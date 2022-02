Für Megaprojekt: Jeff Bezos will historisches Bauwerk abbauen lassen – trotz Widerstand

Rotterdam

Damit Jeff Bezos ein Megaprojekt vollenden kann, soll ein historisches Bauwerk in Rotterdam entfernt werden. Es gibt Widerstand.

Rotterdam – Amazon-Gründer Jeff Bezos lässt sich derzeit vom Unternehmen Oceano in der niederländischen Gemeinde Ablasserdam bei Rotterdam eine Yacht bauen. Wie es sich für einen der reichsten Menschen der Welt gehört, wird es nicht irgendeine Yacht. Das Schiff soll mit 127 Metern Länge die größte Segelyacht der Welt werden, Kosten laut niederländischen Medien 430 Millionen Euro. Schwierigkeiten bereiten jetzt jedoch die drei Masten der Segelyacht.

Nach der Fertigstellung muss Jeff Bezos Yacht auf dem Weg durch Rotterdam mehrere Brücken passieren, darunter auch die historische Eisenbahnbrücke De Hef. Deren Hauptpfeiler stehen seit 1878 und sie steht unter Denkmalschutz. Und sie liegt den Einwohner:innen von Rotterdam am Herzen, die sich unter anderem 1993 gegen deren Abriss gewehrt hatten. De Hef blieb und nach einer Sanierung 2017 versprach die Stadt, dass die Brücke nie wieder abgebaut würde.

Jeff Bezos: Historische Brücke in Rotterdam soll zur Durchfahrt seiner Yacht demontiert werden

Bei der historischen Brücke handelt es sich um eine Hubbrücke. Der Mittelteil kann etwa 40 Meter nach oben gefahren werden, um Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen. Für Jeff Bezos Yacht reicht das jedoch nicht aus. Der Hersteller Oceano hat bei der Stadt beantragt, es zu entfernen. Die Kosten sollen die Werft und Jeff Bezos übernehmen, berichtete der Spiegel.

Die Stadt Rotterdam hat nach Informationen des regionalen Rundfunksenders Rijnmond dem Plan bereits zugestimmt – zum Entsetzen zahlreicher Einwohner:innen, die sich auf die Zusicherung der Stadt berufen, die Brücke nie abzubauen.

Jeff Bezos Yacht: Rotterdam stimmt Plänen zu – trotz Widerstand

„Es ist der einzige Weg zum Meer“, argumentierte ein Sprecher des Bürgermeisters gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch (03.02.2022). Es sei nicht praktikabel, die Jeff Bezos Yacht wieder auseinanderzunehmen und an einem anderen Ort fertigzustellen, so Marcel Walrevens. Das Abnehmen der Brücke sei daher die einzige Alternative.

Das Mittelstück soll nur einen Tag lang entfernt werden. Die Vorbereitung werde etwa eine Woche dauern, erklärte Projektleiter Marcel Walrevens gegenüber dem Hörfunksender Rijnmond. Nach einer weiteren Woche soll die Brücke wieder funktionstüchtig sein. Sie verwies zudem auf den wirtschaftlichen Nutzen und die Arbeitsplätze, die durch den Bau des Dreimasters geschaffen wurden.

„Arbeitsplätze sind wichtig, aber es gibt Grenzen, was man mit unseren Industriedenkmälern tun kann, und was nicht“, erklärte Tom Wessellink von der historischen Gesellschaft Roterodamum gegenüber Rijnmond.

Jeff Bezos ist jedoch nicht nur auf dem Wasser in Superlativen unterwegs, sondern will auch Weltraumtourismus etablieren. Im Juli 2021 flog Bezos selbst ins Weltall. (ms mit AFP)

