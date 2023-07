Jim Knopf unter Rassismus-Verdacht: Augsburger Studierende prüfen Kinderbuch-Klassiker

Von: Victoria Krumbeck

Kinder lesen das Buch Jim Knopf. Bei Studentinnen und Studenten der Technischen Hochschule Augsburg fällt das Buch durch. © Marijan Murat/dpa

Studierende haben die Augsburger Stadtbibliothek und ihre Kinderbücher genauer untersucht. Jim Knopf fiel dabei mit rassistischen Aussagen besonders ins Auge.

Augsburg — Es gibt wohl kaum jemanden, der das Kinderbuch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende nicht kennt. Der schwarze Junge und der Lokomotivführer reisen durch die Welt und erleben dabei viele Abenteuer. Doch geht es nach den Studierenden der Technischen Hochschule Augsburg, ist das Buch „überhaupt nicht empfehlenswert“, wie sie auf ihrer Projektseite schreiben. Im Auftrag der Augsburger Stadtbücherei haben die Studierenden den Kinderbuchbestand unter rassismuskritischen Gesichtspunkten bewertet. Jim Knopf kann der Bewertung dabei nicht standhalten.

Jim Knopf unter Rassismus-Verdacht: „Überhaupt nicht empfehlenswert“

Auf einer von den Studierenden entwickelten fünfteiligen Skala erhielt Jim Knopf die schlechteste Bewertung. Das Buch enthalte Rassismus und Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen. Die Bücher bleiben dennoch im Bestand. Auf der Rückseite der ersten Ausgabe des Jim-Knopf-Bands wird jedoch ein QR-Code aufgeklebt, der Kinder und Erwachsene aufklären soll. Wer den Code scannt, wird auf eine Internetseite geleitet, die weitere Erklärungen und Einstufungen zu Jim Knopf beinhaltet.

So kommt in dem Kinderbuch das Wort „Neger“ vor und die Hautfarbe von Jim Knopf wird mit Schmutz verbunden. Es tauchen Sätze auf, in denen es heißt, dass waschen für ihn überflüssig sein, „weil er ja sowieso schwarz war und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht“. Die Studierenden machten auch auf rassistische Bemerkungen über Jims Berufswunsch, Lokomotivführer zu werden, aufmerksam. Denn dieser wurde damit begründet, dass der Beruf „so gut zu seiner Haut passte“.

Auch die Illustrationen von Jim Knopf beruhen auf rassistischen Elementen, wie die Technische Hochschule Augsburg informiert. So wird seine Haut „übertrieben schwarz gemalt, seine Lippen sind übertrieben groß“ und die Nase sei nicht zu erkennen.

Stadtbücherei Augsburg informiert über Rassismus mit QR-Code

Dass weiße Kinder durch Bücher wie Jim Knopf rassistische Vorurteile übernehmen, sei durchaus möglich, wie Simon Goebel, Professor für soziale Arbeit und Diversität an der Augsburger Hochschule, erklärt. Kinder könnten solche Aussagen nicht richtig einordnen. Eltern müssten daher beim Vorlesen die problematischen Sichtweisen erläutern. Doch nicht immer würde dies passieren. Für nicht-weiße Kinder und ihre Eltern könne die Darstellung „sehr verletzend“ sein, wie die Augsburger Allgemeine Goebel zitierte.

Die Stadtbücherei will die Bücher trotz schlechter Bewertung behalten, wie die Bücherei-Leiterin Anja Fottner der Augsburger Allgemeinen erklärte. Man wolle „niemanden bevormunden“, sagte sie. Die neutral gehaltenen QR-Codes werden bewusst nicht direkt auf die Bücher geklebt. Es könnte sein, dass einzelne Bücher, die schlecht bewertet und aufgrund ihres Zustands aussortiert werden, nicht mehr ersetzt werden. Für beliebte Kinderbücher wie Jim Knopf oder Pippi Langstrumpf wird dies nicht zutreffen, so Fottner.

Der Ravensburger Verlag hat vor einem Jahr entschieden, das Kinderbuch und weitere Artikel zu „Der junge Häuptling Winnetou“ aus dem Handel zu nehmen. Der Grund: Rassistische Klischees über die indigene Bevölkerung wurden verharmlost. (vk)