin wird für den Süden der Hauptstadt „vor einem freilaufenden gefährlichen Wildtier“ gewarnt. Anwohnerinnen und Anwohner sollen demnach den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen sowie Haus- und Nutztiere nicht im Freien lassen. Ähnliches gilt für die Brandenburger Gebiete Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow. Hier sollen die Menschen zudem ihre Wohnung nicht verlassen. Ein Beamter erklärte Anwohnern in der Straße An der Stammbahn: „Wir sind gerade in einer heißen Phase, er wurde gerade gesehen.“ Das berichtet Bild.

Update vom 20. Juli, 21.27 Uhr: Bislang verlief die Suche nach der entlaufenen Löwin erfolglos. Doch auch in der Nacht geht es für die Einsatzkräfte weiter. Im Süden von Berlin seien etwa 220 Polizeibeamte beteiligt, sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend. Dort hatte es zuvor mögliche Sichtungen des Wildtieres gegeben. Mit Nachtsichtgeräten und einer Nachtsichtdrohne geht der Einsatz weiter. „Wir werden so lange im Einsatz sein, bis das Tier gefunden ist“, erklärte die Sprecherin. Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich Zehlendorf. Auch Veterinärmediziner und Stadtjäger sind vor Ort.

In Brandenburg wird die Suche ebenfalls fortgesetzt. In der Nacht zu Freitag sollen mehrere Gruppen unterwegs sein, informierte ein Polizeisprecher. „Wir gehen jedem Hinweis nach.“ Laut Michael Grubert, Bürgermeister von Kleinmachnow, wird der Einsatz etwas heruntergefahren. Die Polizei sei aber jederzeit bereit, wieder „aufzurüsten“, sagte der SPD-Politiker am Abend im RBB. Am Morgen soll die Lage dann neu besprochen werden. Grubert schloss aber nicht aus, dass die Suche in der Nacht erfolglos bleibt.

Löwin erneut gesichtet: Polizei äußert sich mit neuen Details

Update vom 20. Juli, 20.35 Uhr: Die entlaufene Raubkatze wurde laut Polizei-Informationen möglicherweise erneut im Grenzgebiet zwischen Berlin und Brandenburg gesichtet. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Polizei der dpa. Die Berliner Polizei sei mit einem Großaufgebot in dem Bereich unterwegs, sagte die Polizeisprecherin. Auch die Brandenburger Polizei setzte ihre Suche nach der Löwin im Bereich rund um Kleinmachnow fort.

Am Nachmittag war bereits der Königsweg im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gesperrt worden. Hinweise führten die Polizei am Nachmittag nach Zehlendorf in den Bereich des Waldfriedhofs - doch die Spur führte ins Leere.

Löwin mutmaßlich ausgebrochen: Neue Sichtung der Raubkatze südlich von Berlin

Update vom 20. Juli, 19.55 Uhr: Es gibt wohl einen neuen Anhaltspunkt bei der Suche nach der entlaufenen Löwin bei Berlin. Das Wildtier soll erneut gesichtet worden sein. „Wir sind gerade in einer heißen Phase, er wurde gerade gesehen“, zitierte die Bild einen Polizisten vor Ort. Die Löwin soll sich demnach in einem Waldstück in Kleinmachnow aufhalten. Zudem hätten Veterinäre im Berliner Ortsteil Nikolassee Kot gefunden, der zunächst analysiert werden soll.

+ Ein Mann steht mit einem Gewehr bei einer Suchaktion nach einem frei laufenden Wildtier im Bereich der südlichen Landesgrenze von Berlin. © Sven Käuler/dpa

Löwen-Suche bei Berlin: Stammt Wildtier aus privater Haltung?

Update vom 20. Juli, 19.14 Uhr: Nach wie vor suchen die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot zwischen Berlin und Potsdam nach einer offenbar entlaufenen Löwin. Laut ersten Einschätzungen der Behörden soll es sich bei dem Tier tatsächlich um eine Löwin handeln. Bislang geht man aber nicht davon aus, dass diese andere Tiere gerissen habe, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ vermutet, dass die Löwin aus privater Haltung stammt. Hinweise, dass ein solches Tier in der Region gemeldet sei, gebe es aber nicht, sagte Bürgermeister von Kleinmachnow in Brandenburg, Michael Grubert. In ganz Brandenburg dagegen ist die Haltung von 23 Löwen gemeldet, teilte das Landesumweltamt auf dpa-Anfrage mit. Dabei handle es sich um Zirkusse, Zoos und Privathaltung. In Berlin ist die private Haltung verboten.

