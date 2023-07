„Eigentlich ist es mir scheißegal“: 18-jähriger Privatjet-Flieger empört mit Klima-Aussage

Von: Victoria Krumbeck

Ob schnell nach Nizza, Ibiza oder Sylt: Für die sogenannten „Superreichen“ ist das kein Problem. Eine Doku zeigt, wie unwichtig ihnen dabei das Klima ist.

Kassel — Teure Kleidung, teure Uhren und ein teurer Lifestyle: Superreiche können sich fast alles leisten. Doch mit nur einem Flug in einem Privatjet von Hannover nach Nizza verbrauchte der 23-jährige Can bereits sein ganzes CO₂-Budget für ein ganzes Jahr. Wie er darüber denke? „Nicht gut“, sagte Can in der STRG_F Doku „Privatjets, Yachten, Kaviar: Wie beeinflussen Superreiche das Klima?“ auf YouTube. Ein Reporter des Rechercheformats STRG_F des öffentlich-rechtlichen Jugendportals Funk begleitete Superreiche und sprach mit ihnen über das Klima. Ihre Aussagen sind für manche YouTube-Nutzer unbegreiflich.

Klimawandel-Aussagen von Superreichen verstören: „Kann mit Armbanduhr keine U-Bahn fahren“

Can sei aber auch nicht so richtig über den CO₂-Verbrauch aufgeklärt, „woher auch“, so der 23-jährige. Wie die Doku zeigt, verbraucht ein Economy-Flug von Hannover nach Nizza rund 300 Kilogramm CO₂. Der Privatjet verbraucht fast das 20-fache, was mehr als fünf Tonnen CO₂ sind. Can sagte, dass es auch um Sicherheitsgründe gehe. „Ich kann nicht mit einer Armbanduhr, die bisschen mehr kostet, U-Bahn fahren“, erklärte er.

Mit dem Privatjet eben mal schnell nach Sylt? Kein Problem für Superreiche. Über das Klima scheinen sie sich jedoch keine Gedanken zu machen, wie eine Doku zeigt. (Symbolbild) © Andreas Haas/IMAGO

Viktoria und ihr Vater sind von Kassel nach Sylt geflogen und wurden von dem Reporter am Flughafen angesprochen. Der Mann erzählte, dass es nur einen Vorteil beim Privatjet fliegen gäbe, und zwar die Zeit. Nachteile sehe er keine. Das Klima sei für die Kurzstrecken nicht wichtig. Auf die Frage, ob es dem Mann bekannt sei, dass Leute, die mehr Geld haben, mehr CO₂ verbrauchen als Leute, die weniger haben, antwortete er: „Das glaube ich nicht“. Seine Tochter fügte hinzu: „Ich meine, die, die kein Geld haben, können ja trotzdem fliegen. Also vielleicht mit einem normalen Flugzeug oder so“. Sie mache sich zwar Gedanken ums Klima, möchte jedoch noch mehr reisen, erzählte sie. Sie wisse, dass es „vorne und hinten nicht so Sinn“ mache.

Klimawandel ist 18-jährigen Superreichen „eigentlich relativ scheißegal“

Nach Sylt fliegen einige Superreiche. „Sylt ist halt Sylt, wenn man da mit der Deutschen Bahn kommt, ist es auch bisschen lächerlich“, witzelte der 18-jährige Theo. Er mache sich zwar Gedanken ums Klima, einsparen will er dafür jedoch nicht. „Eigentlich ist es mir relativ scheißegal. Natürlich will ich nicht das wir alle sterben und verbrutzeln auf der Erde. Aber ansonsten mache ich mir da nicht wirklich Gedanken drüber“, sagte er.

Oft würde das Klimaproblem auf die Reichen geschoben, da sie etwa viel öfter in Urlaub fahren als Menschen mit wenig Geld. „Die Reichen reißen sich auch fünfmal mehr den Arsch auf“, rechtfertigte der 18-Jährige das Verhalten. Daran, Emissionen einzusparen, denke er gar nicht. „Vielleicht nicht ein Haus haben, sondern 20 Häuser, 20 Autos, vielleicht nicht einen Privatjet, sondern den größten“, teilte Theo seine Bestrebungen mit.

Kompensieren könne er sein CO₂-Budget auch damit, dass andere Leute nicht in den Urlaub fahren, erklärte er lachend. Es ist zwar „scheiße“ und er habe sich noch keine Gedanken über seine Emissionen gemacht. Doch für ihn scheint festzustehen: „Dass man den Klimawandel nicht mehr aufhalten kann, ist doch klar. Aber ich denke mir, dann kann ich wenigstens noch die letzte Zeit auf die Kacke hauen, statt mich auf die Straße zu kleben“, und meinte damit wohl die Klimaschützer der „Letzten Generation“, die mit zahlreichen Aktionen auf den Klimaschutz aufmerksam machen.

Zuschauer empört über Privatjet-Flieger: „Das tut ja richtig weh beim Zuschauen“

Doch machen die Reichen wirklich so einen Unterschied fürs Klima? Die Doku zeigt auf, dass die reichsten 10 Prozent der Deutschen etwa 257 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr verbrauchen. Dieser Betrag ist wiederum mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Welt zusammen verbraucht, nämlich 237 Millionen Tonnen.

Das Thema polarisiert, wie den YouTube-Kommentaren zu entnehmen ist. „Man merkt einfach, wie realitätsfern manche sind und es macht einen einfach nur traurig und wütend“ lautete ein Kommentar. „Der gesamte Beitrag ist pures Comedy-Gold“, schrieb ein weiterer User. „Das tut ja richtig weh beim Zuschauen“, so eine andere Nutzerin. Viele erweisen dem Reporter ihren Respekt, dass er bei manchen Aussagen die Nerven behalten konnte. „Es ist unfassbar erschreckend, wie einige Menschen abheben, wenn der Kontostand groß ist.“ (vk)