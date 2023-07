Klasse Gasse

Von: Konstantin Arnold

„Jeder Mensch hat da seine eigenen Prachtstraßen.“ - Madrid © Konstantin Arnold

Lustwandeln auf Europas Prachtstraßen: Konstantin Arnold (Text und Fotos) schlendert durch mehrere Metropolen und erzählt von verblichenem Glanz und in Beton gegossenem Charme.

Wenn man im Internet nach „Prachtstraßen“ sucht, findet man: „Breite, oft geradlinig verlaufende Straße, die von Bäumen und imposanten Gebäuden gesäumt ist.“ Wie unemotional, fast schweizerisch, gäbe es nicht so viel Literatur und Filme, durch die manche Straßen zu Legenden geworden sind. Ich will mich auf schöne Straßen beschränken, die ich selbst betreten, bewundert, bewältigt und vollgeascht habe. Jeder Mensch hat da seine eigenen, die er mit Erinnerungen pflastert und Sehnsüchten bevölkert. Manche dieser Straßen sind Bühnen gewesen, auf denen sich Europas Kulturgeschichte am liebsten abgespielt hat. Andere leben heute noch als Alleen mit Bürgersteigen, die wie Laufstege funktionieren und Caféterrassen zu beiden Seiten haben, die für das nötige Getuschel, Gerangel, Gepfeife sorgen, wenn das Leben zu nah an der Bestuhlung vorbeikommt.

„Eine Meile aus Fleisch und Blut.“ - Rom © Konstantin Arnold

Rom – Via Veneto

Man kann Rom eigentlich nicht denken, ohne sie gesehen zu haben. Antikes Herz einer Weltmacht, religiöses Zentrum und dann auch noch Hauptstadt Italiens. Worthülsen, Geschichtsunterricht, bis man eines Tages selbst im Taxi sitzt und sagt: „Via Veneto, bitte!“ „Bello“, sagt der Fahrer. Ob ich Fellinis „Roma“ gesehen habe? „Nein.“ Und „La Dolce Vita?“ „Ja.“ „Bello!“ Der Fahrer sagt, die Szene, in der Marcello Mastroianni mit Anouk Aimée an der Bar lehnt, habe sich gleich hier abgespielt. Fellini, Visconti, Bellucci, er spricht von so vielen Filmen, Autos, Kleidern, Frauen und Männern, jede Aufnahme ein Schwarzweißbild, das man sich hinhängen kann. Diese Straße sei das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens der 1950er und 1960er Jahre gewesen, eine Meile aus Fleisch und Blut, neuen Alfas, wie dem von Pier Paolo Pasolini. Er zählt Namen auf: Umberto Eco, Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress, Cary Grant, Monica Vitti. Ava Gardner, Kirk Douglas, Liz Taylor. Und Frank Sinatra, der auf den Spuren ihrer im Nachtleben verlorengegangenen Diamanten nach Ava Gardner sucht. Aber der Größte von allen sei Mastroianni gewesen, er habe Sophia Loren unzählige Male auf der Leinwand geheiratet, und er habe immer hier gesessen: Der Fahrer zeigt auf eine zusammengekettete Bestuhlung: „Gran Caffè Roma“. Und hier im Restaurant „Doney“ sei der beleibte ägyptische König Faruk 1965 nach einem Abendessen zusammengebrochen.

Heute stehen an der Via Veneto in Rom auch so langweilige Dinge wie Botschaften und Ministerien

Heute stehen an dieser Straße auch so langweilige Dinge wie Botschaften und Ministerien. Es ist eine leere kosmische Kurve geworden, kein Boulevard mehr, mit dem „Hotel Excelsior“ zur Rechten und „Harry’s Bar“ zu Linken, wenn man in Richtung Villa Borghese fährt, so wie wir. Früher sei hier der Teufel los gewesen auf der Via Veneto, sehen und gesehen werden. Internationaler Jetset. Wir fahren eine ganze Weile, ich frage, beim Monument für Vittorio Emanuele, dem Nationaldenkmal, ob das noch die Via Veneto sei. „Nein“, sagt der Fahrer, „wir machen einen Schlenker“, wir seien schon auf dem richtigen Weg, und der richtige italienische Weg ist eben manchmal ein Umweg, was habe man denn davon, immer gleich anzukommen. Ob ich „La Grande Bellezza“ gesehen habe?