Update vom 20. Juli, 17.51 Uhr: Inzwischen gibt es neue Details bei der Suche nach der entlaufenen Löwin nahe Berlin. Zunächst habe es Hinweise gegeben, dass sich das Tier in der Umgebung des Waldfriedhofs Zehlendorf aufgehalten habe, meldete die Berliner Polizei bei Twitter. Daraufhin sei die Gegend abgesucht worden – allerdings ohne Erfolg. „Es fanden sich keine Hinweise oder Spuren, dass das Tier sich dort tatsächlich befunden hat“, hieß es weiter. „Es ist eine ernste Lage“, betonte Michael Grubert, Bürgermeister von Kleinmachnow in Brandenburg, bei einer Pressekonferenz am Nachmittag. Die Bewohner der Gemeinde sind dazu angehalten, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Löwin bei Berlin weiterhin vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Update vom 20. Juli, 16.58 Uhr: Über die Herkunft der mutmaßlich entlaufenen Löwin in Berlin ist noch nichts Genaueres bekannt. Die Polizei überprüfte bereits Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen. Nirgends werde eine Löwin vermisst. Deshalb wendet sich die Polizei jetzt an die Bevölkerung. „Wenn Sie wissen, wo das Wildtier gehalten oder sich vor dem aktuellen ‚Ausflug‘ in die Brandenburger und Berliner Natur befand, dann melden Sie sich bitte auf der nächsten Polizeidienststelle oder wählen den Notruf 110“, hieß es bei Twitter.

Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte angesichts dessen, dass in Deutschland exotische Wildtiere vielfach legal von Privatleuten gehalten werden dürften. „Deutschland ist der Hauptumschlagplatz für exotische Wildtiere in der Europäischen Union“, sagte eine Sprecherin der dpa. Vorschriften gebe es kaum. In Berlin sei die Haltung von Großkatzen verboten, in Brandenburg dagegen erlaubt.

Brandenburgs Landestierschutzbeauftragte Anne Zinke warnte aber vor privater Wildtierhaltung. Es sei nicht möglich, den Bedürfnissen des Tieres gerecht zu werden, mahnte sie. Zudem gehe mit der Haltung eine besondere Sorgfaltspflicht einher – auch angesichts der Gefahr für Mitmenschen. Noch konnte nicht bestätigt werden, dass es sich bei dem entlaufenen Wildtier um eine Löwin handelt. Sollte dies der Fall sein, wäre es fatal, da der Ausflug tödlich für das Tier enden könnte, so Zinke. Die Verantwortung trage der Halter oder die Halterin.

Löwin in Berlin entlaufen: Polizei nennt neue Details zu Aufenthaltsort

Update vom 20. Juli, 16.26 Uhr: Die mutmaßliche Löwin soll sich nach Angaben der Berliner Polizei im Ortsteil Zehlendorf aufhalten, hieß es am Nachmittag bei Twitter. Laut Tagesspiegel sei das Wildtier nahe dem Waldfriedhof Zehlendorf gesichtet worden. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auf Brandenburger Gebiet sollten die Menschen vor allem rund um Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf vorsichtig sein, warnte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Haus- und Nutztiere sollten nicht ins Freie. „Verlassen Sie die Wohnung nicht und achten Sie auf Durchsagen der Einsatzkräfte“, lautete es in der Warnung.

+ Für alle im Raum Berlin-Brandenburg von Relevanz: Die Karte gibt einen Überblick. Wo wurde die Wildkatze gesichtet und was ist das Warngebiet? © M. Lorenz, Grafik: A. Brühl/dpa

Suche nach mutmaßlicher Löwin in Berlin: Tier könnte sich in Zehlendorf aufhalten

Update vom 20. Juli, 16.06 Uhr: Nach wie vor suchen Einsatzkräfte sowie das Veterinäramt nach einer entlaufenen Löwin südlich von Berlin. Inzwischen soll sich das Wildtier in Zehlendorf aufhalten – ein Ortsteil des im Südwesten Berlins gelegenen Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Einsatzkräfte der Berliner Polizei würden sicherstellen, dass „Veterinäre das Tier gefahrlos betäuben können“, hieß es bei Twitter.

