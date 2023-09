Manche Bäder verbieten den Zutritt bei sichtbaren Tattoos 

Japan: Tattoos sind ein verborgenes Phänomen

Für die Ainu dienen Tattoos vor allem dem Schutz vor Unheil. © Laura Liverani

Tattoos haben in Japan ein schlechtes Image. Das ändert sich allmählich mit der jüngeren Generation. Doch eigentlich hat die Kunstform dort eine lange Tradition – vor allem unter den Frauen. Von Eva Caspar.

Ein Tattoo-Studio in Deutschland ist schnell gefunden. Im Schaufenster werben die Künstler:innen meist mit Fotos und Zeichnungen von Motiven, es ist bunt und auffällig. All das ist bei dem Studio, in dem Noel Kawahara arbeitet, nicht der Fall. Es liegt im zweiten Stock eines grau-weißen Gebäudes, über zwei Restaurants, die gegrilltes Fleisch anbieten, im Süden Osakas, der drittgrößten Stadt Japans. An der Treppe weist ein kleines, schwarzes Schild auf den Laden hin.



Wer ein Tattoo möchte, nimmt hier den Hintereingang – einen anderen gibt es auch nicht. Kawahara öffnet die Tür: schulterlange braune Haare, unter ihrem beigen Oberteil blitzen Tattoos hervor. Sie sei sehr nervös wegen des Interviews, sagt sie fast entschuldigend. Das Studio ist eher zurückhaltend eingerichtet: viel Grau, wenig Tageslicht, ein paar Pritschen, die an eine Arztpraxis erinnern. An der Wand hängt eine Japan-Flagge mit dem suchmaschinenoptimiert klingenden Namen des Studios: „Needling Tattoo Osaka Japan“.



Dass Kawaharas Arbeitsplatz so versteckt liegt, passt ganz gut zu dem Image, das Tattoos in Japan haben. Anders als in Deutschland haben sie den Sprung aus der Schmuddelecke in den Mainstream – noch – nicht vollzogen. Viele heiße Quellen (sogenannte „Onsen“), Bäder oder Fitnessstudios untersagen den Zutritt mit Tattoos oder verlangen, dass sie verdeckt werden.



Kawahara kann von ihrem Job trotzdem gut leben. Vor etwa zwei Jahren hat sie angefangen, hier zu arbeiten. Eigentlich wollte sie Balletttänzerin werden, doch eine Verletzung am Fuß kam dazwischen. Außerdem sei die Ballett-Welt sehr streng, erzählt die 23-Jährige. Ihr Äußeres wurde ständig kommentiert, ihr Selbstwertgefühl geschwächt bis sie sich in ihrem Körper unwohl fühlte. Das ändert sich mit ihrem ersten Tattoo: eine Lilie und ein Schmetterling. Dafür habe sie Komplimente bekommen und ihren Körper als schön empfunden. Das Stechen habe auch nicht wehgetan. „Ich war die ganze Zeit über glücklich“, erzählt Kawahara. Die Erfahrung weckte bei ihr den Wunsch, Tätowiererin zu werden.

Sie sah eine Stellenanzeige ihres heutigen Arbeitgebers und bewarb sich. Am Anfang zeichnet sie die Motive, später übt sie das Stechen mit der Maschine auf Silikon. Ihre erste Kundin war ihre Mutter. Sie zeigt ein Foto des Motivs: eine Lilie und Noels Name im Nacken. Sie sei unglaublich aufgeregt gewesen, während ihre Mutter sehr glücklich war. Auch ihr Vater möge Tattoos, doch bei seiner Arbeit seien sie verboten.



Dass Kawahara schon nach kurzer Zeit so viel Kundschaft bekommt ist für sie eine Überraschung. Die meisten finden sie über Instagram, wo sie Motive ihrer Arbeit postet. Meistens seien es Frauen, die zu ihr kommen, im Durchschnitt sind es zehn Personen pro Woche. Kawaharas Eindruck: Sehr viel mehr Menschen tragen Tattoos, als es auf den ersten Blick scheint. Junge Menschen hätten ein anderes Bild davon als die ältere Generation. Sie unterscheidet zwischen modernen Trends und traditionelleren japanischen Tattoos, zum Beispiel die großflächigen Motive, die Rücken und Arme bedecken und besonders mit der japanischen Mafia – der „Yakuza“ – in Verbindung gebracht werden.



Früher glaubte man auch, dass eine Ainu-Frau, die kein Mund-Tattoo trage, nach ihrem Tod nicht von ihren Vorfahr:innen willkommen geheißen werde. © Laura Liverani

Diese Tattoos sind bei Jüngeren eher nicht gefragt. Viele wollen kleine Bilder: einen Schmetterling, ein Herz oder einfach nur Linien. Etwas, das man leicht verstecken kann. Kawahara zeigt ihre eigenen Tattoos gern in der Öffentlichkeit. Aber auch sie nimmt sich immer etwas zum Überziehen mit, denn gerade in der Bahn sei es schon vorgekommen, dass sich Menschen von ihr fernhielten.



