Kaffee nur ungesund? Studie enthüllt gleich mehrere Gesundheitseffekte

Körper und Gesundheit

Von Stefanie Lipfert schließen

Kaffee ist schlecht für die Gesundheit, heißt es oft. Doch eine Harvard-Studie zeigt: Tägliches Kaffeetrinken erhöht die Lebenserwartung.

Kassel – Kaffee im Büro, schnell einen Kaffee to Go oder eine Tasse beim gemütlichen Zusammensitzen: Für viele Deutsche gehört das zum Alltag. Doch das beliebte Heißgetränk hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Oft wird ihm nachgesagt, dass er ungesund sei. Doch eine Studie der Harvard University hat ergeben: Kaffee-Trinker:innen leben länger.

Harvard-Studie belegt: Kaffee ist nicht ungesund

Zu diesem überraschenden Ergebnis kamen Forschende der Harvard University in Boston. Die Studie der Harvard T.H. Chan School of Public Health besagt, dass bestimmte Erkrankungen durch regelmäßigen Kaffee-Konsum vermieden werden können. Die Daten wurden in der Fachzeitschrift Circulation veröffentlicht.

+ Ist Kaffee so ungesund, wie viele behaupten? Eine Studie der Harvard University zufolge leben Kaffee-Trinker:innen länger. © Imago

Für die großangelegte Studie wurden drei Langzeitstudien ausgewertet. Über Jahrzehnte wurden über 200.000 Menschen untersucht. Die Forschenden kamen zu dem Ergebnis, dass drei bis vier Tassen Kaffee am Tag das Risiko eines frühzeitigen Todes durch Erkrankungen senken.

Die Ergebnisse der Studien zeigen auf, dass Kaffee-Trinker:innen im Vergleich zu Nicht-Kaffee-Trinker:innen seltener an Herzinfarkten oder Schlaganfällen erkranken. So würden drei bis fünf Tassen Kaffee Herzkreislauf-Krankheiten vorbeugen. Min Ding, einer der Studien-Autor:innen, vermutet, dass es an entzündungshemmenden Bestandteilen im Kaffee liegt.

Kaffee-Studie: Drei bis fünf Tassen am Tag beugen Erkrankungen vor

Das Harvard-Forschungsteam gibt außerdem an, dass Kaffee neurologische Risiken verringern könne. So haben Menschen, die jeden Tag Kaffee trinken, ein um 30 Prozent geringeres Risiko, an Parkinson zu erkranken. Vor allem Männer seien davon betroffen. Ein Grund dafür könnte die Fähigkeit von Koffein sein, die Adenosinrezeptoren im Gehirn zu blockieren. Jedoch haben die Wissenschaftler:innen aktuell keine Erklärung für die positive Wirkung.

