Frau getötet, Kinder jahrelang belogen: Vater verriet sich bei Aktenzeichen XY versehentlich selbst

Von: Anna-Lena Kiegerl

München – Ein schockierender Fall wurde am Mittwoch, bei der Sendung XY gelöst im ZDF, wieder aufgegriffen. Die Sendung profitiert aktuell von einem neuen Sendeplatz und schlägt damit die Konkurrenz. Erzählt wurde die Geschichte eines Familiendramas, bei der sich der Täter selbst verraten hatte und seine eigene Tochter die jahrelangen Lügen aufdeckte.

An Valentinstag im Jahr 2008 verschwand die Mutter zweier Kinder, einer Tochter, die in der Sendung Betty genannt wird und eines bereits volljährigen Sohnes. Den Aussagen des Vaters nach sei die Mutter nach einem Streit abgehauen. Auch als die Familie die Frau nach einigen Tagen als vermisst meldete, geschah vorerst nichts. Der Vater ließ seine Kinder im Glauben, ihre Mutter wäre noch einige Male nach Hause gekommen, um Kleidung zu holen. In der Ehe des Paares kriselte es bereits seit längerer Zeit. Immer wieder stritten die beiden Eheleute.

Nach Verschwinden der Mutter: Verhältnis zu Vater verbesserte sich

Betty war sehr verzweifelt, nachdem ihre Mutter verschwunden war, so erzählte es der betreuende Seelsorger der Familie in der Sendung. Die Tochter wäre traurig gewesen, weil die Mutter sich nicht mehr bei ihrer Tochter gemeldet hatte. Zu ihrem Vater sei das Verhältnis jedoch besser geworden, er hätte mehr Zeit für die Tochter gehabt und habe ihr sogar einen Hund gekauft. Gegen diesen Wunsch der Tochter habe sich die Mutter immer gesträubt.

Ganze vier Jahre lang hörte niemand etwas von der Vermissten. Nur einmal meinte Betty, die Mutter in einem Supermarkt gesehen zu haben. Der Vater hatte sich unterdessen scheiden lassen und eine neue Frau geheiratet. Nach fast fünf Jahren kam Betty auf die Idee, die Suche auf einem anderen Weg zu starten. Der Fall ging durch die Medien, wodurch auch die Polizei wieder zu ermitteln begann.

Fall bei Aktenzeichen XY: Vater gerät ins Zentrum der Ermittlungen

Die Ermittlungen brachten neue Erkenntnisse zutage. Letztendlich wurde der Fall als Tötungsdelikt eingestuft und die Polizei wandte sich an Aktenzeichen XY. Hier begann die Wendung des Falls. Denn als die Tochter Betty die Sendung gemeinsam mit ihrem Vater ansah, bemerkte sie Ungereimtheiten in dessen Aussagen. Zudem fiel ihr auf, dass ihr Hund immer wieder an der gleichen Stelle im Garten zu graben begann. Jetzt wurde Betty hellhörig und teilte ihre Vermutungen mit der Polizei. Im Oktober 2013 kam diese mit einem Durchsuchungsbeschluss zum Haus der Familie.

Aufklärung des Falls bei Aktenzeichen XY: Kinder lebten mit Leiche der Mutter im Haus

Nun wird endgültig klar: Der Vater hatte seine eigene Frau umgebracht und dies mehr als fünf Jahre verheimlicht. Die Kinder lebten mit der Leiche ihrer Mutter im Haus. Der Körper war im Weinregal einbetoniert. Ein Streit zwischen dem Ehepaar eskalierte, er drückte den Hals seiner Frau zu. In dem Film beschreibt der Mörder seine Tat: „Ich bin durchgedreht, wollte nur noch meine Ruhe.“ Erst dann merkte er, dass er die Mutter seiner Kinder getötet hatte.

Das Urteil: acht Jahre Gefängnis wegen Totschlags. Dass der Hund an immer genau derselben Stelle gegraben hatte, war schlussendlich nur Zufall, aber mit der Grund, dass der Mordfall gelöst werden konnte. Immer wieder werden durch die Sendung Aktenzeichen XY Fälle gelöst. Bei einem Fall gingen bisher fast 200 Hinweise ein. Gelöst werden konnte er jedoch bisher nicht.