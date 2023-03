Ist der Winter vorbei? Experte äußert sich zu turbulentem März-Wetter

Von: Pauline Wyderka

Das Wetter im März will sich noch nicht entscheiden: bleibt uns der Winter noch erhalten oder schlägt jetzt der Frühling voll ein? Lesen Sie hier, warum ein Experte vor voreiligen Schlüssen warnt:

Deutlich über 20 Grad am einen Tag, dicke Schneeflocken am nächsten. Keine Frage, der März hat es aktuell in sich! Während die Wetter-Umschwünge uns in Atem halten, brennt Frostbeulen vor allem eine Frage unter den Nägeln: Ist der Winter bald vorbei? Trotz Rückkehr von Eis, Glätte und Schnee gibt es Hoffnung auf einen baldigen Wärme-Kracher. Doch Experten raten von vorschnellen Schlüssen ab.

HEIDELBERG24 deckt auf, was ein Experte zu voreiligen Schlüssen über ein mögliches Winter-Ende sagt.

