Unwetter in Italien fordert zwei Tote – 16-Jährige stirbt in Ferienlager

Von: Victoria Krumbeck

Erneut haben schwere Unwetter den Norden Italiens getroffen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Derweil toben Waldbrände im Süden Italiens.

Mailand — Die Unwetter-Serie in Italien setzt sich fort. Bereits am Wochenende wurde Nord- und Mittelitalien von schweren Stürmen getroffen. In der Nacht zu Dienstag (25. Juli) traf es erneut den Norden. In Mailand und in der Lombardei wüteten Sturmböen, Hagel und schwere Regenfälle. Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken zeigten das Ausmaß des Unwetters. Zwei Menschen kamen ums Leben, weitere wurden verletzt.

Italien: Schwere Unwetter wüten im Norden — Zwei Menschen sterben

Ein Unwetter sorgte in Norditalien erneut für schwere Schäden. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen oder lagen auf Autos, Häuser wurden beschädigt und Dachziegel auf dem Boden zerstreut. Dabei kam eine 16-Jährige in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia ums Leben. Sie wurde von einem umfallenden Baum getötet, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete. Eine 58-jährige Frau wurde von einem umstürzenden Baum zerquetscht, wie das italienische Portal Leggo schrieb.

Tragödie in Pfadfinderlager: Eine 16-Jährige wurde von einem Baumstamm erschlagen. © CNSAS

In Mailand sei der Regen zwar sehr kurz gewesen, aber dennoch intensiv, wie Ansa weiter meldetet. Begleitet wurden die Regenfälle von starkem Wind und Tennisball großen Hagelkörnern. „Es fühlt sich an wie das Ende der Welt“, war in den sozialen Medien zu lesen. Videos zeigten den Sturm sowie die Verwüstungen, die er hinterließ.

Schwere Unwetter in Norditalien — Hagelsturm am Gardasee

Auch rund um den beliebten Urlaubsort Gardasee wütete das Unwetter. Am späten Montagabend ging dort ein heftiger Hagelsturm nieder. Riesige Hagelkörner zertrümmerten Autofenster und demolierten Wohnwägen. Teile der Region Venetien waren ebenso betroffen. Der Präsident der Region, Luca Zaia, teilte am Dienstagmorgen mit, dass in der Gegend ein 16-Jähriger von einem Ast schwer verletzt worden sei. Sieben Menschen wurden leicht verletzt.

Ein Baum liegt auf einem Auto, nachdem er während eines starken Sturms umgestürzt ist. © Claudio Furlan/dpa

Ganz anders sieht die Lage im Süden Italiens aus. Dort herrschen starke Waldbrände und enorme Hitze. Auf Sizilien meldetet der Zivilschutz am Montag eine Höchsttemperatur von 47,6 Grad in Catania. Der Flughafen von Palermo wurde am Montag aufgrund nahekommender Waldbrände für mehrere Stunden gesperrt. Auch auf der griechischen Insel Rhodos toben weiterhin schwere Waldbrände. Seit Tagen versucht die Feuerwehr, die Lage unter Kontrolle zu bringen. (vk/dpa)