Update vom 20. Juli, 14.31 Uhr: Die mutmaßliche Löwin in Berlin könnte bei einer Begegnung zur Gefahr werden. „Wenn die Löwin aus einer Gefangenenhaltung gekommen ist, wird sie sehr unsicher sein. Ihr Primärinteresse wird sein, den Hunger zu stillen“, betont Doktor Nils Ismer, Tierarzt und Leiter eines Tierparks in Niedersachsen, gegenüber t-online. Sollte die Löwin auf Beute aus sein, sei ein Angriff nicht auszuschließen.

Bei einer Sichtung sollte sich dem Raubtier daher nicht genähert werden, warnt der Veterinär. Stattdessen sei es am ungefährlichsten, sich rückwärts von dem Tier zu entfernen. Da Löwen von hinten angreifen, sollte der Löwin nicht der Rücken zugedreht werden.

Suche nach Löwin in Berlin: „Anzahl der Einsatzkräfte ist derzeit ständig wachsend“

Update vom 20. Juli, 13.53 Uhr: Eine neue Sichtung wurde gemeldet. Nach Angaben der Polizei sei die Löwin im Süden Berlins an der Grenze zu Brandenburg gesehen worden. Sowohl das Veterinäramt als auch ein Jäger befinden sich auf dem Weg dorthin.

Update vom 20. Juli, 13.20 Uhr: Die Pressekonferenz in der Gemeinde Kleinmachnow ist vorbei. Die Suche nach dem entlaufenen Tier geht weiter. Wie viele Menschen bei der Suche beteiligt sind, kann nicht sicher gesagt werden. „Die Anzahl der Einsatzkräfte ist derzeit ständig wachsend“, so Schröder. Auch eine Tierärztin ist an der Suche beteiligt.

Update vom 20. Juli, 13.15 Uhr: Die Pressesprecherin der Polizei appelliert an Menschen, die das Tier sichten, sich vorsichtig zu verhalten. Sie sollen sich dem Tier nicht nähern, sondern die Sichtung der Polizei melden.

Frei laufende Löwin in Berlin: Weiterhin unklar, woher das Tier kommen könnte

Einsatzkräfte der Polizei haben die Löwin in der Nacht zum Donnerstag selbst gesichtet. Die Polizei sucht weiterhin mit Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras nach dem Tier. Ziel der Mission ist es, die Löwin nach der Sichtung zu betäuben und einzufangen. Andere Maßnahmen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Das Tier etwa zu verletzten oder gar zu töten sei nur dann erlaubt, „wenn das eigene Leben oder andere Leben gefährdet sind“, betont Bürgermeister Grubert. Fallen kommen vorerst nicht zum Einsatz.

Update vom 20. Juli, 13.14 Uhr: Sichtungen außerhalb von Kleinmachnow, etwa in Berlin, konnten bislang nicht bestätigt werden. Die Videoaufnahmen der Löwin, die im Netz kursieren, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit echt – so Bürgermeister Grubert. Woher das Tier stammen könnte, ist weiterhin unklar. Weder Zoos noch Privatpersonen haben ein entlaufenes Wildtier gemeldet.

Jäger und das Veterinäramt sind bei der Suche nach der Löwin im Einsatz

Update vom 20. Juli, 13.06 Uhr: Die Pressekonferenz in Kleinmachnow hat gestartet. Anwesend sind der Bürgermeister Michael Grubert, die Pressesprecherin der Polizeidirektion sowie der Einsatzleiter. Die Löwin wurde laut Grubert noch nicht gesichtet. Die Maßnahmen laufen weiterhin auf Hochtouren. Sowohl Polizei als auch weitere Kräfte wie Jäger und das Veterinäramt sind im Einsatz.

Update vom 20. Juli, 13.02 Uhr: Gerüchte darüber, dass die Löwin in einem Wald umzingelt wurde, haben sich nicht bestätigt – so eine Reporterin von ntv, live aus der Gemeinde Kleinmachnow, in der heute eine Pressekonferenz stattfinden soll. Trotz des Ausnahmezustands versuchen die Bürger der Gemeinde normal ihrem Alltag nachzugehen, berichtet die Reporterin.