„Man wacht spät auf und… © Konstantin Arnold

…geht noch später zu Bett.“ - Madrid © Konstantin Arnold

Madrid – Gran Via

Diese schöne schwere Straße mit den mächtigen Fassaden ihrer Geschichte. Die Gestalt dieses Landes ist hier wie nirgendwo eine Erinnerung. Die Häuser sehen aus wie Stockwerkpaläste und die Stockwerkpaläste wie Burgen. Monumental, verziert. Das Edificio Telefónica ist grauenhaft und hat Francos Augen. Tagsüber sind die Fensterläden vom Sommer erschöpft, und nachts leuchten einige von ihnen in Rot und Geheimarchivgelb.

„Hier fließt das Treiben.“ - Madrid © Konstantin Arnold

Die Gran Via ist eine Schlucht, die das Leben verschlingt und den Abend rumbringt. Hier treibt man sich herum, wenn einen die Eitelkeit aus dem Schwitzschlaf rüttelt und zum Tanzen treibt. Man wacht spät auf und geht noch später zu Bett, obwohl in Spanien rein gar nichts zu spät ist. Die Gran Via hat einen Bypass, den aber kaum jemand entlanggeht. Hier fließt das Treiben der Menschen aus Angelegenheiten, Besorgungen, Tätigkeiten und Themen, bis sich alles erschöpft und verstopft. Und dann wieder von vorne.

„Häuser wie Stockwerkpaläste.“ - Madrid © Konstantin Arnold

Paris – Boulevard du Montparnasse

Paris steht am Anfang von allem. Mit Paris ging alles los. Diese Stadt änderte mein Leben. Sie machte mich reich, denn sie brachte mich zur Kunst. Seit Paris weiß ich, wozu das alles und warum alles passiert, also alles, das bis Paris nie wie Passieren ausgesehen hatte. Die Stadt gab mir Augen – oder sie lehrte sie, alles wie Paris zu sehen. Seit Paris will ich werden, was ich bin: Ein Mensch, der sich in Lissabon von seinen Leidenschaften ernährt und deshalb ab und an auf der Baustelle schaffen muss. Das hat Paris schon mit vielen gemacht. Das Besondere in meinem Fall: Ich war vorher nie da, bin nur mal durchgefahren, stand im Stau, hab von der Champs Élysées den Eiffelturm gesehen und mir an einer Raststätte die Wertsachen klauen lassen. Aber ich hatte alles über Paris gelesen, alles, was man lesen konnte über den Umbruch in die Moderne, diese letzte große Jahrhundertwende, die Belle Époque und den Krieg, der alles zerstörte und zu Goldenen Zwanzigern werden ließ.

Mit Paris ging alles los. Diese Stadt änderte mein Leben. Sie machte mich reich, denn sie brachte mich zur Kunst

Ich weiß, in welcher Etage Vincent van Gogh wohnte, wo sich Monet und Renoir kennenlernten, in welchen Schenken sich Maurice Utrillo besoff - und an welchen Straßenecken Paul Verlaine nach wie vielen Absinth kotzte, weiß ich auch. Ich weiß, in welche Cafés Henry Miller sich setzte, wenn er sich Café au Lait leisten konnte. Ich las Francis Carco, Arthur Rimbaud, Joseph Roth, Murger, Breton, Hemingway. Sie alle hingen hier ab, „Café de la Rotonde“ oder „Dôme“, Hauptsache Boulevard du Montparnasse. Die Bürgersteige unter den Markisen waren Bühnen ihrer Zeit. Auch heute noch schön, selbst wenn ein Citroën „Picasso“ vorbeifährt.

