Elfjähriger mit IQ von 145 will das deutsche Schulsystem verändern – er hat drei Forderungen

Von: Michelle Brey

Ein Schüler meldet sich im Unterricht. © Marijan Murat/dpa

Zurück zum hybriden Unterricht wie in Corona-Zeiten? Das fordert ein junger Hochbegabter. Die Vorteile liegen seiner Meinung nach auf der Hand.

Kassel – Die Coronavirus-Pandemie brachte etliche Veränderungen mit sich. Eines der größten Diskussionsthemen: die Schule. Präsenzunterricht trotz hoher Infektionszahlen, hybrides Lernen oder Homeschooling? Die letzten beiden Optionen fielen irgendwann wieder komplett weg – zur Freude der einen, zum Ärgernis der anderen. Ein Schüler pocht nun darauf, das Schulsystem grundlegend zu ändern. Die Inspiration für seine Idee war die Schulzeit während der Pandemie.

Elfjähriger mit IQ von 145 will Schulsystem ändern – Seine Forderungen im Überblick

Jonathan ist elf Jahre alt, kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist mit einem IQ von 145 hochbegabt. Seiner Vorstellung nach sollte das Schulsystem geändert werden. Mit seinen Forderungen trat er sogar schon an die Politik heran. Doch worum geht es genau? Seine Pläne erklärte das Kind gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Jonathan stellt sich eine hybride Unterrichtsform vor. Er will also einen Mix aus Präsenzunterricht und Lernen von zu Hause aus.

Die Kinder sollen sich aussuchen können, welche und wie viele Stunden sie in der Schule oder in den eigenen vier Wänden absolvieren. In Absprache mit Eltern und Lehrern soll das final entschieden werden.

Die Kinder sollen quartalsweise wählen können. Sollten die Noten sich verschlechtern, müssten sie wieder zurück in den Präsenzunterricht kehren.

Elfjähriger Hochbegabter will Schulsystem ändern - Hybrides Unterrichtsmodell?

Die Vorteile liegen für den elfjährigen Hochbegabten auf der Hand. So hätte Schüler im Präsenzunterricht mehr Zeit mit den Lehrkräften – schließlich würden einige der Klassenkameraden nicht vor Ort sein, erklärte er gegenüber dem RND. Weniger Schüler, bessere Betreuung: So könnte das Prinzip beschrieben werden.

Außerdem bin ich mir sicher, dass das hybride Lernen auch gut für Mobbingopfer, Menschen mit ADHS oder Autismus ist. Viele von ihnen schaffen den kompletten Schulalltag nicht. Die volle Stundenanzahl vor Ort ist für viele eine Belastung.

Auch für den Elfjährigen persönlich bringe der Vorschlag Vorteile mit sich. Denn mit einem IQ von 145 sei er im Unterricht immer schnell fertig. Anschließend sitze er nur noch die Zeit ab. Der „Selbstlernfaktor“, wie es Jonathan nennt, sei zu Hause von Vorteil. Er habe während der Pandemie einen Notenschnitt von 1,1 gehabt. Zurück in den Unterricht in der Klasse zu gehen, „war für mich ein großes Problem“. Er habe keinen Sinn darin gesehen, konnte er doch von zu Hause viel besser arbeiten, erläuterte er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk.

Unterricht zuhause während der Corona-Pandemie: Nicht alle Kinder kamen damit zurecht

Doch nicht allen Schülern ging es während der Pandemie wie Jonathan. Homeschooling stellte viele vor eine riesige Herausforderung, bei einigen verschlechterten sich die Leistungen. Nicht zuletzt stellte Homeschooling auch für die soziale Komponente eine Gefahr dar. Eine Studie offenbarte 2021 zudem erschreckende Ergebnisse, woraufhin die Leopoldina auf den Präsenzunterricht drängten. Jonathans Antwort: Das Homeschooling „wäre ja nicht verpflichtend.“ Jeder könnte selbst wählen.

Fraglich bleibt aber wohl beispielsweise, was dann aus den mündlichen Noten beziehungsweise der Mitarbeit im Unterricht werden würde. Nichtsdestotrotz scheint Jonathan von seinen Vorstellungen eines neuen Schulsystems überzeugt. Er habe Hoffnung. „Und die Zeichen stehen gut“, sagte der Schüler. „Ich bin nicht wirklich auf Leute gestoßen, die nach einer ausführlichen Erklärung gesagt haben, dass das Quatsch ist. Ich verstehe natürlich, dass Gesetze Zeit brauchen“, räumte der Hochbegabte ein.

Ob sich eine solche Idee tatsächlich durchsetzen könnte? Fakt ist wohl: Einige Befürworter dürfte er sicherlich auch in seiner eigenen Altersklasse finden. Mit Dorothee Feller, Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen, möchte Jonathan noch sprechen. Zumindest vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels ist ein hybrides Unterrichtsmodell bereits im Gespräch – jedoch nur für höhere Klassen. In oberen Gymnasialklassen sollte Hybrid-Unterricht erprobt werden, schlug die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) 2023 vor. (mbr)