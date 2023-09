Helfer stirbt am K2 – offizieller Bericht zeigt, was wirklich am Berg passierte

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Ende Juli starb auf dem K2 ein Hochträger, weil offenbar niemand Hilfe leistete. Die Regierung leitete eine Untersuchung ein. Nun wurde der Bericht veröffentlicht.

München – Der tragische Tod von Muhammad Hassan am K2 markiert einen Wendepunkt für Berg-Expeditionen. Die Bilder vom sterbenden Hochträger, über den Dutzende von Bergsteigern am „Flaschenhals“ auf dem Weg zum Gipfel hinwegstiegen, gingen um die Welt und sorgten bei Alpin-Begeisterten wie auch Nicht-Bergsteigenden gleichermaßen für Entsetzen. Für die Schande am K2 gaben Expertinnen und Experten der Ausrüstung und unterlassener Hilfeleistung die Schuld. Die Regierung Pakistans hat eine Untersuchung eingeleitet, deren Ergebnisse nun veröffentlicht wurden.

Bergsteiger ziehen am Bottleneck des K2 am sterbenden Muhammad Hassan vorbei. © Lakpa T Sherpa/Screenshot

Tödliches Drama am K2: Bergsteiger ließen Kollegen einfach zurück – offizieller Bericht veröffentlicht

Am 27. Juli dieses Jahres ereignete sich das tragische Drama. Dutzende Bergsteigende stiegen über den sterbenden Mohammed Hassan (†27) hinweg, während er schwer verletzt in 8.200 Metern Höhe im Seil am K2, dem zweithöchsten Berg der Welt, hing. Die Aufnahmen der menschenverachtenden Szenen erschütterten die Welt.

Dass die Geschichte um den tragischen Tod überhaupt bekannt wurde, ist Wilhelm Steindl und Philip Flaemig zu verdanken. Sie kehrten vor dem „Flaschenhals“ um, veröffentlichten aber später Drohnenaufnahmen, der Tiroler Bergsteiger und Hotelier Steindler erhob schwere Vorwürfe gegen die anderen Kletterer.

Die pakistanische Regierung setzte eine Untersuchungskommission ein, die nun einen ausführlichen 70-seitigen Bericht über die Ereignisse am „Bottleneck“ veröffentlicht hat, wie ExplorersWeb berichtet. Er macht deutlich, dass Mohammed Hassan an diesem Tag nicht in der Höhe am K2 hätte sein sollen. Die Frage nach der Verantwortlichkeit wird jedoch nur indirekt beantwortet.

Bericht enthüllt: Hochträger Hassan hätte gar nicht in der Höhe am K2 sein dürfen

Der Bericht des Ausschusses, der sich aus Delegierten des Tourismusministeriums, Mitgliedern des Alpine Club of Pakistan und Vertretern von Reiseveranstaltern zusammensetzt, kommt zu dem Schluss, dass Mohammad Hassan durch einen Unfall ums Leben kam, weil das Gelände sehr schwierig war und weil er keine geeignete Ausrüstung und Kleidung für die K2-Expedition hatte.

Nach der Untersuchung war es Hassans erste Expedition in solche Höhen, nachdem er zuvor lediglich als „Low Altitude Porter“ Ausrüstung zum Basislager transportiert hatte. Sowohl was seine bergsteigerischen Fähigkeiten anging, als auch in Bezug auf seine Ausrüstung war er nicht für Höhen über 8000 Meter geeignet, stellt der Bericht fest. Danach hat sein Arbeitgeber, die Agentur „Lela Peak Expedition“, ihm zwar 250.000 Rupien (etwa 780 Euro) für angemessene Ausrüstung zur Verfügung gestellt, aber Hassan entschied sich dagegen, das Geld dafür auszugeben.

