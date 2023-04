Klasse Kasse

Von: Boris Halva

Kleine Fragen, große Wirkung: die Aktion in Buxheim. dpa © dpa

Warum beim Einkaufen immer Zeit für einen Plausch sein sollte.

Der Smalltalk ist eine Form des Gesprächs, die gern belächelt wird. Dabei ist der Smalltalk viel mehr als nur übers Wetter reden: Er kann höchst unterhaltsam sein – und er kann gegen Einsamkeit helfen. In Bayern hat das Gesundheitsministerium nun eine Initiative gestartet, die den Plausch an der Supermarktkasse geradezu fördert. „Was im hektischen Einkaufsalltag oft stört, ist hier ausdrücklich erwünscht“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zur Eröffnung der „Ratschkasse“ in einem Buxheimer Supermarkt. Bis Juli ist die Kasse, an der ein kleiner Plausch zum Service gehört, vier Tage die Woche jeweils zwei Stunden am Vormittag geöffnet. Danach sollen Angestellte und Kund:innen befragt werden, wie sie das Angebot fanden.

In Schweinfurt ist Supermarkt-Inhaber Marius Höchner schon einen Schritt weiter. Er hatte vor zwei Monaten eine Plauder-Kasse eingerichtet – fürs Tante-Emma-Gefühl. „Die Resonanz ist hervorragend“, sagt der Chef. Das freut uns, daher schlagen wir vor, überall im Land für jede neue SB-Scanner-Kasse eine weitere Plauderkasse einzurichten. Boris Halva