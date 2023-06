Jüdisches Kulturfestival Krakau: Erbe des Lebens

Von: Jan Opielka

Die alte Synagoge im jüdisch geprägten Kazimierz. Das Kulturfestival verleiht dem historischen Viertel auch eine moderne Verbindung zum Judentum. © Imago

Seit 35 Jahren feiert Krakau das Festival der jüdischen Kultur - inzwischen gehört es zu den wichtigsten seiner Art. Inmitten von Musik und Kunst erlebt die komplizierte Beziehung zwischen Polen und dem Judentum eine Erneuerung.

Es ist ein leidenschaftlicher, tiefgreifender, politischer Vortrag, den der israelische Autor und Journalist Yossi Klein Halevi da hält. Der 70-Jährige sitzt im offenen Hauptzelt des diesjährigen Festivals der jüdischen Kultur, das an verschiedenen Orten Krakaus, vor allem aber in seinem buntem Viertel Kazimierz, veranstaltet wird. Vor ihm sind etwa 100 Zuhörer:innen, hinter ihm eingeblendet der Titel seines Anliegens: „Krieg um die Demokratie in Israel.“ Halevi spricht über die prekäre politische Lage in Israel, über jüngste „pogromartige Angriffe“ israelischer Einheiten auf Palästinenser:innen, vor allem aber über die seit Monaten stattfindenden Massendemostrationen von Gegner:innen der stramm rechten Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu. Auslöser der Proteste ist die geplante Schwächung des Einflusses des Obersten Gerichts in Israel. „Das ist keine Justiz-Reform, sondern eine Justiz-Revolution, die die künftige Überlebensfähigkeit der israelischen Gesellschaft von innen gefährdet“, sagt Halevi, der sich selbst an der Protestbewegung beteiligt. „Unsere Regierung bezeichnet Leute wie mich als Landesverräter, weil wir die gesamte Welt gegen sie anstacheln würden.“

Während Halevi spricht, wird schnell klar: Seine Beschreibung der Lage in Israel trifft in erheblichen Teilen auch die politische Situation in Polen. Auch hier lehnt sich eine stramm rechte Regierung immer weiter ins Autoritäre, das Justizwesen ist bereits verzerrt und politisch dominiert, Geflüchtete und Minderheiten werden dämonisiert, und die oppositionelle Bürgerplattform mit ihrem Anführer Donald Tusk sind in den Augen der PiS-Regierung verräterische Putin-Freunde.

Zwar steht Halevis Vortrag nicht exemplarisch für das Kernangebot des „Festivals der jüdischen Kultur“, das inzwischen in seiner 32. Auflage stattfindet. Im Großteil der etwa 150 Einzelveranstaltungen hat es vielmehr die breit gefasste Kultur zum Inhalt – die jüdische, und die in andere nationale Kulturen eingebettete. Doch die Mahnungen des Journalisten und Aktivisten vor der „gefährdeten Demokratie“ stehen durchaus exemplarisch für die Verknüpfungen, Parallelen, für die gemeinsamen Erfahrungen von Polinnen und Polen, Jüdinnen und Juden. Nicht nur in der Vergangenheit.

Wandgemälde erinnern an die Ursprünge des Viertels. © Opielka

„Die Gegenwart hängt über den polnisch-jüdischen Beziehungen wie eine radioaktive Wolke“, sagt Janusz Makuch. Der 63-Jährige gründete das Festival im Jahr 1988 mit und ist bis heute dessen Leiter. Der studierte Polonist ist ein charismatischer Redner, der stets die Verbindungen zwischen den religiösen Wurzeln des Judentums und der Kultur sucht und zieht. Und der das Wort als Schwert nicht scheut. „Mit radioaktiver Wolke meine ich, dass auch viele Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Debatte über polnischen Antisemitismus und die sehr komplizierten Beziehungen zwischen Polen und Juden andauert“, sagt er im anschließenden Gespräch. Beide Seiten machten sich Vorwürfe, und natürlich hätten beide Seiten ihre Argumente. „Doch das hilft in keinster Weise, die Beziehungen zu klären und über die Grenze der Verdächtigungen, Vorurteile und des Antisemitimus und des Antipolonismus hinaus zu gehen.“ Es gehe ihm darum, Beziehungen auch zu Menschen und Gästen des Festivals aufzubauen, die nicht durch diese ‚radioaktive Wolke‘ belastet seien. „Wenn sie herkommen und die Energie spüren, die hier herrscht, dann verstehen sie, warum es wert für mich ist, seit 35 Jahren dieses Festival zu machen. Es ist ein tiefer, psychologischer, geistiger Prozess.“

