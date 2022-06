Kinderbonus 2022 kommt: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Von: Julius Fastnacht

Als Teil des im Mai beschlossenen, milliardenschweren Entlastungspakets dürfen sich Familien auf einen Kinderbonus freuen. Dieser kommt noch im Sommer.

Berlin – Die Lebenshaltungskosten in Deutschland steigen, auch wegen des Ukraine-Konflikts. Um Bürger:innen zu entlasten, hat die Regierung ein milliardenschweres Paket geschnürt. Das beinhaltet niedrigere Abgaben für Benzin, das 9-Euro-Ticket und eine Energiekostenpauschale. Aber auch Familien stehen im Fokus der Maßnahme: Eine einmalige Anhebung des Kindergelds steht im Raum – der Kinderbonus.

Kinderbonus: Wie viel Geld steht mir zu?

Der Kinderbonus sieht eine einmalige Erhöhung des Kindergelds um 100 Euro vor. Sind die Eltern nicht mehr zusammen, bekommt der Elternteil den Betrag, dem auch das Kindergeld ausgezahlt wird. Bei benachteiligten Familien ist die Zahlung nochmal höher: Beziehen die Eltern Sozialleistungen wie Hartz 4, gibt es zusätzliche 100 Euro pro Kind.

Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm und einem an der Hand wirft einen Schatten auf eine mit bunten Handabdrücken bemalte Wand einer Kindertagesstätte. (Illustration zu dpa: «Zu wenige Pflegefamilien in sächsischen Großstädten») © Peter Kneffel/dpa

Doch zunächst wird das Kindergeld im Juni später überwiesen als üblich. Das liegt an den Feiertagen – Pfingstmontag (6. Juni) und Fronleichnam (16. Juni). Viele Eltern bekommen daher das Kindergeld erst am 22. Juni ausgezahlt. Darüber informiert das Portal kindergeld.org.

Kindergeld: Wann wird im Juni ausgezahlt?

Das Kindergeld wird wie immer an zehn unterschiedlichen Terminen ausgezahlt, über den ganzen Monat Juni verteilt. Entscheidend, wann das Geld überwiesen wird, ist die Endziffer der Kindergeldnummer. Die genauen Termine der Auszahlung im Juni sind somit:

Endziffer Auszahlung durch Familienkasse Spätester Zahlungseingang auf Konto 0 03.06.2022 (Freitag) 07.06.2022 (Dienstag) 1 08.06.2022 (Mittwoch) 09.06.2022 (Donnerstag) 2 09.06.2022 (Donnerstag) 10.06.2022 (Freitag) 3 10.06.2022 (Freitag) 13.06.2022 (Montag) 4 13.06.2022 (Montag) 14.06.2022 (Dienstag) 5 14.06.2022 (Dienstag) 15.06.2022 (Mittwoch) 6 15.06.2022 (Mittwoch) 16.06.2022 (Donnerstag) 7 17.06.2022 (Freitag) 20.06.2022 (Montag) 8 20.06.2022 (Montag) 21.06.2022 (Dienstag) 9 22.06.2022 (Mittwoch) 23.06.2022 (Donnerstag)

Kinderbonus für Geringverdienende

Neben dem Kinderbonus steht zudem eine weitere Neuerung im Raum. Geringverdienende, die keinen Anspruch auf Hartz 4 haben, bekommen zusätzlich zum einmaligen Kinderbonus einen regelmäßigen Zuschlag von 20 Euro pro Monat für jedes Kind. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Anspruch auf Grundsicherung, Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz haben.

Der Kinderbonus Wie hoch ist die Zahlung? Der Bund zahlt 100 Euro pro Kind. Wer hat einen Anspruch? Alle im Monat Juli kindergeldberechtigten Familien Wie erhält man den Bonus? Der Bonus wird automatisch ausgezahlt Wann erfolgt die Auszahlung? Der Bonus soll parallel zur Auszahlung des Kindergelds für den Monat Juli erfolgen

Kinderbonus: Wie bekomme ich das Geld?

Um an den Bonus zu kommen, müssen Familien mit Kindern nicht aktiv werden. Die Auszahlung des Familienbonus erfolgt per Überweisung durch die Familienkasse. Die Auszahlung des Kinderbonus-Gelds soll zeitnah, schon parallel zum nächsten Kindergeld im Juli 2022, erfolgen. Extra einen Antrag zu stellen, ist also nicht notwendig. Allerdings wird der Bonus auf den Kinderfreibetrag angerechnet – bei Familien mit großem Einkommen fällt der Bonus also nicht allzu sehr ins Gewicht. (juf)