Löwen-Alarm in Berlin: Bewaffnete Männer in den Straßen – Experte äußert erste Zweifel

Update vom 20. Juli, 12.20 Uhr: Die Polizei kündigt eine Pressekonferenz der Gemeinde Kleinmachnow zur Suche nach der Raubkatze an.

Der Notruf nach der Sichtung eines freilaufenden Wildtieres sei bei der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0 Uhr eingegangen, heißt es in der Mitteilung. „Von der konkreten Situation wurde ein Handyvideo aufgenommen und der Polizei vorgelegt. Nach Prüfung des Videomaterials handelt es sich nach einer ersten Einschätzung bei dem Wildtier um eine Löwin. Die geschilderte Situation wird als glaubwürdig angesehen.“

Danach startete sofort eine großangelegte Suchaktion nach der Raubkatze. In der Nacht waren mehr als 30 Streifenwagen laut Polizeiangaben im Einsatz. Polizeihubschrauber aus Berlin und Brandenburg suchten aus der Luft. Tierärzte, Jäger und auch Veterinäre seien hinzugezogen worden.

Wirbel um Löwe im Süden Berlins: Zirkusbesitzer erinnert sich an ähnlichen Vorfall

Update vom 20. Juli, 12.15 Uhr: Roman Rogall vom Cirus Rogall ist skeptisch, ob es sich bei dem entlaufenen Wildtier um einen Löwen handelt. Es könnte sich auch um einen Kaukasischen Bärenhund handeln, der einem Löwen durchaus ähnlich sei.

„Von der Größe entspricht der Kaukasische Bärenhund einem Löwen, er hat auch einen Kragen. Es ist ein Schutztier und nicht verboten“, sagte Roman Rogall der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ). Er erinnert an einen Vorfall im vergangenen Jahr in einer anderen Stadt. Da habe sich am Ende herausgestellt, dass es sich nicht um eine Löwin, sondern um einen Kaukasischen Bärenhund gehandelt habe.

Löwen-Alarm in Berlin: Raubkatzen-Experte äußert erste Zweifel

Update vom 20. Juli, 11 Uhr: Eine großangelegte Suchaktion nach einem entlaufenen Wildtier im Süden Berlins läuft weiter. Es soll sich der Polizei zufolge höchstwahrscheinlich um eine Löwin handeln. Menschen in den Brandenburger Orten Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf sollen Häuser nicht verlassen und Haustiere nicht ins Freie lassen, warnt die Polizei. Die Bewohner der Hauptstadt und Umgebung reagieren mit gemischten Gefühlen auf den Ausnahmezustand.

Löwen-Alarm in Berlin: Raubkatzen-Experte äußert erste Zweifel

In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, auf dem das Tier zu sehen sein soll (siehe Erstmeldung). Ein Raubtierexperte äußert erste Zweifel, dass in diesem Video tatsächlich eine Löwin zeigt. „Die Form des Rückens und auch der Schwanz sehen ungewöhnlich aus. Aber wenn die Polizei sagt, dass es sich um eine Raubkatze handelt, dann kann ich das nicht anzweifeln“, sagte Alexander Sliwa, Raubkatzenexperte des Kölner Zoos bei ntv.

Bei dem Tier in dem Video könnte es sich um einen Puma oder auch um ein Reh oder eine andere Hirschart handeln. Ein entlaufenes Tier würde in einer „unnatürlichen Umgebung“ auf das Scheinwerferlicht reagieren, außer es habe dort gefressen. Dann hätte aber auch ein Kadaver der Beute gefunden werden müssen.

Update vom 20. Juli, 9.34 Uhr: Seit Stunden suchen Einsatzkräfte der Polizei nach einer gefährlichen Raubkatze. Das Gebiet im Süden von Berlin in der Gegend von Kleinmachnow wird durchkämmt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich wahrscheinlich um eine Löwin. „Wir sind mit massiven Kräften vor Ort zum Schutz der Bevölkerung“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West.

Eine Tierärztin und zwei Jäger mit Waffen seien vor Ort, erklärte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Wenn man das Tier finde, werde entschieden, ob man mit Betäubung arbeite oder es erschießen müsse. „Das wird je nach Situation entschieden.“ Die Suche nach dem Raubtier sei eine große Herausforderung, meinte die Sprecherin.

