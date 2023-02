Schwerer Unfall: Mann von Karnevalswagen überrollt

Rheinland-Pfalz

Nach einem Karnevals-Umzug kommt es zu einem schweren Unfall. Ein junger Mann wird mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Enkirch – Tragische Szenen ereigneten sich nach einem Karnevals-Umzug in Rheinland-Pfalz. In Enkirch, einer Ortsgemeinde an der Mosel, kam es zu einem schweren Unfall. Das berichtet HNA.de.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, ereignete sich der Vorfall folgendermaßen: Am Sonntag (19. Februar) wurden die Beamten alarmiert und zu einem Unfall auf die B53 nahe Enkirch gerufen. Ein junger Mann war als Beifahrer auf einem Traktor mitgefahren. Dieser zog einen Karnevalswagen, mit dem die Insassen zuvor auf dem Karnevals-Umzug in Enkirch unterwegs gewesen waren.

Schwerer Unfall nach Karnevals-Umzug: Mann von Anhänger überrollt

Bei der Fahrt auf der B53 ereignete sich schließlich der Unfall. Der junge Mann „ist während der Fahrt vom Traktor nach hinten heruntergerutscht und fiel auf die Straße, wo er unmittelbar danach vom doppelachsigen Anhänger überrollt wurde“, berichtet die Polizei.

Nach Angaben der Beamten sei der Mann „deutlich alkoholisiert gewesen“. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beim Fahrer des Karneval-Traktors seien keine Auffälligkeiten mit Blick auf möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt worden. Rettungshubschrauber, DRK und ein Notarzt waren vor Ort. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt. (slo)