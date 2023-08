Jetstream-„Delle“ hält Deutschland fest im Griff – Experte mit aktueller Sommer-Prognose

Von: Moritz Bletzinger

Brr! Nur fünf Grad Celsius haben Meteorologen am Morgen in Deutschland gemessen. Der Jetstream blockt die Sommer-Luft und sperrt Deutschland in die Kälte.

München – Wo ist sie denn auf einmal hin, die Hitze? Noch vor einer Woche hat Deutschland unter Rekord-Temperaturen geschwitzt, aber plötzlich kommen die Thermometer in einigen Landesteilen kaum noch über die 15 bis 20 Grad. Wie kann das sein, während Südeuropa unter den schlimmsten Hitzewellen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen leidet?

„Wie eine Mauer“: Jetstream sperrt den Sommer in Deutschland aus – „Delle“ ist der Kälte-Knast

„Der Jetstream liegt wie eine Mauer zwischen kühlen und heißen Luftmassen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Q.met dem Wetterportal wetter.net. Das Starkwindband hat eine „Delle“ und die liegt gerade genau über Deutschland. Sie macht den Weg frei für kühle und nasse Luftmassen aus dem Nordatlantik und sperrt die warme Luft von Süden gleichzeitig aus.

Was ist der Jetstream? Der Jetstream ist ein schnelles, bandförmiges Luftstromsystem in der Atmosphäre der Erde, das durch Temperaturunterschiede zwischen tropischen, subtropischen und polaren Regionen entsteht. Es gibt zwei Haupttypen: der subtropische Jetstream in etwa 10 bis 15 Kilometern Höhe und der polare Jetstream zwischen 7 und 12 Kilometern Höhe. Der Jetstream beeinflusst das Wetter, lenkt Luftmassen und Wettersysteme, erzeugt Starkwindbänder und Turbulenzen, was zu wechselhaftem und stürmischem Wetter führen kann. Für die Luftfahrt sind Jetstreams von großer Bedeutung, da sie Flugzeiten und Kraftstoffverbrauch beeinflussen können.

Schmuddel-August in Deutschland: Wettermodell zeigt viel Regen und keinen Sommer

Die Hundstage, die eigentlich heißeste Zeit des Jahres, fallen wohl komplett aus. „Es sind vielmehr die kühlsten Tage seit Wochen, die wir aktuell erleben, also das genaue Gegenteil der Hundstage“, sagt Jung und erklärt: „Wir erwarten wechselhaftes, nasses und kühles Wetter und das erstmal ohne Ende. Wann es wieder zu einer Wetterumstellung kommen könnte, ist völlig unklar.“ In ganz Deutschland sind derzeit starke Gewitter im Anmarsch, vor denen gewarnt wird. Bis zum Ende der aktuellen Wetterberechnungen kommt der Sommer in Deutschland zumindest nicht zurück.

Nasskalte Aussichten: Der Jetstream legt sich um Deutschland, schirmt warme Luft ab und lädt kalte Luftmassen ein. © Science Photo Library/Imago/meteociel.fr

Besonders im Westen erwartet der Wetterexperte in den nächsten vier bis fünf Tagen große Regenmengen. Bis zu 130 Liter pro Quadratmeter rund ums bergische Land, könnte sogar zu Hochwasser an Bächen und Flüssen führen.

Wetter in Deutschland: Die Sechs-Tage-Prognose von Dominik Jung

Samstag (29. Juli): 20 bis 25 Grad, weiterhin schwüle Luftmassen, Schauer und Gewitter, kein beständiger Sonnenschein.

20 bis 25 Grad, weiterhin schwüle Luftmassen, Schauer und Gewitter, kein beständiger Sonnenschein. Sonntag (30. Juli): 18 bis 24 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken, stellenweise einzelne Schauer.

18 bis 24 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken, stellenweise einzelne Schauer. Montag (31. Juli): 18 bis 23 Grad, mal Sonne, mal Wolken, etwas Regen.

18 bis 23 Grad, mal Sonne, mal Wolken, etwas Regen. Dienstag (1. August): 16 bis 22 Grad, immer kühler, weitere Schauer, wenig Sonnenschein.

16 bis 22 Grad, immer kühler, weitere Schauer, wenig Sonnenschein. Mittwoch (2. August): 15 bis 22 Grad, mal Sonnenschein, mal dicke Wolken und Regenschauer.

15 bis 22 Grad, mal Sonnenschein, mal dicke Wolken und Regenschauer. Donnerstag (3. August): 16 bis 23 Grad, viele Wolken, ab und zu Regen.

Jung legt sich fest: „Der Sommer ist und bleibt abgeschaltet!“ Und schuld daran ist der Jetstream. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor dem Wochenende sogar erneut vor Unwettern. Vielerorts kann es zu teils kräftigen Gewittern, Hagel und stürmischen Böen kommen. Vereinzelt auch zu heftigem Starkregen und schweren Sturmböen. Diese Gefahrenlage gilt bis Mittwoch, aber ab Donnerstag kommen erneut starke Gewitter auf. (moe)