Kaffee: Welche 8 gesundheitlichen Vorteile als wissenschaftlich erwiesen gelten Kaffee macht wach und wirkt auf manche sogar euphorisierend. Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass der Trank aus der Kaffeebohne sogar Depressionen vorbeugen kann. Zwei bis drei Tassen täglich verringerten bei Frauen das Erkrankungsrisiko um 15 Prozent. Tranken sie mehr als drei Tassen, war das Risiko sogar um 20 Prozent geringer, heißt es vonseiten der Apotheken Umschau. © Joseffson/Imago Kaffee wird mit einem niedrigeren Diabetes-Risiko in Verbindung gebracht. Professor Chahan Yeretzian, Leiter des Coffee Excellence Centers an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften erklärt im Interview mit der Apotheken Umschau, dass die gesundheitsfördernde Wirkung vor allem auf die in Kaffee enthaltenen Substanzen Koffein und Antioxidantien zurückzuführen ist. Letztere schützen vor freien Radikalen, die unsere Zellen angreifen und so sogar das Krebsrisiko erhöhen. Doch warum schützt Kaffee vor Diabetes? Woran genau das liegt, ist noch nicht völlig geklärt, informiert die Apotheken Umschau. Kaffee verbessere offenbar die Empfindlichkeit für das Hormon Insulin, infolge könne der Körper Zucker besser verarbeiten. Bestimmte Stoffe, die der Körper nach dem Genuss ausschüttet, wirken zudem gefäßschützend und entzündungshemmend, heißt es weiter. © Imago Kaffee hemmt sogar die Aktivität von Coronaviren – allerdings bislang nur im Laborversuch. Trotzdem sollen die potenziell antiviral wirksamen Effekte von Kaffee in dieser Aufzählung einen Platz finden. Professor Nikolai Kuhnert von der Jacobs University und sein Team hatten im Labor untersucht, wie Inhaltsstoffe von Kaffee und Coronaviren miteinander interagieren. Sie fanden dabei heraus, dass eine chemische Verbindung in der Kaffeebohne die Fähigkeit des Spike-Proteins von Coronaviren hemmt, an die sogenannten ACE-2-Rezeptoren in menschlichen Zellen anzudocken. Die Schlussfolgerung der Forschenden: Kaffee könnte Corona-Infektionen verhindern. Um diese These zu beweisen, fehlt allerdings noch ein klinischer Versuch am Menschen. © Jose Luis Carrascosa/Imago Kaffee wirkt sich positiv auf Herz und Kreislauf aus: so das Ergebnis einer Studie von ungarischen Forschern. Ein Team der Semmelweis-Universität in Budapest um Dr. Judit Simon vom Herz- und Gefäßzentrum der Universität untersuchte, ab wie vielen Tassen Kaffee pro Tag eine lebensverlängernde Wirkung einsetzt. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass bis zu drei Tassen Kaffee täglich mit einem geringeren Risiko für Schlaganfälle und tödliche Herzkrankheiten verbunden sind. © Annie Hall/Imago Frau trinkt Kaffee Kaffee ohne Zucker habe sich in einer großen Metaanalyse als effizienter Schutzfaktor für die Leber erwiesen, wird Professor Dr. Christian Trautwein, Direktor der Medizinischen Klinik III der RWTH Aachen, von der Pharmazeutischen Zeitung (PZ) zitiert. Eine Menge von drei bis fünf Tassen Kaffee täglich gilt als besonders empfehlenswert, so die PZ. Sie vertragen Koffein nicht sonderlich gut? Dann greifen Sie zur koffeinfreien Alternative: Auch diese Art von Kaffee entfaltet leberschützende Wirkung. © Julia Bradley/Imago Zwei Frauen frühstücken. Ein Espresso zum Frühstück? Ja, gerne – wenn es nach der leberschützenden Wirkung von Kaffee geht. Eine groß angelegte italienische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Substanzen im Kaffee vor Leberkrebs schützen können. Ein Team um Carlo LaVecchia vom pharmakologischen Forschungsinstitut „Mario Negri“ in Mailand hatte untersucht, wie sich Kaffeetrinken auf das Leberkrebs-Risiko auswirkt. Wie das Ärzteblatt berichtete, kam es in der Gruppe der Kaffeetrinker ganze 40 Prozent seltener zu Leberkrebs. Der Erklärungsansatz der Forschenden: Eine Reihe von bioaktiven Substanzen in Kaffee wirkt sich in Summe protektiv auf die Leber aus. © William Perugini/Imago Zwei Tassen Kaffee von oben, Milchschaum ist verziert Das Demenzrisiko soll durch regelmäßigen Kaffeegenuss sinken. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam um Yuan Zhang von der School of Public Health an der Tianjin Medical University in Tianjin, China. „Wir fanden heraus, dass Kaffee- und Teekonsum einzeln oder in Kombination mit einem geringeren Schlaganfall- und Demenzrisiko verbunden sind“, so eine Erkenntnis der chinesisch-US-amerikanischen Forschergruppe. Das Demenzrisiko war bei Menschen, die zwei- bis dreimal täglich Kaffee tranken, sogar um bis zu 28 Prozent geringer als bei Studienteilnehmern, die keinen Kaffee tranken. © Manfred Segerer/Imago Frauen prosten sich mit Kaffeetassen zu. Bei Kopfschmerzen kann ein Espresso wahre Wunder wirken. Denn das enthaltene Koffein hat schmerzstillende Wirkung. Daher wird Koffein in Kombipräparaten gegen Kopfschmerzen genutzt. Darin enthalten, steigert Koffein den schmerzlindernden Effekt von ASS und Paracetamol um bis zu 70 Prozent, informiert die Apotheken Umschau. © Jake Jakab/Imago