Die Polizei vermutet, dass sich die Löwin in einem kleinen Waldgebiet befindet und schläft. „Es gab verschiedene Sichtkontakte, so dass wir tatsächlich im Moment davon ausgehen, dass eine Löwin frei durch Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow beziehungsweise den angrenzenden Bereich der Bundeshauptstadt läuft“, sagte Polizeisprecher Daniel Kiep im rbb.

Zecken, Spinnen und Schlangen: Das sind die gefährlichsten Tiere Deutschlands Der Ammen-Dornfinger breitet sich immer weiter in Deutschland aus. Sie ist nicht so harmlos wie die meisten deutschen Spinnenarten. Wer gebissen wird, muss mit Fieber, Kreislaufversagen, Schwindel, Schüttelfrost und Erbrechen rechnen. Und im Gegensatz zu anderen Spinnen kann diese Art mit ihren Beißwerkzeugen sogar die menschliche Haut durchdringen. Selten sind Bisse von ihnen trotzdem. Außerdem kommt die Spinne lediglich in Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt vor. © W. Willner/Imago Die Kreuzotter ist eine kleine Giftschlange, die eher in höheren Lagen heimisch ist. Mit ihrem Gift tötet sie Kleinsäuger, aber auch Frösche und macht sie zu ihrer Beute. Für Menschen ist das Gift weniger gefährlich. Es besteht keine Lebensgefahr. Dennoch sollte man nach einem Biss sofort einen Arzt aufsuchen und den Biss auf keinen Fall aussaugen. © Ludwig Werle/Imago Bienen, Wespen und Hornissen sind die nächsten gefährlichen Tiere des Landes. Jeder kennt den Schmerz, den ihre Stiche auslösen. Doch für manche Menschen können diese Stiche sogar lebensgefährlich werden. Allergiker sollten sich vor den Insekten besonders in Acht nehmen, denn für sie können die eigentlich harmlosen Tiere, schwere Folgen haben. © Liebl Daniel/Imago Vor allem Waldspaziergänger fürchten sie: Wildschweine. Immer wieder hört man vor allem von Muttertieren, die ihre Jungen beschützen möchten und deshalb Menschen angreifen. Wenn sich die Tiere bedroht oder in die Enge getrieben fühlen, sollte man acht geben. Trifft man mit einem Wildschwein zusammen, ist am wichtigsten: Ruhe bewahren. © Marc John/Imago Zecke, Gemeiner Holzbock Eine Zecke hatte wahrscheinlich jeder schon einmal. Doch die kleinen Tiere sind gar nicht mal so harmlos. Warum? Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen. Vor allem FSME und Borreliose gehören zu den Erkrankungen, die durch Zecken-Stiche ausgelöst werden. Diese können schwere Folgen nach sich ziehen. © H. Bellmann/Imago Europäischer Wels im Wasser Der Wels ist mit bis zu drei Metern Länge der größte Süßwasserfisch Europas. Ziemlich unheimlich können die riesigen Fische wirken. Doch nur ganz selten greifen sie Menschen oder Tiere in Seen an und auch dann können sie mit ihren Zähnen keine Körperteile abreißen oder andere schlimme Verletzungen hervorrufen. Zwar bedrohlich wirkend, aber gar nicht so gefährlich, wie man denkt. © Mathieu Foulquié/Imago Spitzmaus sitzt auf Stein Sehen sehr harmlos aus, dabei sind sie die einzigen europäischen Säugetiere mit Giftdrüsen. Damit können die Mäuse sogar größere Beute wie Nager, Fische oder Frösche lähmen. Für Menschen ist das Gift weniger gefährlich, kann aber zu Hautausschlag führen. © Smilla72/Imago Eichenprozessionsspinner, Raupen auf Eichenast Der Eichenprozessionsspinner ist eine Raupe, die an allen Eichen-Gattungen vorkommt. Die Brennhaare der Raupen sind gefährlich für den Menschen. Sie besitzen eine lange Haltbarkeit und können auch am Boden liegend oder in der Luft fliegend Gifte an den Menschen abgeben. Symptome sind meist allergische Reaktionen. © A. Jagel/Imago Gelbe Feuerqualle In der Nord- und Ostsee lebt sie: die gelbe Haarqualle, oder auch Feuerqualle genannt. Sie ist die größte Quallenart der Welt. Ihre Tentakel können bis zu 30 Meter lang werden. Diese sind giftig. Für Menschen ist eine Berührung deshalb sehr schmerzhaft. Schwellungen, Brennen und allergische Reaktionen sind die Folgen der Begegnung. © Steve Trewhella/Imago Asiatische Tigermuecke, Tropische Tigermuecke, Dengue-Muecke, Denguemuecke, Zika-Muecke, Zikamuecke Ursprünglich aus Südostasien kommend, ist die asiatische Tigermücke bei uns eigentlich nicht heimisch. Doch durch den Waren- und Reiseverkehr haben sich die Insekten immer weiter über den Globus verteilt. 2007 wurde die Mücke das erste Mal in Deutschland nachgewiesen. Und was soll an einer Mücke so gefährlich sein? Tigermücken sind Überträger für unzählige Krankheiten, unter anderem Dengue- oder Gelbfieber. Bisher sind sie noch nicht allzu weit in Deutschland verbreitet. Doch besonders der Klimawandel und die damit einhergehenden steigenden Temperaturen könnten sie auch für uns zu einer Gefahr machen. © H. Schmidbauer/Imago

