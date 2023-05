Marvel-Star Ray Stevenson stirbt überraschend bei Film-Dreh in Italien – Kollege ringt nach Fassung

Von: Richard Strobl

Teilen

Film-Star Ray Stevenson ist tot. Der Schauspieler starb während Dreharbeiten in Italien im Alter von nur 58 Jahren.

Update vom 23. Mai 2023: Die Trauer um Schauspieler Ray Stevenson in der Filmbranche ist groß. Nach dem Bekanntwerden seines Todes meldeten sich Trauernde auf den sozialen Plattformen zu Wort. Darunter auch der britische Schauspieler Scott Adkins, der für den Film „Accident Man“ gemeinsam mit Stevenson vor der Kamera stand. Auf Twitter schrieb er: „Ich bin schockiert und traurig über die tragische Nachricht, dass ein großartiger Schauspieler und mein guter Freund Ray Stevenson verstorben ist. Ich werde dich vermissen, Big Ray! Das Leben ist kurz, also macht das Beste daraus, Leute.“

Stevenson ist im Alter von 58 Jahren überraschend gestorben. Er soll für Dreharbeiten in Italien gewesen sein. Eine Todesursache ist zunächst nicht bekannt.

Marvel-Star Ray Stevenson ist bei Dreh-Arbeiten in Italien gestorben. (Archivbild) © IMAGO / Mary Evans

Marvel-Star Ray Stevenson stirbt bei Film-Dreh in Italien – nur vier Tage vor seinem Geburtstag

Unsere Erstmeldung: Ischia – Die Film-Welt ist in großer Trauer: Der britische Schauspieler Ray Stevenson ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von nur 58 Jahren in Italien während eines Film-Drehs – nur vier Tage vor seinem Geburtstag. Das bestätigte Stevensons Publizistin Nicki Fioravante gegenüber dem Hollywood Reporter.

Hollywood-Schauspieler Ray Stevenson stirbt in Italien

Nach einem Bericht der italienischen Repubblica musste Stevenson bereits am Samstag in das Rizzoli-Krankenhaus auf der Insel Ischia eingeliefert werden. Auf der italienischen Insel vor Neapel stand der Schauspieler gerade für seinen neuesten Film „Cassino auf Ischia“ unter der Regie von Frank Ciota vor der Kamera.

Schauspieler Ray Stevenson starb während Dreh-Arbeiten in Italien. (Archivbild) © IMAGO / STAR-MEDIA

Dem Bericht nach war Stevensons Zustand schon zum Zeitpunkt seiner Einlieferung sehr ernst. Genaueres ist jedoch bis jetzt nicht bekannt. Am Sonntag habe sich der Zustand des 58-Jährigen schließlich verschlechtert und er starb anschließend.

Marvel-Star Ray Stevenson ist tot: Hollywood-Schauspieler hinterlässt drei Kinder

Stevenson sollte unter anderem Fans der Marvel-Filme ein Begriff sein. In drei der „Thor“-Filme mimte er den Charakter Volstagg. Zudem stand er für den Marvel-Film „Punisher: War Zone“ als Hauptfigur Frank Castle vor der Kamera. Neben den Marvel-Engagements war Stevenson auch in den Serien „Vikings“ und „Dexter“ zu sehen.

Zudem spielte er in der Star-Wars-Serie „Ashoka“ sowie dem kürzlich mit einem Oscar ausgezeichneten indischen Film „RRR“ mit. Außerdem war Stevenson für seinen Auftritt in der Fernsehserie „Rome“ bekannt. In dieser spielte er die Hauptrolle des Titus Pullo. Diese verhalf ihm zum Durchbruch.

Stevenson war seit 2005 mit der Italienerin Elisabeth Caraccia liiert. Gemeinsam hatte das Paar drei Söhne. (rjs)