Auch auf die psychische Gesundheit wirke sich Kaffee laut der Studie positiv aus: Frauen, die koffeinhaltigen Kaffee trinken, erkranken seltener an Depressionen. Dieses Ergebnis basiere auf einer Studie, die 1996 begann. Rund 50.000 Frauen nahmen daran teil. Frauen, die vier oder mehr Tassen Kaffee täglich tranken, wiesen eine um 20 Prozent niedrigere Rate an Depressionen auf.

Täglicher Kaffeekonsum: Diabetes und Tinnitus können vorgebeugt werden

Wissenschaftler:innen, die die Studie durchführten, nehmen weiterhin an, dass Kaffee Komponenten besitze, die die Insulinresistenz von Körperzellen verringern können. Somit seien Kaffee-Trinker:innen weniger anfällig für Typ-2-Diabetes. Der im Kaffee enthaltenen Stoff Chlorogensäure hemmt demnach ein glukosebildendes Enzym im Dünndarm.

+ Täglicher Kaffeekonsum soll nach einer Studie der Harvard University viele Krankheiten vorbeugen. © Nailia Schwarz/Imago

Doch damit nicht genug: Täglicher Kaffee-Konsum kann laut den Ergebnissen der Analyse auch eine Tinnitus-Erkrankung vorbeugen. Dafür wurde eine Langzeituntersuchung mit 65.000 teilnehmenden Frauen durchgeführt. Probandinnen, die vier bis sechs Tassen Kaffee täglich tranken, verringern so das Risiko, an Tinnitus zu erkranken, um 15 Prozent. Die Untersuchung erstreckte sich über 18 Jahre. Schon frühere Studien haben gezeigt, dass Koffein eine direkte Wirkung auf das Innenohr haben könnte.

Studien belegen: Kaffee trinken ist gesund

Auch eine Studie des American College of Cardiologie, die das Portal EurekAlert veröffentlicht hat, bestätigt den positiven Effekt von Kaffee auf die Gesundheit. Das Trinken von zwei bis drei Tassen Kaffee am Tag sei nicht nur mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen und verbunden, sondern auch mit einem längeren Leben. Doch nicht nur bei Herzerkrankungen entfaltet Kaffee sein Potenzial. Kaffee soll auch einen Einfluss auf Krebs-Erkrankungen haben. So wurde Kaffeekonsum in Studien wiederholt mit einem geringeren Erkrankungs- und Sterberisiko an Gebärmutter- und Leberkrebs verbunden.

Harvard-Studie zeigt, welche Art der Kaffee-Zubereitung am gesündesten ist

Das Team der Harvard School of Medicine und der Harvard School of Public Health ermittelte in der Studie „Coffee, Caffeine and Health”, die im Fachjournal The New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, dass die lebensverlängernde Wirkung des Kaffees auf dessen Zubereitung ankomme.

Dabei besitzt Filterkaffee laut Studie viele positive Eigenschaften. Er senkt den Cholesterinspiegel, beugt Leber- und Herzerkrankungen vor und wirkt entzündungshemmend. Ungefilterte Varianten erhöhen hingegen den Cholesterinspiegel. Der morgendliche Kaffee kann unterschiedlich zubereitet werden. Eine Zutat macht das Lieblingsgetränk besonders gesund.

Um seine Gesundheit zu fördern, ist eine ausgewogene Ernährung essenziell. Dabei sind bestimmte Lebensmittel besonders förderlich für eine gesunde Lebensweise. (sli)

Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt abgesprochen werden.

Rubriklistenbild: © Imago