„Alle Gebäude sind besonders.“ - Wien © Konstantin Arnold

Wien – Ringstraße

Ein brütend heißer Sommertag. Die Stadt leer wie nie und flach wie immer. Gerade mit dem Nachtzug angekommen. Das Café „Leopold“ nicht weit, die Oper über die Straße, das Kunsthaus „Secession“ eine Zigarettenlänge entfernt. Nur ins Burgtheater sei es noch ein Stückchen, sagt der Portier vorm Hotel „Bristol“, aber das führe an der Nationalbibliothek vorbei. Denkmal der Gedanken und der Freiheit der Gedanken in der Welt. Ein besonderes Gebäude. Aber alle Gebäude in Wien sind etwas Besonderes, und die, die nichts Besonderes sind, sind hoch und schön und stolz, Patina schwitzend. Die Fassade des „Bristol“ ist vielleicht stumm und grau, aber drinnen ist es golden und schön und blau und so, wie es sein sollte. Die Fenster sind wie Bilder von der Oper. Da kann das „Grand Hotel“ die Ringstraße runter noch so weiß gemalert sein. Hier kam also die Welt vorbei. Vom Café „Prückel“ bis zum Café „Bendl“, auch wenn das nicht mehr auf der Ringstraße ist. Man geht sie aber immer bis zum Rathauspark und dann links. Dazwischen die denkmalgeschützten Reste einer großen Jahrhundertwende, in der alles aufeinanderkrachte. Antagonisten, Protagonisten, Aktion, Reaktion, Monarchie und Moderne, Ost, West, Armut und die versammelte Dekadenz des Fin de Siècle mit einem Höhepunkt geistiger Schaffenskraft. Europa wurde hier geboren. Die Kellner sagen „Hallo der Herr“. Die Menschen nehmen ihre Handlung sehr ernst, vor allem die der Oper, und wenn die so ist wie das Leben, legen sie Einspruch ein und schreien nach Tragik oder Happy End, bis der Regisseur kommt und bittet, sich doch zu gedulden, der Held erhänge sich ja im nächsten Akt. Ein Wiener verschwendet seine höchste Emotion an persönliche Vorgänge. Eine Unterhaltung mit ihm wird zum Schauspiel, zur Kunstform. Er verbringt den Großteil seines Lebens im Kaffeehaus und im Konjunktiv. Sein Umgang mit dem Tod ist beneidenswert, weswegen Wien eine gute Stadt zum Leben, aber auch zum Sterben ist. Leonie Rysanek sang und starb hier und wurde zur Legende. Ihre Stimme kam direkt von Gott, sie klang nicht nach Arbeit, Mühe, Ehrgeiz. Das mögen sie hier nicht.

„In dunklen Hinterhöfen.“ - Neapel © Konstantin Arnold

Neapel – Via Toledo

Eine klassische Einkaufsstraße. Immer voll, es sei denn, man geht sie am kühlen Morgen eines heißen Tages, 1,2 Kilometer von der Piazza Dante auf die Fontana del Carciofo zu, um im „Gran Caffè Gambrinus“ zu frühstücken. Man kommt fast an der Piazza Bellini vorbei, an der Galeria und der Oper, wenn man kurz vor der Fontana del Carciofo durch die Galeria gegangen ist. Am Ende steht das „Gambrinus“. Dort haben sie den schönsten Fensterplatz der Welt. Salon, zweiter Tisch links. Man sitzt vor den Augen gemalter Frauen an offenen Fenstern, blättert in der Zeitung, hat den Tag vor sich und schaut auf den frühen Platz, der sich in der Sonne wärmt, wie schon viele hundert Jahre zuvor. Freundet man sich, beim Pizza essen oder bei dem Versuch, die schönsten Monumente zu finden, mit echten Neapolitanerinnen und Neapolitanern an, lernt man diesen oder jenen kennen, muss hier essen und dort und unbedingt noch das probieren. Man landet in dunklen Hinterräumen, fährt helmlos auf fremden Motorrädern, betritt nationale Monumente, die mit einem Zwinkern bezahlt werden, gratuliert auf Hochzeitsfeiern, soll irgendeine Cousine heiraten, trauert auf Beerdigungen mit, besucht private Theaterproben. Man kann nicht entkommen. Wird hineingezogen ins Leben der Via Toledo, in die nun Hafenviertelmassen aus dem Spanischen Viertel fließen. Man wird Teil davon, verschwimmt, ist ein Tropfen im Meer. Reißt sich los und verläuft sich durch Gassen mit vielen Buchläden, die nach Mitternacht auch noch Bars sind. Man sollte doch auf der Via Toledo bleiben, nicht runter bis zur Bar „La Nova Central“, trinkt halt noch einen mit, auf einem Platz, der sich vor einer dunklen Kirche breitgemacht hat. Auf den Tischen Kerzen, gegen die Durchsichtigkeit der Nacht.

Mailand – Via Alessandro Manzoni

Endlich Sonne in Mailand. Nicht gut gekleidet durch schlechtes Wetter. Lebensmittelpunkt Mode. Einkaufen und sich betrinken und endlich diese Pizzadinger, von denen alle reden. Die kalte Luft der Berge fliegt ins Tal. Die Elektrischen fahren gerade irgendwohin.

