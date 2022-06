Mehrere Waggons entgleist: mindestens 10 Tote bei Zugunglück im Iran

Von: Isabel Wetzel

Mindestens zehn Menschen haben bei einem Zug-Unglück im Iran ihr Leben verloren. Der Zug entgleiste auf der Strecke zwischen Maschhad und Jasd. (Symbolbild) © Hesther Ng/Imago

Bei Tabas in der Mitte des Iran ist ein Zug entgleist. Mindestens zehn Menschen sind nach Angaben staatlicher Medien bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Update vom Mittwoch, 8. Juni, 08.15 Uhr: Nach dem Zugunglück im Iran sind weitere Informationen bekannt geworden. Der Unglücksort liegt demnach etwa fünfzig Kilometer außerhalb der Stadt Tabas in Zentral-Iran. Bilder der iranischen Nachrichtenagentur Isna zeigen entgleiste Waggons inmitten von Staub. Auch Hubschrauber waren im Einsatz, um Schwerverletzte zu retten. Mehrere Hundert Passagiere sollen den Angaben zufolge im Zug gewesen sein. Fünf der sieben Waggons sprangen nach Angaben der nationalen Hilfs- und Rettungsorganisation aus dem Gleis.

Zehn Menschen seien ersten Informationen zufolge bei dem Unglück getötet worden. Das teilte ein Bahn-Sprecher sowie der Sprecher des nationalen Rettungsdienstes, Modschtaba Chaledi den staatlichen Medien im Iran mit. Zahlreiche Menschen seien zudem verletzt worden. „Zwölf der Verletzten befinden sich in einem kritischen Zustand und wurden in ein Krankenhaus gebracht“, so Chaledi.

Zugunglück im Iran: Mindestens 10 Menschen sterben, viele weitere werden verletzt

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Juni: Teheran – Bei einem Zugunglück im Iran sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Etwa ein Dutzend weitere Passagiere seien bei dem Unfall nahe der Stadt Tabas verletzt worden, sagte ein Eisenbahnsprecher dem Staatsrundfunk Irib am Mittwoch (8. Juni). Demnach war der Zug auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Maschhad und der Wüstenstadt Jasd entgleist. Es werde eine höhere Opferzahl befürchtet, hieß es. Die genaue Ursache war zunächst unklar. (iwe/Agenturen)



Dieser Artikel wird aktualisiert.

Erst vor einigen Tagen hatte sich im Iran ein schweres Unglück ereignet. In Abadan im Südwesten des Landes ist ein Einkaufszentrum eingestürzt. Mindestens 29 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, weitere Leichen werden unter den Trümmern vermutet. Unterdessen verschärfen sich die Spannungen zwischen dem Iran und Israel. Expertinnen und Experten befürchten eine Eskalation der Lage im Nahen Osten.