Das Judentum in Polen: Alte Spannungen in neuem Kontext

Makuchs Worte, sein Vortrag – sie stimmen nachdenklich. Sie scheinen den Geist zu spiegeln, den das Festival verströmt, und der jenseits der Inhalte von Vorträgen, Performances, Lesungen, Ausstellungen, Konzerten und Filmvorführungen aufzuspüren ist. Es geht um die Suche nach Vertrauen, nicht nach Sicherheit. Während in Deutschland jede jüdische Institution und Veranstaltungen polizeilichen Schutz erhält, sucht man in Krakau zusätzliche Polizei-Kräfte vergeblich. In den vielen Jahren hat es keine antisemitischen Zwischenfälle, keine Angriffe auf Beteiligte oder Vandalismus gegeben – auch daher kam es in den letzten Jahren zum Streit zwischen der polnischen und der israelischen Regierung. Denn Warschau hatte darauf bestanden, dass das Begleitpersonal von Besuchsgruppen junger Israelis in Polen keine Waffen tragen möge, weil dies den Jugendlichen permanente Gefahr sugeriere, die es in Polen nicht gebe. Der Streit entzündete sich über diese Frage ebenso wie über die Besuchsrouten derart heftig, dass die israelische Seite zwischenzeitlich die Jugendbesuche ganz einstellte. Inzwischen wurden sie wieder aufgenommen.

Gäste üben das „Hier-Sein“ bei einer Kunst-Performance. © opielka

Dieser Tage sind in Kazimierz nicht nur Jugendliche aus Israel, sondern auch aus Deutschland, den USA, aus anderen EU-Staaten in Krakau zu hören. Etwa 30 000 Besucher:innen erwarten die Veranstalter in diesem Jahr. Das Geheimnis der Langlebigkeit des Festivals, seiner Popularität auch beim ausländischem Publikum – etwa ein Drittel aller Gäste – liegt wohl auch daran, dass es sich inhaltlich nicht anbiedert. Es holt die Menschen eher bei ihren Sehnsüchten nach dem bislang Unerkannten, nicht Definiertem, Neuem ab.

Ein Künstlerkollektiv hat sich in einer in sieben Teilen wiederholten Performance eine Erzählung des Rabbi Nachman aus Brazlaw vorgenommen – „Die sieben Bettler“, in der diese je ein Geschenk an ein Brautpaar machen. Einer von ihnen, der „Bettler mit der verkrüppelten Hand“, repräsentiert die Idee des Hier-Seins, im Jiddischen: „Doikayt“: „Es geht darum, darüber nachzudenken, wo ich gerade bin, wo ich stehe, wer ich bin, genau in diesem Augenblick“, sagt Anna, die das Projekt und die Performance mitgestaltet. „Die Idee ist eng mit der Diaspora verbunden: verwurzelt zu sein, ohne Wurzeln in dem gegebenen Ort zu haben.“ Das Kollektiv lädt die Besucher:innen zum gemeinsamen Tanz. Sie ziehen sich riesige Schaum-Hände an, klatschen sich ab, bilden Figuren, und intonieren: „Hier-Sein – Doikayt“.

„Wir sind eingespannt zwischen zwei Erben. Dem Erbe des Todes, das uns die Deutschen und all ihre Kollaborateure in ganz Europa ließen. Und dem Erbe des Lebens, mit dem uns die nicht mehr lebenden Juden betraut haben. Es ist ein Leichtes, Körper zu verbrennen. Doch Seelen kann man nicht verbrennen. Ich wähle das Erbe des Lebens.“

Das Kazimierz dieser Tage ist ein gänzlich anderes, als es sich in der Zeit des Beginns des Festivals 1988 und auch noch um die Jahrtausendwende darbot – symbolisch auch für den damaligen Stand des Judentums im Land. Seinerzeit war das Viertel noch heruntergekommen, geprägt von verfallenden und leerstehenden Bauten. Heute indes ist es ein pulsierendes Kulturzentrum, das viele Reisende in Krakau ebenso aufsuchen, wie den weltberühmten zentralen Marktplatz und die um ihn herum fomierten Ringstraßen. Zwar gibt es auch heute noch Leerstände in Kazimierz, doch ein größeres Problem ist eher die Gentrifizierung, die einige alteingesessene Bewohner:innen vertrieb, während teure Restaurants und feine Unterkünfte zunehmen. Zugleich spiegelt das Aufblühen von Kazimierz auch die kleine Renaissance des jüdischen Lebens in Polen in den Jahren seit dem Systemzusammenbruch, und auch das steigende Interesse der nicht-jüdischen Bevölkerung daran. Was jedoch stets hier war und was bleibt, das sind die sieben Synagogen, die hier auf einem knappen Quadratkilometer Fläche nahe beieinander stehen. Es wirkt auch fast 80 Jahre nach Ende des Krieges fast wie ein Wunder, dass die jüdischen Gotteshäuser von Kazimierz überdauert haben.

