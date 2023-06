„Was für eine Schande!“ – Scharfe Kritik an Veranstalter nach Todesfall bei Ironman

Auch Frodeno übt Kritik

Beim Ironman in Hamburg ereignete sich ein Unfall mit Todesfolge, doch das Rennen und die Live-Berichterstattung gingen weiter. Dazu wird heftige Kritik in sozialen Medien laut.

Hamburg – Bei einem Triathlon in Hamburg im Rahmen der internationalen „Ironman“-Reihe kam es am Sonntagmorgen zu einem Todesfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stieß ein Kamerabegleitmotorrad mit einem teilnehmenden Radrennfahrer zusammen. Der 70-jährige Motorradfahrer starb, doch das Rennen ging weiter. Die Kommentatoren im YouTube Livestream lobten wohl ahnungslos den „wunderschönen Tag“, sprachen über die Fahrbahnbeschaffenheit sowie technische Details und machten Witze. In den sozialen Medien sorgte die Fortsetzung des Rennens für heftige Kritik.

Kommentatoren plaudern im Ironman-Livestream auf YouTube ahnungslos weiter

Der Unfall ereignete sich offenbar, weil das Begleitmotorrad aus noch ungeklärter Ursache frontal mit einem 26-jährigen Sportler zusammenstieß. Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge sollten sich Wettkampfteilnehmer und Motorräder auf diesem Teil der Strecke eigentlich auf getrennten Fahrspuren begegnen. Nach dem Zusammenstoß mit Todesfolge sperrten die Veranstalter die Rennstrecke im Bereich des Unfallortes, der 26-jährige beteiligte Sportler wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Rennen selbst ging indes nach einer kurzen Pause weiter.

In der Berichterstattung zum Event wurde der Unfall zunächst mit keinem Wort erwähnt. „Die Kommentatoren im offiziellen ‚Ironman‘ Livestream sprechen von einem ‚beautiful day‘ und löschen alle Kommentare zum Tod des Motorradfahrers. Was für eine Schande!“, kritisierte der SPD-Politiker Malte Oppermann auf Twitter. Beobachter gingen zunächst davon aus, dass die Kommentatoren nicht über das Unglück informiert worden waren. Nach einiger Zeit wurde jedoch offenbar die Kommentarfunktion unter der Liveübertragung auf YouTube gesperrt und alle bis dahin eingegangenen kritischen Beiträge gelöscht.

Todesfall bei Ironman: Kritik in den sozialen Medien zur Fortführung des Rennens

„Wohl das letzte Rennen in nächster Zeit in Hamburg. Widerlich“, schrieb ein Kommentator unter einem Beitrag des offiziellen Ironman Twitter-Profils. „Wann brechen sie das Rennen ab?“, wollte ein weiterer Nutzer wissen. „Ich verstehe nicht, wie das Rennen weitergehen kann?“, ist auch ein anderer fassungslos. „Ein Toter beim Ironman in Hamburg und der Veranstalter sendet auf YouTube weiter, alle fünf Minuten kommt Werbung, um noch mehr Geld zu machen“, so der Vorwurf in einem weiteren Twitter-Beitrag.

Diese Meinung schienen viele Beiträge in den Kommentarspalten zu teilen: „Da stirbt jemand beim Ironman in Hamburg und der Veranstalter macht weiter als wenn nichts gewesen wäre. Wie pietätlos kann man sein?“ Wenigstens hatte die ARD die Übertragung an der Stelle abgebrochen, lobt dieser Nutzer.

Die Ausrichter des Rennens waren offenbar weisungsgebunden, die Entscheidung über einen Abbruch oblag demnach den Veranstaltern World Triathlon Corporation in den USA mit Sitz in Florida. Dort war es zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes etwa drei Uhr nachts. Doch auch am Sonntagnachmittag (Ortszeit) hatte die Organisation noch kein offizielles Statement abgegeben. „Noch nicht einmal eine Erklärung. Ekelhaft“, kommentierte jemand dazu auf Twitter.

Not even a statement yet.

Disgusting. — Adrogh Tryhard 🇺🇦 (@AdroghTryhard) June 4, 2023

Teilnehmer wurden während Rennen nicht ausreichend informiert - Kritik vom bestplatzierten Deutschen

Im Video des Unfalls ist zu sehen, wie die Teilnehmer teilweise Trümmerteile umfahren und den Kurs unbeirrt fortsetzen. Die Sportler wurden offenbar selbst nicht ausreichend informiert.

Der Unfall geschah nur wenige Meter hinter Jan Frodeno, dem bestplatzierten Deutschen. Nach dem Ende des Wettkampfs wurde der frühere Olympiasieger ins Bild gesetzt und zeigte sich in einem Interview mit dem NDR sichtlich bewegt: „Ich habe eben gehört, dass der Motorradfahrer verstorben ist. Da ist alles andere zweit-, dritt- oder fünftrangig. Ganz herzliches Beileid an die Verbliebenen.“ Für das geschulte Auge war offenbar von Anfang an erkennbar, dass die Streckenführung nicht ideal war: Der ehemalige Ironman-Sieger und heutige ARD-Kommentator Sebastian Kienle hatte bereits vor dem Unfall während der ARD-Übertragung erwähnt, dass er die Strecke an manchen Stellen für „zu schmal“ halte. Zudem seien zu viele Motorräder unterwegs, so der Experte weiter. Ausschnitte aus dem Rennen zeigen die enge Streckenführung:

Nein, der #Unfall beim #Ironman in #Hamburg ist hier nicht zu sehen.

Ich habe einfach mal 2 random Aufnahmen aus dem Bereich zusammengeschnitten.

Mir wird hier schon beim Zusehen übel.

Wer plant und genehmigt sowas?!?!

(Quelle: https://t.co/dUT1NfXQBP) pic.twitter.com/Um5BC0DzPk — Fotobiene (@Fotobiene) June 4, 2023

Auch von Frodeno kam hierzu Kritik: „Es war rein sportlich gesehen nicht fair, weil die Motorräder einfach viel zu nah dran waren“, sagte er. „Ich weiß, dass das immer medial begleitet werden muss, aber die Athleten-Sicherheit muss vorangehen“, sagte der Viertplatzierte des Rennens der Zeitung Hamburger Morgenpost.