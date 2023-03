Geiselnahme in Karlsruher Apotheke: Lösegeld-Forderung in Millionenhöhe

Polizisten in Spezialausrüstung vor eine Apotheke in Karlsruhe: Es seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden, hieß es am Freitag. © Einsatzreport24/-/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Mutmaßliche Lösegeldforderung: Geiselnehmer will offenbar Lösegeld in einstelliger Millionenhöhe.

Geiselnehmer will offenbar Lösegeld in einstelliger Millionenhöhe. Geiselnahme in Apotheke : Großeinsatz der Polizei in Karlsruher Innenstadt läuft.

in : Großeinsatz der Polizei in Karlsruher Innenstadt läuft. Dieser News-Ticker zur Geiselnahme in einer Apotheke in Karlsruhe wird laufend aktualisiert.

Update vom 10. März, 20.29 Uhr: Der oder die Täter in einer Apotheke in Karlsruhe haben mehrere Geiseln in ihrer Gewalt. Das bestätigte nun die Polizei. Nach jetzigen Erkenntnissen seien alle Geiseln körperlich unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Geiselnahme läuft bereits seit dem späten Nachmittag, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nicht bekannt ist weiterhin, ob die Polizei sich bei der Geiselnahme in Karlsruhe mit einem oder mehreren Tätern konfrontiert sehe.

Mutmaßlicher Geiselnehmer soll Lösegeld in einstelliger Millionenhöhe fordern

Update vom 10. März, 19.38 Uhr: Am Freitag kam es in der Karlsruher Innenstadt offenbar zu einer Geiselnahme in einer Apotheke. Gegen 16.30 Uhr seien die ersten Notrufe eingegangen, hieß es. Details zum Tatgeschehen, der Anzahl der Täter oder Geiseln waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei machte hierzu aus einsatztaktischen Gründen keine näheren Angaben. Informationen der Stuttgarter Zeitung zufolge soll es sich um einen unbekannten Täter handeln, der zwei Geiseln in seiner Gewalt habe und Lösegeld in Höhe eines einstelligen Millionenbetrages fordere, hieß es in einem Bericht.

Geiselnahme in Apotheke in Karlsruher Innenstadt - Großeinsatz der Polizei läuft

Erstmeldung vom 10. März, 18.54 Uhr: Karlsruhe - In der Innenstadt von Karlsruhe ist es am Freitag zu einer mutmaßlichen Geiselnahme in einer Apotheke gekommen. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Man stehe im Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern, so ein Sprecher der Polizei vor Ort. Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung. Man könne derzeit keine Angaben zur Zahl von Geiseln oder Tätern machen, hieß es weiter.

Die Polizei im Einsatz auf einer Straße in Karlsruhe. © Thomas Riedel/-/dpa

Geiselnahme in Karlsruhe: Bereich um Apotheke in Innenstadt wegen Gefährdungslage abgesperrt

Der Bereich um die Apotheke in der Ettlinger Straße sei „aufgrund der derzeit unklaren Gefährdungslage“ weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei im Onlinedienst Twitter mit. Informationen über die Anzahl der Geiseln oder mögliche Verletzte gab es zunächst nicht. Wie die dpa aus Polizeikreisen erfuhr, wuchs der Großeinsatz am frühen Abend noch weiter an. Man ziehe gerade weitere Einsatzkräfte zusammen. Aus einsatztaktischen Gründen nannten die Ermittler zunächst keine weiteren Details (dpa/AFP/bme).