Festival-Chef Janusz Makusz will vor allem das Leben feiern und würdigen. © Opielka

In einem der Tempel-Synagoge angeschlossenen Bau hat das Jewish Community Center(JCC) seinen Sitz, seit 15 Jahren organisiert und prägt es das jüdische Leben in der Stadt. In einer Rahmenveranstaltung des Festivals wird im JCC der Film „Still life in Lodz“ ausgestrahlt. Der Dokumentarstreifen von Regisseur Slawomir Grünberg, einem aus Polen ausgewanderten Juden, zeigt die Geschichte der zentralpolnischen Stadt Lodz. Sie galt vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges mit rund 230 000 jüdischen Bewohner:innen nach Warschau und New York als die weltweit drittgrößte jüdische Stadt. Nach dem Krieg siedelte sich die Familie von Lilka Elbaum hier an. Die Frau ist Protagonistin des Films. Sie emigrierte 1968 im Zuge der antisemitischen Kampagne der kommunistischen Führung Polens nach Kanada aus. Bei der Filmpräsentation ist Elbaum aus den USA zugeschaltet – und verweist mehrmals auf die Familie Chorazkiewicz. Diese habe Elbaums Mutter Maria Koper über zwei Jahre lang versteckt und so vor dem Tod gerettet. Auf Elbaums Betreiben erhielten sie die Auszeichnung als „Gerechte unter den Völkern“.

Die Urenkelin der Chorazkiewiczs, Magdalena Boniecka ist als Ehrengast dabei. Im anschließenden Gespäch ist sie sichtlich gerührt. „Meine Urgroßeltern erzählten nur sehr widerwillig über ihre Hilfe für Lilka Elbaums Mutter. Denn wenn sie erzählten, kamen jedes Mal all die schrecklichen Ängste hoch, die sie damals im Krieg hatten.“ Denn auf die Hilfe für Juden und Jüdinnen stand in Polen die Todesstrafe. „Ich selbst habe erst als erwachsene Frau von der Geschichte erfahren. Früher konnte man kaum darüber erzählen – doch inzwischen hat sich das geändert. Ich kann stolz darauf sein, aus einer Familie zu stammen, die so etwas tat, in einer unscheinbaren Holzhütte, in der mein Urgroßvater sein Leben riskierte.“ Die Schwester Magdalena Bonieckas hat ihre eigene Tochter ebenfalls Lilka genannt – wie die Tochter der Geretteten. „Es ist kein Zufall, es ist eine Fortführung der Geschichte.“

Ein Großteil der Besucher:innen des Festivals kommt nach Krakau, nach Kazimierz, nicht vorrangig wegen der Bezüge zur schweren und tragischen Geschichte dieser Region. Sondern wegen der Konzerte. Allein zu dem beliebtesten, dem Open-Air-Konzert „Szalom auf der Szeroka“, mit vielen Künstler:innen und Gruppen auf der zentralen Marktstraße, werden dieses Jahr etwa 10 000 Menschen erwartet. Sie stehen, singen, tanzen an diesem Samstag auf dem breiten Platz zwischen der Alten Synagoge, der Remu-Synagoge, der Popper-Synagoge – und dem alten jüdischen Friedhof. „Wir sind eingespannt zwischen zwei Erben“, sagt Festival-Chef Janusz Makuch. „Dem Erbe des Todes, das uns die Deutschen und all ihre Kollaborateure in ganz Europa ließen. Und dem Erbe des Lebens, mit dem uns die nicht mehr lebenden Juden betraut haben. Es ist ein Leichtes, Körper zu verbrennen. Doch Seelen kann man nicht verbrennen. Ich wähle das Erbe des Lebens.“

Hintergrund Das Festival der jüdischen Kultur in Krakau wird seit 1988 vorrangig auf dem Gebiet des ehemals jüdischen Viertels Kazimierz organisiert und findet in diesem Jahr an fünf Tagen vom 28. Juni bis 2. Juli statt. Das mehrtägige Festival wird von zahlreichen staatlichen Organisationen und privaten Stiftungen aus dem In- und Ausland finanziert. Das diesjährige Leitthema heißt „Luft“, hebräisch: Ruah (auch: Atem, Geist) und thematisiert eines der vier Elemente, die anderen drei (Wasser, Feuer, Erde) waren Motiv der vorangehenden Editionen. Das seit den 1990er Jahren stark gewachsene Interesse an jüdischer Kultur und jüdischem Erbe in Polen wird auch der Sichtbarkeit und Qualität des Krakauer Festivals zugeschrieben. jop