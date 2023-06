Tödliches Unglück beim Ironman in Hamburg: Motorradfahrer kracht offenbar in Radfahrer

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Eilmeldung.jpg © Ippen Media

Ein tödliches Unglück soll sich am frühen Sonntagmorgen beim Ironman in Hamburg ereignet haben. Ein Motorradfahrer krachte offenbar frontal in einen Radfahrer.

Hamburg - Wie Medien übereinstimmend berichten, hat sich das Unglück am frühen Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr ereignet. Ein Motorradfahrer sei mit einem Radfahrer kollidiert. Wie unter anderem die Bild berichtet, sei der Motorradfahrer dabei tödlich verletzt worden. Der Radfahrer sei durch den Aufprall schwer verletzt worden.

Wie die Sportschau berichtet, stand das Rennen kurz vor dem Abbruch. Trotzdem sei der Ironman nicht abgebrochen worden. Stattdessen wollen die Fahrer an der noch nicht geräumten Unfallstelle vorbeigelotst worden sein. Wie die Sportschau weiter berichtet, sollen die Fahrer hierfür zunächst von ihren Fahrrändern abgestiegen und nach dem passieren der Unfallstelle wieder auf aufgestiegen sein. Demnach seien viele Fahrer vor dem passieren der Unfallstelle uninformiert gewesen.

„Unfassbare und kuriose Szenen. Und das bei einer Europameisterschaft. Das habe ich noch nie gesehen“, zitiert die Sportschau Triathlon-Experte Sebastian Kienle in der ARD.