Raubtier-Alarm in Berlin: Video soll Löwin auf Jagd zeigen – Polizei steht vor Rätsel

Erstmeldung vom 20. Juli 2023: Berlin – Alarm in der Hauptstadt am frühen Morgen. Quasi mitten in der Nacht wurden zahlreiche Menschen in Berlin und Brandenburg unsanft aus dem Schlaf gerissen. Der Grund: Eine Wildkatze soll dort unterwegs sein. Möglicherweise handelt es sich um eine Löwin. Das jedenfalls gab die Polizei am Donnerstag in Brandenburg an der Havel an.

Wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen mitgeteilt hatte, suchten Einsatzkräfte mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier. Unter anderem wurde die Bevölkerung mithilfe von Warnapps gewarnt. Nach Angaben von Anwohnern war die ganze Nacht über mindestens ein Hubschrauber über der Stadt im Einsatz. Die Polizei rief zudem dazu auf, dass Anwohner im Gebiet in ihrer Wohnung bleiben.

Löwin in Berlin unterwegs – Video soll Raubkatze auf der Jagd zeigen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeuginnen und Zeugen erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Die Suche fand demnach in Kleinmachnow und den angrenzenden Gebieten statt. Wer das Tier sehe, sollte zur Sicherheit umgehend ins Haus oder Auto gehen und die Polizei informieren. Erst im Juni kursierte ein Video, das eine Löwin auf der Jagd nach einem Warzenschweinbaby zeigt.

Weiter warnt die Polizei vor Spaziergängen in den Wäldern. Nutztiere sollen in Wohnungen bleiben. „Holen Sie Ihre Haustiere ins Haus“, hieß es in einem zugehörigen Tweet der Polizei. Neben Kleinmachnow soll die Löwin auch in den Bereichen Teltow und Stahnsdorf herumstreifen. Auch Tierärzte vom Veterinäramt und Jäger begleiten die Suche nach dem Tier.

Der kurze Schwanz sieht ja fast nach Luchs aus, aber der Rest nach Löwin.



pic.twitter.com/Qnh7vthsOc — Tristan Seith 🦬 (@darkseith) July 20, 2023

Polizei warnt vor Löwin in Berlin – Raubkatze stellt Beamte vor Rätsel

Die Warnapp Nina löste demnach im betroffenen Gebiet um 1.41 Uhr am Donnerstagmorgen (20. Juli) aus. Eine zweite Warnung vor einem gefählichen Wildtier folgte gegen 5.06 Uhr. Gut eine Stunde später hieß es, es könne sich vermutlich um eine Löwin handeln. Demnach hätten Experten das Tier auf Videos identifiziert.

Ein großes Rätsel bleibt aktuell allerdings noch: Woher stammt das Raubtier? „Wo es herkommt, wissen wir nicht“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion am Donnerstagmorgen. Nach Überprüfungen von Tierparks, Zoos, Zirkussen und Tierschutzeinrichtungen sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass „keine Löwin vermisst“ werde.

Auch im Norden kam es kürzlich zu einem Wildtier-Vorfall. Ein seltener Riesen-Raubvogel riss sogar ein Huhn. Schreckens-Tiere verbreiten sich aber auch im Ausland. In Australien etwa zogen Fischer am Strand den „schlimmsten Alptraum“ aus dem Sand (han/dpa)

Rubriklistenbild: © Fotomontage: dpa/Screenshot/Twitter