Es wird schön auf der Via Alessandro Manzoni in Mailand, sobald die letzten Modesüchtigen aus Geschäften kommen

Es wird dunkel, lange bevor die Tage zu Ende sind und angenehm auf der Via Alessandro Manzoni, sobald die letzten Modesüchtigen geschafft aus Geschäften kommen und ihre Einkäufe nach Hause schleppen oder schleppen lassen. Das stille Licht der Auslagen fällt leise auf das Pflaster und man schlendert eingehakt, den Kopf im Kragen, an den Schaufenstern vorbei, wirft, von seinem Glück aus, einen Blick hinein, in die Welt der toten Dinge. Es ist schön, jung und verliebt in dieser Stadt zu sein, ohne sich etwas kaufen zu müssen. Es war mein erstes richtiges Mal hier, denn beim ersten Mal wusste ich noch nicht, wer Puccini ist, Verdi und Antonio Mancini, der das Aristokratenpack wenigstens in Tränen malt. Ich erinnere mich nur an den Regen, eine semitransparente Gardine, den Nebel und den Park, den ich von meinem Fenster im Nebel sehen konnte. Heute strahlt der Park im letzten Licht und heißt Giardini Indro Montanelli. Von hier aus weiter bis zum Dom, vor dem in meiner Erinnerung immer jemand „Nothing Else Matters“ von Metallica spielt. Schlendernd durch die Galeria und Caffè bei Camparino im Stehen. Tragische, schöne Schwere.

„Das war alles in einer Zeit, in der Männer noch Hüte trugen.“ - Lissabon © Konstantin Arnold

Lissabon – Der Chiado

An einem feuchtkalten Januartag im Juni, es ist zum Zerreißen kalt, tritt frühmorgens nach durchzechter Nacht eine Gruppe Männer ins Lokal und verlangt nach Kaffee. Sie sehen fertig aus, ihre Anzüge sind zerknittert. Der Rest ist von Leidenschaften verzehrt. Von einem Leben. Davon, dass sie für Momente kämpfen, die in Schönheit und Wahrheit alles überstrahlen. Und davon, dass sie niemandem davon erzählen, außer denen, die es mit ihnen erlebt haben. Leidenschaft ist vielleicht das schönste deutsche Wort, das es gibt, auch wenn es nicht so klingt. So stelle ich mir das 20. Jahrhundert vor, als man noch überall rauchen durfte und die Mischung aus Caféterrasse und Zeitungsläden zu einem intellektuellen Urknall führen musste, der sich nicht im Internet ruinieren ließ. Lissabon ist Portugals Kapitale und der Chiado das Zentrum der Stadt. 40 Jahre lang fand das literarische Leben Portugals hier statt. Es war die Brutstätte. Manchmal sonderbar provinziell, außerdem eine Meile, auf der man seine Sonntagsgarderobe bergauf tragen musste. Wer etwas auf sich hielt und hält, geht ihn hoch und runter, schaut oder lässt sich anschauen. Umarmungen, internationaler Lärm, Leuchtreklame, aber ohne Rauch in den Cafés, denn das war alles in einer Zeit, in der Männer noch Hüte trugen. Es gibt noch einen Hauch davon. Nachmittags, wenn alle gefaltet von der Arbeit kommen. Wenn der Morgen seine Versprechungen nicht über den Tag halten konnte. Ansonsten hat der Tourismus den Chiado zurückerobert. Man presst sich in der Mittagshitze durch ihn durch, und Ricardo vom „Café Nicola“ bindet ihm den Latz um. Sie essen zu Unzeiten, weil sie sich den Tag nicht einteilen und im August kommen und sich ihren Hunger mit Sandwiches zerstören. Sie tun es nicht in einer Tasca, wo das Essen gut und der Wein billig ist. Die Rua Garrett ist wieder die gleiche geile Meile, Welt der Andeutungen und Anträge, ein soziologisches Schlachtfeld, Manövergelände für die Empfindungen und Gefühle tausender, Schauplatz konventionellen Flirts, der in Portugal immer noch fast verboten ist. Außer in einem Café, ab Mitternacht.

Ich könnte noch über die Zeil in Frankfurt schreiben, weil diese Zeitung in Frankfurt ist und ich mit 14 dort mein Konfirmationsgeld verprassen durfte, während meine Mutter ihren zukünftigen Lebensgefährten in einem Café kennenlernte. Das Internet darf als Prachtstraße natürlich auch nicht fehlen, weil vieles, was das Leben in diesen Straßen auszeichnete, heute nur noch dort passiert. Sehen und gesehen werden, kaufen, reden, Neuigkeiten und Erotik. Berlin, Unter den Linden, wäre noch der Rede wert, aber nur, weil das ein schöner Name ist.

FR7-Autor Konstantin Arnold lebt in Lissabon. Die portugiesische Hauptstadt hat ihn zu einem Buch inspiriert: „Libertin. Briefe aus Lissabon“. © privat