Neue Corona-Variante „Pirola“: Israel führt Testpflicht wieder ein

Von: Robin Dittrich

Teilen

Im Herbst sollen die Infektionszahlen des Coronavirus wieder steigen. In Israel wurde jetzt eine neue Variante entdeckt, die Schutzmaßnahmen notwendig macht.

Frankfurt – Corona-Tests waren nicht nur in Deutschland keine Notwendigkeit mehr, um Menschen in Krankenhäusern zu besuchen. Auch in Israel waren diese bereits Geschichte, jetzt wird die Uhr zurückgedreht. Eine neue Corona-Variante machte das notwendig.

Neue Corona-Variante „Pirola“: Israel führt Corona-Tests wieder ein

Obwohl viele Menschen in Deutschland es wohl denken: Das Coronavirus ist nicht überstanden. Expert:innen gehen davon aus, dass die Infektionszahlen im Herbst und Winter erneut steigen werden. Ein Grund dafür ist die neuentdeckte Corona-Variante „Pirola“, die Forschende besorgt in den Herbst schauen lässt. Die Variante mit dem wissenschaftlichen Namen BA.2.86 wird vom UK-Wissenschaftler Francois Balloux als „auffälligster Sars-Cov-2-Stamm“ bezeichnet, den die Welt seit der Entstehung von Omikron gesehen hat.

PCR-Tests gelten als sichere Variante, um eine Corona-Infektion nachzuweisen – in Israel wurden sie jetzt erneut verpflichtend. © Sebastian Kahnert/dpa (Symbolbild)

In Israel führte „Pirola“ jetzt dazu, dass bei Neuaufnahmen in Krankenhäusern wieder PCR-Tests durchgeführt werden müssen, darüber berichteten der israelische Sender Channel 13 sowie die Jüdische Allgemeine. Das Gesundheitsministerium in Jerusalem will so gegen die steigende Anzahl der Neuinfektionen mit der neuen Corona-Variante vorgehen. Wie es dort heißt, wurden in der vergangenen Woche im Schnitt 136 neue Fälle pro Tag gemeldet, in der Vorwoche waren es nur 104. Das entspricht einem Anstieg von rund 30,8 Prozent. Währenddessen erhält der neue Corona-Impfstoff von Biontech Kritik vom Ärzteverband.

Corona-Variante „Pirola“ bereits in mehreren Ländern nachgewiesen

Auch in vielen europäischen Ländern wurde BA.2.86 mittlerweile nachgewiesen. Nach dem ersten gemeldeten Fall in Israel kam die Variante auch in Dänemark, Großbritannien und Portugal an. Zudem wurde sie in den USA und Südafrika gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die Corona-Variante daraufhin als „unter Beobachtung“ ein. Die Anzahl der weltweit an Corona erkrankten Menschen stieg im August um 38 Prozent gegenüber dem Vormonat an, bestätigte die WHO. Rund 1,4 Millionen neue Fälle wurden demnach gemeldet, dieser Anstieg wird auf „Pirola“ zurückgeführt.

Die Dunkelziffer der in Israel an „Pirola“ erkrankten Menschen soll deutlich höher als bisher bestätigt liegen. Erste Studien ergaben, dass die neue Variante die Immunität durch frühere Infektionen und auch Impfungen umgehen kann. Wie Shay Fleishon, Leiter von Bio Jerusalem, angab, verbreite sich „Pirola“ im Vergleich zu anderen Varianten schneller, als zunächst angenommen wurde. Auffällig sei, dass es schnell bestätigte Fälle in weit voneinander entfernten Ländern gegeben hatte. Wie das Gesundheitsministerium in Großbritannien mitteilte, hatte sich der erste dort gemeldete Fall nicht auf einer Reise infiziert.