Laut Kawahara ist die heutige Tattoo-Szene in Japan eher männlich geprägt. Gleichzeitig gibt es immer mehr Frauen, die Tattoos möchten – und wie sie Tätowiererin werden. In ihrem Studio arbeiten insgesamt vier Männer und noch eine weitere Frau. Die „Japan Tattoo Association“ schätzt, dass es im ganzen Land mehr als 3000 Studios gibt.



Doch die Kunst des Tätowierens war in Japan nicht immer verpönt und auch nicht immer männlich dominiert. Etwa bei den Ainu, der indigenen Bevölkerung auf der nördlichsten Hauptinsel Hokkaido, auf Sachalin und den Kurilen, die heute zu Russland gehören. „Die Bedeutung von Tattoos bei den Ainu ist komplett anders als die moderner Tattoos“, sagt Kanako Uzawa, die dazu forscht und selbst Ainu ist.



Laut Uzawa gehe es ihnen weniger um Ästhetik, sondern um Schutz vor Unglück und Krankheiten. Das Tragen von Tattoos und auch das Tätowieren war Sache der Frauen. Sie bekamen meist zu Beginn der Pubertät ihre ersten Tattoos, zum Beispiel auf den Händen, aber auch die Lippen wurden großflächig tätowiert. „Der Mund ist das Körperteil, das der Außenwelt am meisten ausgesetzt ist“, erklärt Uzawa. Früher glaubte man auch, dass eine Ainu-Frau, die kein Mund-Tattoo trage, nach ihrem Tod nicht von ihren Vorfahr:innen willkommen geheißen werde.



Ende des 19. Jahrhunderts annektierte die japanische Regierung die Region und Präfektur Hokkaido und zwang die Ainu zur Assimilation in die japanische Kultur und Gesellschaft. Sie nahm den Indigenen ihr Land, verbot ihre Sprache und das Fortführen ihrer Kultur. Ainu-Frauen, die bereits Tattoos besaßen, bedeckten in der Öffentlichkeit ihren Mund, um nicht Ziel von Diskriminierung und Mobbing zu werden. So wurde die Kulturpraxis des Tätowierens allmählich verdrängt.



Kawahara am Werk. © Privat

Wie viele Ainu heute noch in Japan leben, ist unklar. Es gibt keine Volkszählung, welche die Ethnie berücksichtigt. Laut einer Statistik der Regierung von 2017 leben noch etwa 13 000 Menschen in Hokkaido, die sich als Ainu identifizieren. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher sein. Eine harte Trennung gibt es laut Uzawa ohnehin nicht mehr, da die Kultur und Lebensweise der Ainu inzwischen eng mit der japanischen Mehrheitsgesellschaft und deren Kultur verflochten.



Die Unesco bezeichnet die Ainu-Sprache als vom Aussterben bedroht. Auch Kanako Uzawa kann sie nicht fließend sprechen. Inzwischen gibt es jedoch mehr und mehr Anstrengungen, die Ainu-Kultur und ihre Sprache zu bewahren. 2008 erkannte die japanische Regierung die Ainu offiziell als Indigene an. Im Jahr 2019 verabschiedete das japanische Parlament ein Gesetz, in dem sich die Regierung dazu verpflichtete, ein Ainu-Museum zu errichten und Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung zu ergreifen. Zudem sollen Projekte gefördert werden, die darauf abzielen, Kultur und Traditionen der Ainu zu bewahren. Das „Upopoy National Ainu Museum“ wurde 2020 in der Stadt Shiraoi auf Hokkaido eröffnet.



Heute haben Ainu-Tattoos eher eine politische Bedeutung, sagt Uzawa. Sie sind etwa ein Statement zu den negativen Auswirkungen des Kolonialismus. Andere nutzen sie als künstlerische Ausdrucksform – so wie Uzawa selbst. Sie führt beispielsweise traditionelle Ainu-Tänze auf und fertigt Malereien der Motive an, die einst tätowiert wurden. Früher hätten die Menschen in Japan kaum etwas über Ainu gewusst, erzählt Uzawa, die derzeit in Norwegen lebt, wo sie studiert und ihren Doktor gemacht hat. Inzwischen sei es ein gefragtes Thema, und komme in Filmen und Mangas immer öfter vor.



Zurück nach Osaka: Was Tattoos in der Öffentlichkeit angeht, gilt es laut Kawahara noch einige Aufklärungsarbeit zu leisten. Immer wieder können sich Menschen bei kleineren Events oder Ausstellungen in Cafés und Bars Tattoos stechen lassen. Doch in der Masse ist das Phänomen definitiv noch nicht angekommen. Wenn sie beispielsweise auf einer Party von ihrem Job erzählt, seien viele erstmal überrascht.



Kleine Motive, minimalistische Linien - diese Tattoos sind heute gefragt. © Eva Caspar

Sobald sie zeige, welche Tattoos sie schon gemacht habe, sei die Reaktion aber meistens positiv und viele fänden es schön. Noel Kawahara mag Fine-Line-Tattoos, ein Stil, bei dem mit sehr filigranen Linien gearbeitet wird. In diesem Stilbereich möchte sie gerne die beste Tätowiererin Japans werden. Und anderen damit so viel Selbstbewusstsein geben, wie ihre Tattoos das für sie tun.



