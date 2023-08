Wann ist Vollmond im August? Supermond 2023 und Blue Moon inklusive

Von: Mark Stoffers

Teilen

Der 1. Supermond des Jahres – wann der Vollmond zu sehen ist © dpa/Charles Rex Arbogast

Im August gibt es nicht nur ein, sondern gleich zwei Phänomene, wenn der Vollmond am Himmel steht. Neben Supermond im August 2023 kommt es auch zum Blue Moon.

Berlin – Im August wird der Vollmond besonders groß und hell sein. Denn er steht als Supervollmond am Himmel. Und das nicht nur einmal. Durch seine elliptische Umlaufbahn kommt der Mond der Erde an manchen Tagen näher als an anderen. Solche Tage gibt es, an denen der Vollmond wie heute als Supermond im August 2023 am Himmel steht, gibt es nämlich diesen Monat gleich zweimal. Gleichzeitig ist der Vollmond nicht nur als Supermond 2023 im August, sondern auch als Blue Moon zu sehen? Und wann ist der zweite Supermond als „Blue Moon“ im August 2023 in seiner hellsten und vollsten Pracht am Himmel?

Doch wann zeigt sich der Vollmond als Supermond im August 2023 und was es mit dem Blue Moon auf sich hat, erklärt kreiszeitung.de

Jedes Jahr lassen sich Vollmonde als sogenannte Supermonde am Himmel finden, die auch in Deutschland zu sehen sind. Die astronomische Jahresvorschau 2023 zeigte bereits zu Beginn des Jahres, dass Sternschnuppen, Planeten und Mondfinsternis in diesem Jahr besonders gut beobachtet werden können. Während der Mond auch für die Raumfahrt 2023 ein Sehnsuchtsziel bleibt und Ziel von Missionen ist, erfreuen die sogenannten Supermonde regelmäßig Astro-Fans weltweit.

Was ist ein Supermond?

Ein Supermond ist ein Vollmond oder Neumond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist. In einem Jahr gibt es auf der Welt einige dieser Himmelsspektakel neben Sternschnuppen und Phänomenen zu sehen.

Was ist das Besondere an einem Supermond?

Weil der Mond zum Zeitpunkt eines Supermondes eine geringere Entfernung zur Erde hat als sonst, erscheint der Vollmond am Nachthimmel laut NASA circa sieben bis 14 Prozent größer als an normalen Mond-Tagen. Der Unterschied entspricht der Differenz zwischen einer Ein-Euro- und Zwei-Euromünze. Durch die zunehmende Fläche wird mehr Sonnenlicht vom Mond reflektiert, sodass er ebenfalls auch deutlich heller erscheint.