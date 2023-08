Jähes Ende im Mondstaub

Von: Stefan Scholl

Fotos von der Oberfläche des Mondes hat die Sonde vor dem Absturz noch an Roskosmos übermittelt. Russische Raumfahrtbehörde Roskosmos/dpa © Russische Raumfahrtbehörde Roskosmos/dpa

Russlands „Luna“-Sonde ist offenbar bei der Landung zerschellt.

Das Projekt galt von Anfang an als riskant. Die staatliche Raumfahrtagentur Roskosmos schätzte die Erfolgschancen auf 70 Prozent, die Herstellerfirma NPO Lawotschkin auf 80 Prozent, unabhängige Fachleute auf 50 Prozent. „Wenn sie landet, hat sie großes Glück gehabt“, sagte etwa der Weltraumexperte Iwan Moissejew der BBC.

Am Wochenende ist die russische Raumsonde Luna-25 auf dem Mond zerschellt. Schon am Samstagnachmittag meldete Roskosmos, man habe den Funkkontakt zu dem Apparat verloren, der auf dem Mond hätte landen sollen. Am Sonntag bestätigte Roskosmos den Verlust der verschollenen 1800-Kilo-Sonde, „Das Gerät geriet in eine nicht vorhergesehene Umlaufbahn und hörte aufgrund einer Kollision mit der Oberfläche des Mondes auf zu existieren.“ Vor dem Start befürchtete Moissejew, die Sonde könne angesichts des unbekannten Bodenreliefs auf dem Mond Schaden nehmen. Aber die Technik des Apparats versagte schon in der Mondumlaufbahn. Moissejew vermutet, das Getriebe habe sich nicht ausgeschaltet, andere Fachleute vermuten einen Programmierfehler.

Luna-25 galt als technisch höchst ehrgeiziges Projekt. „Aufgabe ist eine gründliche Erforschung der Polarregion des Mondes und die Suche nach Wasser“, schrieb Forbes Russland zum Start der Sonde. „Außerdem gilt es, den Status Russlands als führende Weltraumnation zu bestätigen“. Es komme darauf an, dort zu landen, wo noch niemand gelandet sei, erklärte der Weltraumphysiker Maxim Litwak auf dem Hausportal von Roskosmos.

Luna-25 sollte spätestens am Mittwoch am Südpol des Mondes aufsetzen, in der wenig erforschten Region wird gefrorenes Wasser vermutet. Die atomgetriebene Sonde war voll mit Technologie, sie sollte ein Jahr die Mondoberfläche fotografieren, aber auch untersuchen, aus welchen vielleicht nutzbaren Materialien ihre Oberfläche besteht – man hoffte unter anderem, Wasserstoff oder Uran zu finden. Auch den elektrisch geladenen Mondstaub und seine möglicherweise allergische Wirkung auf Menschen wollte man analysieren – in Hinsicht auf eine spätere aktive Inbesitznahme des Erdtrabanten. Roskosmos plant die Errichtung einer dauerhaft bemannten Mondbasis nach 2034. Jetzt aber müssen die Russen bis auf Weiteres sogar die intensive Erforschung des Mondes anderen überlassen.

Russland, seit Jurij Gagarins Erdumrundung 1961 die erste Weltraumfahrnation der Welt, gerät im Kosmos zusehends ins Hintertreffen. Moskau fand nie eine Antwort auf das Apollo-Programm der USA, die zwischen 1969 und 1971 zwölf amerikanische Astronauten auf den Mond schickten. Jetzt läuft Russland Gefahr, außer der Raumsonde Luna-25 erneut ein Wettrennen im All zu verlieren, diesmal zum Südpol des Mondes. Die Inder haben inzwischen eine eigene Mondsonde gebaut, Chandrayaan-3. Diese startete nur drei Tage vor Luna-25 und soll Mitte dieser Woche in der Südpolarregion des Erdtrabanten aufsetzen.