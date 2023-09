Jugendlicher tot auf Schulgelände in Bayern gefunden – Tatverdächtiger festgenommen

Von: Julia Volkenand

In Lohr am Main wurde ein Jugendlicher tot auf einem Schulgelände gefunden. © IMAGO/imageBROKER/Frank Ludwig

Ein Jugendlicher wurde am Freitag tot auf einem bayerischen Schulgelände aufgefunden. Es bleiben viele Fragen offen.

Lohr am Main - Am Freitagnachmittag (8. September) wurde ein Jugendlicher tot auf einem unterfränkischen Schulgelände aufgefunden. Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger, ebenfalls im Teenageralter, festgenommen. Er soll am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um eine mögliche Untersuchungshaft zu prüfen.

Toter Jugendlicher auf Schulgelände in Bayern gefunden

Genauere Angaben zum Alter der beiden Jugendlichen machte die Polizei zunächst nicht. Wie die Bild und br24.de übereinstimmend berichten, soll es sich beim Verstorbenen jedoch um einen 14-Jährigen handeln. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.

Unklar war zunächst auch, wer den Jugendlichen gefunden hat. In Bayern waren an diesem Freitag noch Sommerferien.

(jv mit Material der dpa)