Tod von Hochträger an K2 Zusammenspiel von unglücklichen Ereignissen, Untersuchung lässt Fragen offen

„Vielleicht ist es an der Zeit, den Trägern eine Stimme zu geben“, zitiert ExplorersWeb den Bergsteiger Yutta Vanessa Torkel aus Norwegen, aus einem Brief, den der Mann an verschiedene Medien sandte. Torkel lernte Hassan und einen anderen Träger während eines Trekkings zum K2-Basislager im Jahr 2017 kennen. Danach blieb er mit ihnen in Kontakt.

„Keiner von ihnen hatte eine Ausbildung oder Erfahrung, es war Learning by Doing oder Klettern, ein prädestinierter tödlicher Ansatz“, sagte Torkel. „Bis vor Kurzem waren sie beide nur nicht spezialisierte Träger für niedrige Höhenlagen und verdienten etwa 55 Dollar für einen dreiwöchigen Treck.“ Während des Trekkings 2017 erfuhr Torkel, dass die Träger nur selten Ausrüstung erhielten. Wenn sie eine erhielten, verkauften sie diese sofort. „Dieser [Verkauf] war so viel wert, dass er die miserablen Bedingungen ohne Ausrüstung wettmachte“, erklärt Torkel.

Auch Kameramann Luis Miguel Soriano bestieg den K2 am Tag nach Hassans Tod. Er glaubt wie Torkel, dass Hassan das hohe Risiko eingegangen sei, weil er Geld für seine drei Kinder und seine kranke Mutter brauchte.

Todes-Drama am K2: Bericht fordert Konsequenzen

Obwohl der 70-seitige Bericht, der vollständig in der Pamir Times veröffentlicht wurde, einige Details enthält, die Zeugenaussagen und Fotobeweisen widersprechen – beispielsweise das Wetter in jener Nacht, das entgegen Aussagen im Berichts nicht stürmisch war –, und mehrere Fragen unbeantwortet lässt, stellt die lange Reihe von Empfehlungen und Änderungen einen Wendepunkt dar.

Gefordert werden eine Verbesserung des Wetterüberwachungssystems und der Kommunikationsinfrastruktur am K2, Akklimatisierungs- und Trainingsmöglichkeiten für die Träger und die Einführung „klarer und klar definierter Notfallprotokolle“, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Betreiber darf nach Vorfall zwei Jahre keine Expeditionen organisieren

Auch hat die Regierung „Lela Peak Expeditions“, dem Ausrüster, der Hassan anheuerte, für die nächsten zwei Jahre untersagt, Teams in Gilgit-Baltistan, dem pakistanisches Sonderterritorium, in dem der K2 liegt, zu führen. Der Bericht stellt fest, dass der Träger nicht mit einer angemessenen Ausrüstung ausgestattet wurde, dass das Unternehmen mit Hassan einen unerfahrenen Träger für die Besteigung des Berges angestellt habe und dass er nicht versichert gewesen sei.

Im Bericht wird auch darauf verwiesen, dass zahlreiche Bergsteiger ihren Aufstieg zum Gipfel fortsetzten und Hassan unbeaufsichtigt ließen. Gleichzeitig wird betont, dass einige, auch der Fotograf Gabriel Tarso, Versuche unternahmen, Hassan zu helfen. Doch die Situation sei aufgrund ihrer Komplexität äußerst schwierig gewesen, und die Rettungsversuche blieben erfolglos.

Tragischer Tod am K2: Bergsteiger Steindl unterstützt Ausbildungzentrum für Hochträger

Auch nach dem Bericht bleibt unklar, ob der höhenunerfahrene Träger hätte gerettet werden können. Eine vom Österreicher Wilhelm Steindl eingerichtete GoFundMe-Kampagne für die Hinterblieben von Hassan hat bisher über 170.000 Dollar eingebracht.

Steindl wird am 15. September nach Pakistan zurückkehren, um Hassans Familie bei der Verwaltung des Fonds zu helfen und mit den Behörden über den Bau eines Kletter- und Ausbildungszentrums für Träger zu sprechen.